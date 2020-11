TZB-info / Facility management / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP / Český výrobce ochranných prostředků AVEC CHEM investuje do modernizace výroby i výzkumu

Česká rodinná firma má za sebou úspěchy ve světě, vyrábí filtry pro masky protipožární, protičásticové, protiplynové, chránící před účinky chemických látek, bojových biologických prostředků, extrémně toxických látek i zbraní hromadného ničení. Za růstem nestojí jen současná zdravotní krize.

Firma Avec Chem, největší tuzemský výrobce ochranných prostředků dýchacích cest, dosáhne v letošním roce na tržby přesahující 160 milionů korun. Podle jednatele firmy Michala Filipiho stojí za více než dvojnásobným meziročním růstem mimo jiné i vyšší poptávka vyvolaná koronavirovou pandemií. Proexportně orientovaná společnost, která na Pardubicku vyvíjí a vyrábí zejména ochranné filtry už bezmála čtvrtstoletí, plánuje i v příštím roce investovat do modernizace výroby a výzkumu desítky miliónů korun.

V loňském roce vyrobila firma kolem půl milionu filtrů s obratem ve výši 65 miliónů korun. Letošní rok přinese více než dvojnásobný růst, celková produkce by měla překročit 1 000 000 kusů filtrů, což považuje jednatel společnosti Michal Filipi i vzhledem k nejistému vývoji české i celosvětové ekonomiky za úspěch.

„Za naším růstem ovšem nestojí jen současná zdravotní krize, v posledních letech se nám daří prosazovat se na významných zahraničních trzích včetně USA, v blízkovýchodních zemích nebo Singapuru, pro které je hlavním kritériem výběru dodavatele záruka vysoké kvality a spolehlivosti produktů,“ popisuje Michal Filipi.

Bezmála čtvrtstoletí tradice českých filtrů

Rodinná firma z Východních Čech se začala zabývat podnikáním v oblasti ochranných prostředků dýchacích cest už v roce 1994, od roku 1997 pod názvem AVEC CHEM.

Své sídlo našla nejprve ve Starém Mateřově na Chrudimsku, v roce 2018 otevřela nový výrobní závod v Přelouči, ve kterém zaměstnává na 45 pracovníků.

Společnost se v odvětví ochranných prostředků dýchacích cest specializuje zejména na výrobu filtrů pro ochranné masky všech typů, od protičásticových, přes protiplynové, kombinované až po speciální včetně filtrů zajišťujících ochranu před účinky chemických látek, bojových biologických prostředků, extrémně toxických látek i zbraní hromadného ničení.

Druhou částí výrobního programu je výroba kolektivních filtrů pro úkryty a vozidla.

Součástí výrobního závodu je i laboratoř na výzkum a testování rezistenční doby, filtrační účinnosti a dalších parametrů ochranných filtrů, celoobličejových masek, polomasek a dalších ochranných prostředků.







Export do celého světa

Avec Chem prodává 10 % svých výrobků v Česku, 90 %míří na exportní trhy.

„Vyvážíme již do více než šedesáti zemí prakticky napříč všemi kontinenty. Letos jsme dodali například kolem čtvrt milionu ochranných prostředků vybraným policejním oddělením v USA, kde máme založenou novou značku určenou pro tamní trh,“ vysvětluje Filipi. V Evropě patří mezi významné exportní země například Německo, Španělsko, Rakousko, Slovensko, Litva nebo Lotyšsko.

Česká firma rodinného charakteru má za sebou úspěšné projekty leckdy i z poměrně exotických zemí jako jsou Singapur, Argentina, Indonésie, Malajsie, Indie, Jordánsko, Saudská Arábie nebo Egypt.

„Našimi zákazníky jsou zejména pracovníci integrovaných záchranných systémů, dále příslušníci armádních složek nebo bezpečnostních sborů,“ uvádí Michal Filipi.

Podobně i v České republice dodává firma ochranné prostředky zejména složkám IZS či orgánům státní správy. Například v době vypuknutí „první vlny“ koronavirové pandemie dodala prostředky na ochranu dýchacích cest do více než 60 tuzemských nemocničních zařízeních a odběrových center.

Investice do vývoje řádech desítek milionů

Avec Chem v loňském roce dokončila investici do nové haly a vybavení za přibližně 50 milionů korun. V reakci na rostoucí poptávku letos a v příštím roce investuje na 80 milionů korun zejména do technologií a automatizace.

„Půjde o nákupy výrobních robotů, linek a investice zamíří i do dalšího zvyšování kvality filtrů a ochranných prostředků pořízením nových měřících zařízení. Významnou novinkou je plánované rozšíření produktového portfolia o ryze vlastní výrobu polomasek,“ vyjmenovává Filipi.