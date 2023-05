TZB-info / Dotace / Woltair garantuje zajištění dotace z NZÚ před dotačními prázdninami

Woltair garantuje zajištění dotace z NZÚ před dotačními prázdninami

Společnost Woltair, která patří mezi přední dodavatele fotovoltaiky a tepelných čerpadel do českých domácností, garantuje zajištění akceptace dotace ještě před letními dotačními prázdninami. Stihnutí současných dotačních podmínek a vyřízení veškeré související administrativy garantuje firma při uzavření smlouvy do 5. června 2023.

Oblíbený dotační program Nová zelená úsporám bude mít letní prázdniny. Do 30. 6. 2023 je ještě možné žádat o dotaci podle stávajících podmínek. V červenci a srpnu ale bude následovat technická přestávka, kdy Státní fond životního prostředí nebude přijímat žádné žádosti o dotace. Od září by pak měl být příjem žádostí opět spuštěn. Přesný termín ani detailní podmínky nové podoby programu ale dosud nebyly zveřejněny.

„Nikdo zatím nedokáže říct, jak přesně se nová pravidla budou lišit od těch původních, a zda si s novými podmínkami někteří lidé nepohorší. Je to zbytečný krok do nejistoty a zbytečně dlouhé čekání na vyplacení dotace. Pokud zvažujete, zda raději vše stihnout do června, nebo plány odložit a počkat do září, doporučuji podat žádost před dotačními prázdninami,“ radí Klára Zíková, expertka na dotace ze společnosti Woltair.

Pro stihnutí podání žádosti včas je nutné vyřídit řadu formalit a celý proces zabere nějaký čas. Woltair proto nově garantuje, že zajistí akceptaci dotace ještě za současných podmínek při uzavření smlouvy na pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky do 5. června letošního roku. Následně firma vyřídí i veškerou potřebnou administrativní práci nutnou pro získání dotace.

„Klientům s vyřízením veškerých dotačních náležitostí pomáháme už řadu let. Díky tomu naši dotační experti přesně vědí, kdy je potřeba co udělat, aby šlo vše hladce a v termínu. Rozhodli jsme se proto těchto zkušeností využít a stanovit závazné datum, do kterého můžeme klienty ujistit, že se vše potřebné stihne vyřídit za současných podmínek,“ říká Jan Kadlec, country manažer Woltairu pro Česko.

Díky včasnému podání žádosti se zároveň klienti vyhnou možnému prodloužení lhůty na vyplacení dotace, pokud se v září po uplynutí dotačních prázdnin nakupí velké množství žádostí. Rychlý postup se v neposlední řadě pozitivně promítne i do termínu realizace. „Instalujeme totiž do 30 pracovních dní. U fotovoltaiky to znamená, že ještě stihnete vyrábět elektřinu v období dlouhých slunných dní. V případě tepelného čerpadla budete v předstihu připraveni na další topnou sezónu,“ říká Kadlec.

Dotační experti Woltairu budou připraveni klientům pomoci i v případě, že by se ukázaly být nové podmínky programu Nová zelená úsporám pro některé z nich nakonec výhodnější. „Není potřeba se této situace obávat. Žádost je totiž možné v aktuální vlně před jejím vyplacením stáhnout a podat ji znovu v rámci nových podmínek. I s tím jsme připraveni klientům pomoci,“ dodává Zíková.