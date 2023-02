TZB-info / Facility management / Údržba budov / Digitalizace ve správě C-dílů

Digitalizace ve správě C-dílů

Společnost využila známé technologie, jako je RFID, k vývoji chytrých systémů, které dnes udávají trendy v digitální správě C-dílů. Reca je předním poskytovatelem automatizované péče a elektronického obchodování. Ať už jde o středně velké firmy nebo velké firmy – už to není jen o šroubech. Korona krize také dala digitalizaci nový impuls v tomto odvětví. Protože, ať už zamknete nebo ne, dodavatelský řetězec nesmí být nikdy přerušen.

Je třeba zkoordinovat, naskladnit, dodat a vyfakturovat 120 000 položek. To je věc, která se primárně musí perfektně vyřešit logisticky. Absence jednoduchého C-dílu může rychle vést k zastavení výroby. Reca to ví, a proto dodává právě včas. S novým logistickým centrem ve Welsu se společnost připravila na všechny tyto i budoucí úkoly.

Dnes je však správa C-dílů mnohem více: tok zboží zahrnuje obrovskou výměnu dat. Pozdravy z Big Data: Stanovení požadavků, stav zásob, fakturace a další informace stále více spojují společnost reca se zákazníkem a vytvářejí partnerství na stejné úrovni. Ať už ve výrobní firmě, na stavbě nebo v dílně – aby bylo vždy vše ve správném provedení a ve správném množství na správném místě, existují moderní kontejnerové a kanbanové systémy nebo automatizovaná řešení, často kombinací všechny tyto. Tyto systémy fungují zcela samostatně pomocí bezkontaktního přenosu jako je technologie RFID nebo integrovaný vážicí systém v podlaze kontejneru – tzv. RECA iSCALE.

Zboží je vždy tam, kde je potřeba

Günter Hladik, generální ředitel a obchodní ředitel rakouské průmyslové divize ve společnosti Kellner & Kunz: „Během Corony se to znovu ukázalo: náš dodavatelský řetězec funguje. Pro naše zákazníky to znamená, že dodavatelský řetězec se nikdy nepřeruší, protože naše digitální systémy správy C-dílů zaznamenávají a přenášejí všechny požadavky v reálném čase. To nabízí maximální bezpečnost dodávek – dokonce i za podmínek korony.“ Jak si máte představit takovou automatizovanou opakovanou objednávku? Hladik: „Naše systémy RFID KANBAN pro přímý materiál a automatické dávkovače iSTORAGE pro nepřímý materiál identifikují požadavky nezávisle 24 hodin denně a okamžitě položky doobjednávají.“

Zákazník se může spolehnout na to, že mu dodáme produkty ve správný čas, ve správném množství, na správné místo a již není potřeba žádné úsilí spojené s pořizováním C-dílů! C-díly zahrnují upevňovací díly.

Nářadí všeho druhu a vlastní značky RECA, osobní ochranné prostředky, technické chemické přípravky, hygienické a čisticí prostředky, řezné a brusné kotouče, předměty pájecí a svářecí techniky. Sortiment doplňují i spousty položek z jiných produktových oblastí, jako jsou plechy nebo elektrodíly.

Kalkulačka procesních nákladů představuje ziskovost

Kellner & Kunz je kooperačním partnerem Smart Production Lab ve FH JOANNEUM Kapfenberg, kde byl nedávno společně vyvinut kalkulátor procesních nákladů. „Noví zákazníci se nás právem ptají, jaké kvantifikovatelné výhody jim naše řešení systému digitální správy C-dílů nabízejí. Cílem projektu proto bylo společně s FH JOANNEUM vyvinout vědecky podložený nástroj kalkulátoru procesních nákladů pro proces nákupu C-dílů,“ nastiňuje zadání projektu Günther Altenburger, generální ředitel a obchodní manažer rakouské průmyslové divize. Interdisciplinární tým mladých manažerů z Kellner & Kunz a studenti průmyslového inženýrství z Industrial Management vyvinuli kalkulačku Activity Based Costing (ABC) pro pořizování C dílů. „S tímto nástrojem můžeme spolupracovat s našimi zákazníky na demonstraci efektů systémových řešení správy C-dílů na náklady na proces nákupu. Tak vytváříme transparentnost ohledně ekonomické efektivity v konkrétní aplikaci,“ popisuje Altenburger přínos výsledku projektu.