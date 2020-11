TZB-info / Facility management / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP / Způsoby dezinfekce rukou či obuvi pomocí výrobků společnosti AZP

Způsoby dezinfekce rukou či obuvi pomocí výrobků společnosti AZP

Dezinfekce rukou je v současnosti jeden z hlavních bodů, který se všude řeší. Nejen kapénkovou cestou, ale i na rukou a na nohou přenášíme viry, včetně toho největšího strašáka covid-19. Níže vám v krátkosti představíme pomocníky, kteří významně zabrání šíření virů a bakterií po vašem pracovišti i jinde.





Začněme výrobky, u kterých se předpokládá, že osoba vstupující na vaše pracoviště je zodpovědná a má zájem na dezinfekci vlastních rukou.



3007 Automatický dávkovač gelové dezinfekce a mýdla 3007 Automatický dávkovač gelové dezinfekce a mýdla

Stojan na 3007 Stojan na 3007

Malý, bateriový pomocník na zdi

3007 Automatický dávkovač gelové dezinfekce

Automatický dávkovač mýdla nebo gelu určený pro dezinfekci rukou. Dávkovač o objemu 1 litr lze použít k dávkování tekutých mýdel nebo pleťových vod či dezinfekčního gelu. Jednorázová dávka dezinfekčního prostředku na ruce je automaticky aktivována přiložením rukou pod senzor. Pro snadné plnění nádržky je tato odnímatelná, vyrobena z průsvitného materiálu, který umožňuje vizuální kontrolu plnosti nádržky. Provozní stav dávkovače je indikován LED diodou. Dávkovač je napájen bateriemi velikosti AA, 1,5 V, vyroben z nerezové oceli AISI 304, povrch kartáčovaný. Dávkovač je uzamykatelný, k instalaci na zeď nebo na samostatný stojan.

Větší, vysokokapacitní pomocník na zdi

ADR 02 – Vysokokapacitní antivandalová, bezdotyková dezinfekce rukou

ADR 02 je nerezové dezinfekční zařízení umožňující automatickou dezinfekci rukou nástřikem dezinfekčního prostředku. Zabudovaný systém reaguje na vsunutí ruky do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem.

ADR 02 je navrženo tak, aby mohlo pracovat ve veřejně přístupných prostorech, kde lze předpokládat možnost vandalizmu nebo odcizení dezinfekčního prostředku. Dávkovač je určen k instalaci na zeď.







ADR 02 Automaticka dezinfekce ADR 02 Automaticka dezinfekce

Máme dvě ruce

První dva pomocníci nanesli dávku dezinfekce na jednu ruku a člověk si ji sám musel rozetřít na ruce. Skutečnost, že máme dvě ruce a obě je nutno vydezinfikovat (a spousta lidí stále bere dezinfekci jako útlak vlastní osoby) eliminuje níže představený pomocník, který Vás „donutí“ vydezinfikovat si obě ruce. Pokud to neuděláte, tak na Vás upozorní světelným nebo zvukovým signálem, to záleží na provozovateli.

ADR 01 - automatická dezinfekce na dvě ruce, komunikující s dalšími systémy



ADR 01.3 ADR 01.3

ADR 01.3 se stojanem ADR 01.3 se stojanem

ADR 01 je nerezové zařízení umožňující automatickou dezinfekci rukou nástřikem dezinfekčního prostředku. Zabudovaný systém reaguje na současné vsunutí obou rukou do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem. Systém reaguje na dodržení stanoveného postupu rozsvícením zelené kontrolky. Při průchodu osoby bez vydezinfikování rukou je aktivováno výstražné zvukové znamení, které je ukončeno vložením rukou do ADR. Nepovolený průchod snímán senzorovou závorou, která spustí sirénu.

Zařízení lze umístit na zeď a kanystr s dezinfekcí umístit volně přístupný vedle zařízení nebo využít spojení se stojanem, který současně slouží i jako kryt kanystru.

Přes nás neprojdeš

Pomocníka pro dvě ruce můžeme rozšířit o mechanickou zábranu, která umožní vstup do objektu až po provedení dezinfekce. Nespouští sirénu, nehouká, nebliká ale prostě Vás dovnitř nepustí.

ADR 01.3 + TRM 02.S – propojení dezinfekce na dvě ruce s turniketem

Zařízení pracuje na stejném principu jako to výše uvedené. Namísto propojení se signalizací je propojeno s turniketem. Pokud umístíme kombinaci dezinfekčního zařízení a turniketu na vstup do prostoru, musí každý, kdo hodlá do chráněné oblasti vstoupit, provést dezinfekci obou rukou. Po provedení dezinfekce se uvolní turniket a umožní průchod. Bez provedení dezinfekce je turniket zablokován a mechanicky brání ve vstupu. Zařízení většinou doplňujeme i zábradlím, které zamezí možnosti obejít zařízení ze strany. Celou sestavu lze rozšířit i o umyvadlo, takže ve výsledku si vstupující:

Umyje ruce Vydezinfikuje ruce

Pak teprve může vstoupit. Vše je elektronicky hlídáno a i proces umytí rukou je spojen s odblokováním turniketu a umožněním vstupu.



AT20-00-0076 ADR 01.3 + TRM 02.S AT20-00-0076 ADR 01.3 + TRM 02.S

ADR 01.3 s umyvadlem ADR 01.3 s umyvadlem





ADR 01.3 s turniketem ADR 01.3 s turniketem

Nejen ruce, ale i obuv

Jsou místa, kde je opravdu nutné mít vydezinfikované nejen ruce, ale i obuv. Do nedávné doby se to týkalo v podstatě jen potravinářských prostorů, dnes si lze představit i jiná místa. Ruce se dezinfikují vložením rukou do dezinfekčního zařízení, podrážky obuvi průchodem přes brod napuštěný dezinfikujícím prostředkem. Nejvyšším stupněm zabezpečení je varianta, kdy podrážky obuvi jsou očištěny a vydezinfikovány rotujícími kartáči.

BDS – dezinfekční brod + ADR 01.3 + TRM 01

Nerezový dezinfekční brod vybavený automatickou dezinfekcí rukou a blokací samovolného průchodu turniketem. Vstupující musí provést dezinfekci rukou a projít dezinfekčním brodem. Celé zařízení je doplněno zábradlím, aby nešlo zařízení obejít ze strany. Po provedení dezinfekce se odblokuje turniket a umožní projití. Tím, že není jiné cesty do zabezpečeného prostoru něž přes turniket, musí vstupující projít i brodem. Doplňování dezinfekce v brodu lze provádět buď ručním doléváním nebo i automaticky.

DSO – dezinfekční stanice

Technologicky nejvyšším způsobem dezinfekce je využití dezinfekčních stanic. Zařízení, doposud většinou využívané v potravinářství, opravdu důkladně vydezinfikuje vstupující osobu. Pro umožnění vstupu musí vstupující:

Umýt ruce Vydezinfikovat ruce Umýt a vydezinfikovat obuv rotačními kartáči

Pokud zařízení slouží zaměstnancům firem, lze celý modul napojit na docházkový systém a tím lze i prokázat provedení dezinfekce osob uvnitř zabezpečeného prostoru. Roztok na dezinfekci rukou je v kanystru a je dávkován krátkým postřikem rukou při každém průchodu, dezinfekční roztok na mytí obuvi je dávkován automaticky samostatným čerpadlem.



DSO – dezinfekční stanice DSO – dezinfekční stanice

ADR 01.3 s turniketem obousměrný průchod ADR 01.3 s turniketem obousměrný průchod



Ani dovnitř ani ven

Vše co je uvedeno výše a slouží na zabezpečení dezinfekce na vstupu do hlídaného prostoru lze využít i opačně na výstupu z prostoru. Většinou se výstupu neprování dezinfekce, ale pouze mytí rukou či obuvi nebo jen obuvi. Vše záleží na potřebách uživatele. Velikost zařízení a způsob řešení závisí i na množství osob, které daným zařízením procházejí.

ADR oboustranné + TRM 02.S – propojení dezinfekce na dvě ruce s turniketem

Vše o tomto zařízení bylo popsáno u pomocníka ADR+TRM. Tento navíc hlídá vstup i výstup z prostoru. Vstupující si tedy musí vydezinfikovat ruce na vstupu, kdy se mu uvolní vstup a stejnou proceduru musí vykonat i na výstupu. Teprve poté mu turniket umožní průchod.

DSO – dezinfekční stanice – dvouzónová, obousměrná



DSO dvoutrasé DSO dvoutrasé

U dezinfekčních stanic se předpokládá průchod osob tam i zpět. Někde je postačující, že na výstupu se provede očista obuvi a průchod není hlídán, je pouze usměrňován pomocí zábradlí. Mnohdy je nezbytné, aby očista probíhala na vstupu jiným způsobem než na výstupu. Například:

Vstup:

Mytí rukou Dezinfekce rukou Dezinfekce obuvi dezinfekčním brodem

Výstup:

Dezinfekce rukou Mechanická očista obuvi rotačními kartáči

V tomto případě se využívají dvouzónové dezinfekční stanice, kdy vstupující osoba prochází jinou trasou než osoba opouštějící chráněný prostor.

O celé problematice by se daly popsat stohy papíru, AZP umí dodat různé varianty dezinfekčních stanic, ušitých na míru dle požadavků uživatele. Jednotným prvkem je senzorové spouštění všech zařízení. Na výrobcích AZP nenajdete různé pumpičky, tlačné ventily či jiná mechanická zařízení. Vše je do chodu uváděno bezdotykově.

