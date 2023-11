TZB-info / Facility management / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP / Nepodceňte bezpečnost na střeše. Pořiďte si jediný záchytný systém, který je plně certifikovaný

Nepodceňte bezpečnost na střeše. Pořiďte si jediný záchytný systém, který je plně certifikovaný

Možná vás to překvapí, ale většina střech v Česku neodpovídá normám ani zákonům. Projektanti totiž často do projektu nezahrnují správně navržený záchytný systém proti pádu. Na první pohled jde o levnější řešení. Ve finále však jen zbytečně vyhazují peníze investorů z okna. Navíc riskují tučné pokuty i vězení, když se na střeše někomu něco stane. To samé hrozí stavbyvedoucím, kteří projekt nezkontrolují. Co s tím? Pomůže vám systém od Axel Safety, který šetří peníze i starosti.