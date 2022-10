TZB-info / Dotace / Co jsou to NFC platby? Budoucnost placení opředená mnoha mýty

Co jsou to NFC platby? Budoucnost placení opředená mnoha mýty

Málokdo by to řekl, ale placení mobilem v Česku letos slaví už 10. narozeniny. Terminály na bezkontaktní platby, u nichž se s nimi dá platit a které dnes najdete i v kdejaké vesnické špeluňce, jsou tu s námi ještě déle. Za to, že nám tyto vychytávky každý den usnadňují život, vděčíme technologii NFC. Pojďme se jí podívat trochu na zoubek.

Kdy jste naposledy při placení vkládali kartu dovnitř do terminálu? Nejspíš už si ani nevzpomenete. A není divu. Data společnosti Visa říkají, že v prvním čtvrtletí roku 2022 proběhlo v Česku 81 % všech plateb kartou bezkontaktně. Placení mobilem a dalšími chytrými zařízeními, které je také bezkontaktní, už si vyzkoušel každý třetí Čech a jeho obliba stoupá. „Mobilní“ je dnes skoro každá čtvrtá platba kartou.

Za to, že je placení „pípnutím“ tak jednoduché, poděkujme NFC (Near Field Communication). Bezdrátové technologii, která umožňuje výměnu dat na vzdálenost do 4 centimetrů. NFC čip v sobě mají běžně zabudované nejen platební karty, ale i mobilní telefony, chytré hodinky, fitness náramky, a dokonce i šperky. Nebo jste snad ještě neslyšeli o chytrých NFC prstenech? Ne, neděláme si legraci.

Pomocí NFC plateb tak dnes můžete platit téměř jakoukoli platební kartou od jakékoli banky. Debetní kartou k účtu, anebo kreditní kartou, která umožňuje odložené platby, jak je libo. A kartu přitom už ani nemusíte vytáhnout z peněženky, nebo ji vlastně můžete nechat doma úplně. Jednoduše to funguje tak, že si kartu nahrajete do mobilní aplikace Apple Pay, Google Pay nebo třeba Garmin Pay. Je to otázka pár vteřin. A pak už jen dané mobilní zařízení či chytré hodinky přiložíte k terminálu.



Chytré hodinky patří do oblasti takzvané nositelné elektroniky a mezi lidmi jsou stále populárnější. I pro platby. Chytré hodinky patří do oblasti takzvané nositelné elektroniky a mezi lidmi jsou stále populárnější. I pro platby.

Nevěřte mýtům: NFC platby jsou bezpečné

Pokud se zdráháte NFC platby (zejména platby mobilem) vyzkoušet, aby vám pomocí nich nikdo nevysál účet, bojíte se zbytečně. Je to úplně stejně bezpečné jako běžné placení kartou. Rozdíl je jen v tom, že čip na placení není schovaný v plastové kartě, nýbrž v chytré elektronice. A v něčem je to dokonce ještě bezpečnější:

Abyste zaplatili, musíte mobil odemknout – Nejdřív mobil odemknete (u plateb do 500 Kč stačí rozsvítit displej), pak si teprve pípnete. Dokud máte mobil zhasnutý v kapse, nezaplatíte nikde „omylem“. Stejně tak mají smůlu podvodníci, kteří by se na vás chtěli s falešným terminálem nalepit třeba v tramvaji.

– Nejdřív mobil odemknete (u plateb do 500 Kč stačí rozsvítit displej), pak si teprve pípnete. Dokud máte mobil zhasnutý v kapse, nezaplatíte nikde „omylem“. Stejně tak mají smůlu podvodníci, kteří by se na vás chtěli s falešným terminálem nalepit třeba v tramvaji. V mobilu nejsou uložené údaje o kartě – Žádný hacker ani drzá prodavačka vám při platbě mobilem nemůže odpozorovat nebo ukrást číslo karty. Vzduchem totiž žádné citlivé údaje nelétají, jen jednorázové zašifrované kódy, takzvané „tokeny“.

– Žádný hacker ani drzá prodavačka vám při platbě mobilem nemůže odpozorovat nebo ukrást číslo karty. Vzduchem totiž žádné citlivé údaje nelétají, jen jednorázové zašifrované kódy, takzvané „tokeny“. Chrání vás vaše vlastní limity – NFC platby jsou napojené na vaši platební kartu, u které máte zcela pod kontrolou platební limity. A pokud nemáte limity nastavené zbytečně vysoko, nemůže vám nikdo jakýmkoli způsobem obrat o vaše úspory.

Samozřejmě, ani NFC platby nejsou 100% neprůstřelné. To ale není žádný způsob placení. Takže stojí za to dodržovat základní bezpečnostní zásady: Kromě rozumných limitů si určitě do svého mobilu neinstalujte neznámé aplikace z cizích zdrojů a zvažte také antivir.

A co když vám ukradnou mobil s NFC platbami

Určitě to je jedna z prvních otázek, která vám přišla na mysl. Co pak a může případný zloděj s vaším mobilem platit? Ano, naštěstí ale jen částky do 500 Kč a maximálně do výše limitu vaší platební karty. Navíc jen do té doby, než mobilní platby zablokujete u své banky. A k tomu stačí jeden krátký telefonát a je zablokováno, takže zloději zkrátka nedáte moc času. Jakmile tedy zjistíte, že jste mobil ztratili, pro jistotu volejte. A pokud vám ho ukradli, pak neztrácejte ani minutu a ihned informujte svou banku.