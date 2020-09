Průmysl 4.0 – v MEWA tvoří lidé a stroje sehraný tým

Montážní linky, průmyslová robotika, automatizace, digitalizace. Výrobní podniky se za posledních 100 let hodně změnily. MEWA byla v čele všech těchto důležitých mezníků. Jako poskytovatel textilních služeb podporovala podniky perfektně fungujícím servisním systémem.

Co se kdy a kde děje? V kontrolním centru jsou procesy prováděny do posledního detailu (Foto: MEWA)

Psal se rok 1908, když začala v detroitském Fordu výroba modelu T, hovorově zvaného jako Tin Lizzie aneb plechová Líza. Jednalo se o milník, který „postavil Ameriku na kola“. Přesně v tom samém roce založil Hermann Gebauer v Görlitz firmu MEWA. Továrny se ocitly na vlně průmyslu 2.0 a začaly s automatizací výroby. Produkty měly být vyráběny rychleji a levněji, aby si je mohli dopřát i lidé s nižšími příjmy. MEWA tuto myšlenku následovala a podporovala továrny svým inovativním systémem čisticích utěrek. S ním je MEWA po 112 letech v celé Evropě důležitým partne-rem podniků, které svou výrobu právě přizpůsobují průmyslu 4.0.

Zajišťovala čisticí utěrky, vyzvedávala je k vyprání a znovu je dodávala. Zrychlení průmyslu z 2.0 na 4.0 se týká i samotné společnosti MEWA. Zvládá všeobecnou výzvu zvýšit produktivitu, aniž by musela obětovat kvalitu. Neustále je to hlavním faktorem úspěchu. V MEWA tvoří lidé a stroje sehraný tým.

MEWA je v současnosti vysoce výkonná, špičková servisní společnost. Výhody pro zákazníky jsou zřejmé. Pronajímají si výhodný systém s individuálními službami. Klientům jsou k dispozici lokální poradci. Profesionální, vyškolení servisní řidiči dodávají a vyzvedávají čisticí utěrky. Stejně tak ale rádi vyřeší různá přání nebo požadavky o změny. Klienti mají k dispozici rozmanitý zákaznický portál myMEWA, kde mohou sledovat a měnit dodávky nebo využít obsáhlé webové stránky s možností chatu.



Servisní řidič MEWA dodá čisté utěrky přímo do podniku a rád vyřeší různá přání nebo podněty zákazníků (Foto: MEWA)

Vizuální zkoušku čisticích utěrek doplňuje automatizovaná kontrola (Foto: MEWA)

Zaměstnankyně MEWA zkušeným pohledem kontroluje čerstvě vyprané utěrky (Foto: MEWA)



MEWA v průběhu jednoho století optimalizovala produkci, praní i péči o čisticí utěrky. Ty jsou speciálně tkané, a proto mimořádně savé. Hodí se pro údržbu nářadí, strojů a povrchů včetně podlah. Jde o vlastní vynález firmy, stejně jako mycí a sušicí linky, ekologické postupy, několikastupňový systém kontroly kvality nebo bezpečnostní kontejnery SaCON, které hrají v celém systému klíčovou roli. Zákazníkům v podnicích slouží k zajištění bezpečného a praktického skladování použitých utěrek. Stejně tak fungují jako prostředek pro jejich přepravu. Do SaCONu utěrky padají z pásu na konci každého kontrolního procesu. Vážením se zjistí, kdy jsou plné, takže obsahují přesně naprogramované množství čisticích utěrek.

Kontrolu kvality provádějí lidé a stroje. Vyprané utěrky nejprve putují rozprostřené na pásu k zaměstnancům. Jsou na nich nějaké zbytky nečistot? Díry nebo slabší místa? Mají správný tvar? Pokud se zkušeným pohledem zjistí snížená kvalita, utěrka se vytřídí. Ty, které jsou v pořádku ale projdou i automatickým testem. Teprve potom jsou vyexpedovány. Všechny musejí být ještě jednou vyprány nebo jsou zcela vyřazeny. K této intenzivní kontrole kvality je přitom potřeba jen pár minut.

Praní čisticích utěrek na 90 °C trvá 15 minut. Zde MEWA záměrně prodlužuje o 5 minut dobu termické dezinfekce, doporučenou vědeckými institucemi, aby zcela bezpečně zničila všechny bakterie a zaručila hygienicky čisté utěrky. První prací a sušicí linky MEWA zavedla mimochodem již v osmdesátých letech, kdy začala pro všechny zákazníky vyrábět jednotné utěrky. Dříve se nákladně vyráběly pro každého individuálně, s firemním logem. Cílem inovací je ovšem také šetřit energii, čisticí prostředky a vodu. Vedení společnosti rozhodlo již před třiceti lety, že investice do životního prostředí a do růstu firmy jsou stejně důležité. Nadčasové, jako by to byl rok 2020, že? MEWA je průkopníkem, neustále o krok napřed.

MEWA Textil-Management Kompletnímu textilnímu servisu se společnost MEWA věnuje již od roku 1908. Ve sdílení textilu je tak průkopníkem. Dnes MEWA se svými 45 pobočkami zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným oblečením, čisticími utěrkami, rohožemi pro zachycování oleje nebo podložkami. To vše včetně péče, údržby, skladování a logistiky. Výrobky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je možné objednat v katalogu. O více než 190 000 zákazníků z odvětví průmyslu, řemesla, obchodu nebo gastronomie se stará zhruba 5 700 zaměstnanců. V roce 2019 dosáhla skupina MEWA obratu 734 milionů eur a jedná se tak o přední firmu působící v textilním managementu. Společnost byla mnohokrát oceněna za své úsilí v oblasti trvale udržitelného rozvoje, zodpovědného chování nebo vedení značky.





