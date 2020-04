TZB-info / Facility management / Handicap / Residomo a Ostravská univerzita spustili mimořádnou telefonní linku pro seniory. Jak se osvědčila?

Residomo a Ostravská univerzita před měsícem spustili mimořádnou telefonní linku na pomoc seniorům Haló, nejste sami! Jaké jsou zkušenosti a reakce obyvatelů?

TZB-info: Spustili jste projekt Haló, nejste sami!, kde speciálně proškolení studenti psychologie telefonicky kontaktují seniory nad 70 let, kteří žijí samostatně ve vašich bytech Residomo a kterých je více než 4 a půl tisíce. Co lze k projektu říci po měsíčním fungování?

Kateřina Piechowicz, RESIDOMO, s.r.o.:

Jsme spokojení, protože zaznamenáváme obrovské nadšení jak u seniorů, tak u studentů. Po dvou týdnech máme už polovinu seniorů obvolaných a některým voláme znovu. Reakce jsou převážně dojetí, velké překvapení a upřímná radost z toho, že je někdo chce konečně poslouchat. Řada starých lidí sice rodiny má, ale jejich synové, dcery nebo vnoučata obstarají jen praktické věci. Senior si nemá s kým popovídat o svých tématech. Často je tak obsahem hovorů například vzpomínka na mládí, na přátele, rozebíráme jejich pocity ze současné situace. Senioři nejsou zvyklí, že by je někdo nechal mluvit. Setkáváme se s dojetím a někdy i pláčem. Studenti sami dostávají cenné zkušenosti z oblasti komunikace a v neposlední řadě skvělý pocit, že pomohli.

TZB-info: Impulsem pro službu byla, předpokládám, současná mimořádná situace, ale jedná se o projekt i pro budoucnost, kdy řada seniorů i za běžných podmínek trpí samotou i třeba z důvodu nemoci nebo omezené hybnosti.

Kateřina Piechowicz, RESIDOMO, s.r.o.:

Ano, je to pro nás velká výzva, ověřili jsme si, že upřímný lidský zájem o člověka je důležitý pro každého a seniorům zoufale chybí. Když ho někomu dopřejete, zásadně ovlivníte kvalitu jeho života. A o to nám jde. Máme představu, jak projekt nastavíme ve spolupráci s univerzitou i se zapojením studentů. Naše plány se vyvíjejí, ale už teď víme, že budeme pokračovat. Je skvělé, že se můžeme opírat i o určitou odbornost díky spolupráci s akademickou obcí.

TZB-info: Jak je to v současné době se zajištěním služeb v domech? Jak funguje údržba a servis zařízení?

Kateřina Piechowicz, RESIDOMO, s.r.o.:

Fungujeme standardně, dokonce jsme některé služby, jako například úklidy, zintenzivnili. Co se týče komunikace s nájemníky, využíváme maximálně bezkontaktní komunikaci a některé opravy, kromě havarijních služeb samozřejmě, plánujeme na pozdější datum. Opravdu chceme minimalizovat jakékoliv riziko přenosu.

TZB-info: Máte z oblasti bydlení seniorů velké zkušenosti, dělali jste i zajímavý průzkum. Řada věcí se teď přesunula do on-line světa. Jak jsou na tom senioři? Není to pro ně jen další nálož, kterou jen obtížně bez pomoci zvládají?

Kateřina Piechowicz, RESIDOMO, s.r.o.:

Senioři jsou křehká skupina obyvatel, ať už máme karanténu nebo ne. Jejich největším problémem je osamělost a sociální izolace. I proto už pátým rokem provozujeme 3 velká komunitní centra v Ostravě, Havířově a Karviné, kam mohou přijít, pobavit se, něco zajímavého se dozvědět. To jsou ale senioři, kteří mohou chodit. Máme v bytech spoustu lidí s omezenou hybností a těm chybí společnost ještě víc. Proto jsme před časem zřídili službu senior asistent a máme vlastní terénní sociální a zdravotní pracovníky, kteří se seniory řeší celé spektrum problémů. Jsou to stovky případů, kde nefungují rodinní příslušníci ani přátelé. Do toho teď přibyla nejistota, co bude dál. I proto chystáme další projekty, např. seniorské bydlení nebo posílení telefonní linky do budoucna, abychom zajistili našim seniorům pocit bezpečí a klidu, že nejsou sami.