Stavební skupina HSF System se hlásí k udržitelnému podnikání

Mezinárodní stavební skupina HSF System, která je součástí holdingu PURPOSIA Group, se aktivně zapojila do ESG reportingu udržitelnosti podle EU standardů. Letos plánuje vlastní střešní fotovoltaické elektrárny nebo začlenění elektromobilů do firemní flotily.

Stavební skupina HSF System se v Česku a na Slovensku zaměřuje nejen na ekologickou udržitelnost staveb, které sama realizuje jako generální dodavatel, ale snaží se přinášet „zelená“ řešení do sídel svých firem i vlastních developerských projektů pod značkou ANTRACIT. „Ze strany investorů patří udržitelná výstavba k základním požadavkům na spolupráci a my se těmto požadavkům snažíme vyhovět. Takže mimo evropského standardu pro udržitelnou výstavbu podle certifikace BREEAM a DGNB jsme začali v naší stavební skupině s ESG reportingem podle nových EU standardů, i když to ještě není povinné,“ popisuje Tomáš Kosa, ředitel stavební skupiny HSF System.

V minulém roce si stavební skupina HSF System nechala vypočítat svou uhlíkovou stopu podle mezinárodního standardu GHG Protokol. Celková uhlíková stopa společnosti za rok 2022 meziročně poklesla o 8,2 %. Na základě této analýzy a dekarbonizačních doporučení ČSOB Advisory, a.s. bude stavební skupina HSF System realizovat v roce 2024 několik „zelených“ projektů v Česku i na Slovensku. „Na střechách budov v Ostravě a v Žilině, kde máme sídla, budujeme fotovoltaické elektrárny. Část energie chceme využít pro provoz dobíjecích stanic pro elektromobily, které na místě v budoucnu vzniknou. V následujících letech také plánujeme rozšířit stávající vozový park o hybridní a elektrické automobily určené především pro krátké vzdálenosti,“ uvádí Tomáš Hess, obchodní ředitel stavební skupiny HSF System.

V rámci ESG reportingu musí být společnost aktivní také v dalších oblastech, jako jsou péče o zaměstnance, vztahy s komunitami, charita a filantropie. HSF System podporuje různé organizace či projekty ze sociální, sportovní nebo zdravotní oblasti. V roce 2022 si společnost HSF System již podruhé v historii vysloužila Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společensky odpovědné aktivity. V roce 2023 získala společnost také absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Soukromý sektor. Jedno z nejprestižnějších tuzemských ocenění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky v souladu s Národní politikou kvality České republiky.

HSF System navíc patří k nejlépe řízeným firmám v Česku, což potvrzuje ocenění od společnosti Deloitte v programu Czech Best Managed Companies za nejlépe řízenou firmu Česka v roce 2023. Odborná porota prestižního programu hodnotila u každé oceněné společnosti čtyři hlavní oblasti – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu. „Jsme aktivní ve všech oblastech, které zahrnuje pojem ESG – environmentální, sociální aspekt i řízení, a to se zobrazuje jak v získaných oceněních od respektovaných institucí a organizací, tak v našich každodenních provozních činnostech,“ dodává Tomáš Hess.