Rekonstrukce objektu Parketárna v Úvalech u Prahy. Nový život brownfieldu

Dříve zde stála továrna, která chátrala, byl to vlastně vybydlený objekt. Nyní nové prostory firmy eTruhlarna. Celý projekt stál téměř 67 milionů korun, z toho 30 milionů Kč z evropských dotací.

Nový areál v Úvalech u Prahy s dotační podporou

Současné sídlo v pronajatém objektu v Uhříněvsi nevyhovuje velikostně ani dispozičně. V novém objektu vyrostly moderní reprezentativní prostory, které jsou pro zaměstnance i zákazníky velice příjemné. V areálu jsou nejen výrobní, ale i kancelářské a skladové místnosti.

„My jsme oba Úvaláci a patrioti, známe to tu. Dříve zde stála továrna, která chátrala, byl to vlastně vybydlený objekt. Hledali jsme vhodné prostory a věřili, že peníze brzy vyděláme, ale na novou provozovnu jsme neměli. Tento brownfield byl přímo v Úvalech, a nám se podařilo navázat kontakt s majitelem, který sídlil ve Švýcarsku. Výsledkem jednání bylo, že jsme areál koupili a začali řešit, co s ním,“ popisuje historii Karel Kašička, jeden z majitelů.

Historie eTruhlárny je sedmnáct let stará. „První naše prostory, asi dvě stě metrů čtverečních, byly v Kutnohorské ulici v Uhříněvsi. Za tři roky jsme se stěhovali do většího do Pitkovic, tam to bylo sedm set metrů čtverečních. V roce 2013 přišlo další stěhování. Opět do Uhříněvsi, kde máme stále ještě sídlo, to bylo přes tisíc metrů čtverečních. No a teď jsme tady v Úvalech – máme tři a půl tisíce čtverečních metrů plochy, vyhovující a reprezentativní prostory. Teď se musíme snažit, abychom všechno doplatili,“ říká Zdeněk Lanc, říká druhý z majitelů.

Celý projekt stál téměř 67 milionů korun. Evropská unie přispěla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 30 miliony korun. Zbytek zaplatili majitelé ze svého, vzali si také úvěr.

30 zaměstnanců a zajímavé zakázky

„Na dílně je dvacet lidí, ostatní montují zakázky u zákazníků a další sedí v kanceláři a starají se o chod firmy. Základ tvoří truhláři. Těch je, jako ve všech řemeslných profesích, nedostatek. Máme štěstí, že se k nám truhláři hlásí. Řekl bych, že máme opravdu kvalitní řemeslníky,“ vysvětluje Zdeněk Lanc.

Společnost eTruhlárna zastupuje na českém trhu německou firmu Knauf Design ze skupiny Knauf Group, jež je předním světovým výrobcem stavebních materiálů. „S výrobky této firmy jsme nyní schopni realizovat interiérové řešení administrativních i veřejných prostor v jakémkoli designu, které navíc splňuje veškeré normy EU,“ podotýká Karel Kašička. Zastupují i portugalskou firmu Muratto, která nabízí obkladové materiály z přírodního korku.

V referencích na jejich webu jsou desítky společností, z těch méně tradičních např. Radiocafé v historické budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici v Praze, interiéry TV Prima, koncertní hala pro ústředí Armády ČR v pražských Dejvicích, zakázka pro pražskou zoologickou zahradu, ale třeba i kabiny pro fotbalovou Spartu. Zajímavé zadání bylo i z muzea v Terezíně.

Zdroj: www.dotaceeu.cz