Dotace pro podnikatele v oblasti průmyslové výroby a stavebnictví v kraji Vysočina

Žádosti do Výzvy k předkládání projektů do programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2024 lze podat do 23. října 2024, rozhodne datum a čas podání. Podnikatelé s maximálně padesáti zaměstnanci podnikající ve vybraných částech kraje mohou požádat o dotaci až do výše 150 000 Kč.