Ochrana klimatu je klíčovým bodem firemní strategie ISTA

Společnost ISTA bude i pod novým vedením snižovat emise skleníkových plynů. Pokračuje například v rozvoji virtuálních meetingů nebo elektromobility.

Essen/Praha 21. 6. 2021 Nový CEO společnosti ista Hagen Lessing plánuje zredukovat emise CO 2 do roku 2030 na nulu.

Pro nového CEO společnosti ista Hagena Lessinga je ochrana klimatu klíčovým bodem firemní strategie. „Nyní jsme již dosáhli uhlíkové neutrality a v příštích 10 letech dosáhneme uhlíkové negativity,“ prohlásil Lessing po vstupu do své funkce. Lessing přebírá funkci po Thomasu Zinnockerovi, který k 31. květnu odchází do důchodu.

Společnost ista dosahuje uhlíkové neutrality podporou projektů, které odstraňují stejné množství CO 2 emisí, jaké společnost produkuje. ista plánuje dosáhnout uhlíkové negativity tzv. „net zero“ do roku 2030. V příštích 10 letech přejde celá společnost na používání elektromobilů a omezí také cestování, které bude nahrazeno virtuálními meetingy. Dále bude od příštího roku spotřeba elektřiny společnosti pokryta obnovitelnými zdroji energií. Společnost ista sleduje pravidelně vlastní uhlíkovou stopu a také posledních 10 let zveřejňuje report o udržitelnosti.

„Naše cíle chránit klima jsou velmi ambiciózní a bereme je velmi vážně. Budeme postupovat maximálně transparentně a jsme připraveni být hodnoceni na základě našich aktivit,“ dodal Lessing.

Významná úspora CO 2 především díky digitální infrastruktuře pro 10 miliónů bytů.

Lessing také představil program pro digitální ochranu klimatu pro obytný sektor. V Evropě je tento sektor zodpovědný za 36 % emisí skleníkového plynu. Co se týká obytných domů, 80 % emisí je způsobeno topením.

„Cíle politiků na snížení CO 2 mohou být dosaženy, pouze pokud budou podpořeny aktivitami v obytném sektoru,“ říká Lessing. Pro ista plánuje vybavit celkem 10 miliónů bytů do roku 2025 digitálními měřiči energií s dálkovým odečtem. „Pro dosažení tohoto cíle investuje naše společnost téměř 600 milionů EUR v příštích 5 letech a zvýší počet bezdrátových/dálkově odečitatelných přístrojů na 50 miliónů.

Díky dálkovým odečtům mohou vlastníci bytů kdykoliv rychle zjistit svoji spotřebu energie na topení a horkou vodu a přizpůsobit své chování vedoucí k šetření energie. Na základě výsledků pilotního projektu ‚Úspora peněz díky chytrému vytápění‘ může vést transparentnost dat v průměru až k 10% úspoře. Touto cestou můžeme ročně ušetřit až 2 miliony tun CO 2 . A to je důležité nejen pro ochranu životního prostředí, ale přináší to i úsporu jednotlivým zákazníkům v době, kdy ceny energií rostou,“ zdůrazňuje Lessing.

Nové řešení pro komerční a veřejné budovy

Společnost ista plánuje představit v budoucnu další řešení pro komerční a veřejné budovy. „Naši klienti potřebují pomoc transformovat budovy na uhlíkově neutrální. My jim pomáháme sledováním CO 2 emisí pro všechny druhy energií ve všech lokalitách tak, aby mohlo být snížení emisí efektivně naplánováno a monitorováno. ista bude také dále poskytovat řešení na míru pro veřejné budovy. Úřady se více a více zabývají touto problematikou a mají vážný zájem na tom, aby jejich budovy byly uhlíkově neutrální. My jim rádi poskytneme podporu a navrhneme řešení, které povede k tomuto cíli,“ říká Lessing.

„Proces digitalizace, který přispívá k cílům společnosti dosáhnout uhlíkové negativity, je naší největší prioritou. V této době již dálkově odečítáme energie u 85 % bytů. O digitální měřiče s dálkovým odečtem zájem roste, věřím tedy, že brzy budeme v České republice odečítat dálkově 92–95 % bytů,“ dodává Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika.