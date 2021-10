TZB-info / Dotace / Vyšší úvěry na pořízení i modernizaci bytu a domu z programu Vlastní bydlení

Vyšší úvěry na pořízení i modernizaci bytu a domu z programu Vlastní bydlení

Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru se prodlouží o deset let, tedy na 30 let. Spuštění upraveného programu MMR plánuje na 1. 1. 2022

„Na základě dosavadních zkušeností a rozhovorů s potenciálními zájemci jsme se rozhodli program Vlastní bydlení žadatelům ještě víc ušít na míru. Program otevřeme většímu počtu lidí prodloužením doby splácení úvěru z 20 na 30 let, čímž se sníží měsíční splátky a půjčky tak budou dostupnější. Je to další krok k tomu, aby si mladí mohli pořídit vlastní byt nebo domek,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dojde tak k úpravě hned několika parametrů. Nově budou zvýšeny horní limity úvěru, a to na 750 tis. Kč u modernizace obydlí, dále pak na 3,5 mil. Kč na pořízení rodinného domu a na 3 mil. Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu. Výše poskytnutého úvěru bude i nadále ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Splatnost úvěru bude maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně 30 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí mohou využít všichni lidé do 40 let, kteří buď žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství nebo pečují trvale o dítě do 15 let.

Výhodná úroková sazba se nemění. Bude ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s příjemcem trvale bydlí. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let. Výše úrokové sazby nesmí být nižší než 1 % p.a., aktuálně je úroková sazba 1 % p.a.

Za dobu trvání Programu pro mladé (2018–2020) bylo uzavřeno 841 smluv v celkovém objemu 892,06 mil. Kč. V programu Vlastní bydlení bylo jen za devět měsíců od jeho spuštění přijato 458 žádostí za 667 mil. Kč, přičemž bylo k dnešnímu dni uzavřeno 304 smluv za 433 mil. Kč.