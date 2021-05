TZB-info / Dotace / Liberecký kraj trápí stará ekologická zátěž

Liberecký kraj trápí stará ekologická zátěž

SFŽP nemá neuspokojené žadatele o dotaci na likvidaci starých ekologických zátěží. Dotace je nároková. Jde vždy o posouzení konkrétního případu. Cenia realizuje 2. etapu projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst. Část pro Liberecký kraj je již ukončena.

Liberecký kraj trápí stará ekologická zátěž zejména z dob minulého politického režimu. Kontaminace nyní ohrožuje vodní zdroje, kraj se ji proto snaží postupně likvidovat. Jak se mu to daří?

V debatě, kterou uspořádanou serverem EURACTIV.cz. dostali slovo:

Václav Židek, radní Libereckého kraje (Piráti)

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Miroslav Havránek, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí

Jaroslav Turnhöfer, místostarosta České Lípy

Jan Korytář, ekolog a komunální politik

„Problém je mnohdy to, že pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Nejsou v majetku obcí nebo měst. A vlastníci těchto pozemků jsou pasivní. Nezajímá je to, protože většinou není jasné budoucí využití. Většinou jsou to ‚spekulativní‘ nákupy ve chvíli, kdy jsou tyto pozemky a areály nabízeny za poměrně zajímavé ceny. Investoři jsou ochotni do těchto pozemků ‚umrtvit‘ peníze a pak čekají co se bude dít. V některých případech jim to vychází, protože se jedná o pozemky vhodné třeba k obchvatu města, rozšíření občanské vybavenosti, nebo o pozemky projeví zájem developer pro nějaké komerční objekty. Troufnu si říci, že motivace na základě společenského uvědomění je u těchto spekulantů velmi nízká,“ říká ve videu Jaroslav Turnhöfer, místostarosta České Lípy.

Celá diskuse Liberecký kraj trápí stará ekologická zátěž

„Jedná se o ekologickou zátěž od malých skládek po velké zátěže s nebezpečím kontaminace spodních vod. Snažíme se pomoci obcím i firmám, aby je mohli zlikvidovat, ale narážíme na způsoby financování a ochotu spolufinancování například ministerstva financí, kdy se například nenaplňují dlouhodobé dohody,“ říká ve v diskusi Václav Židek, radní Libereckého kraje.





Video původně vyšlo na Aktuálně.tv v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.