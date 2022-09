TZB-info / Dotace / Půjčky v době (blížící se) krize: Jak na ně, aby vám nepřerostly přes hlavu

Půjčky v době (blížící se) krize: Jak na ně, aby vám nepřerostly přes hlavu

Nečeká nás snadný podzim ani lehká zima. Spíše naopak. Podle makroekonomické prognózy České bankovní asociace bude inflace atakovat 20% hranici, základní úrokové sazby poskočí k 7,5 % a s kartami může ještě úplně jinak zamíchat válka na Ukrajině a (rostoucí) ceny energií. Půjčit si v období nejistoty tak může být pro někoho sice nutnost, ale zároveň velký risk. Na co tedy dát pozor, aby vám půjčka nepřerostla přes hlavu?

Nejistota. To je synonymum pro blížící se měsíce. Podle srpnového výzkumu České bankovní asociace se ¾ respondentů výrazně obávají rychlého růstu cen, 71 % dotazovaných pak uvádí, že inflace ohrožuje jejich rodinný rozpočet a 60 % lidí předpokládá, že se jejich ekonomická situace do konce roku výrazně zhorší.

Dá se předpokládat, že část Čechů bude případný nedostatek financí řešit půjčkou. A ne všichni ji následně budou schopní splácet. Přitom se ještě v prvním kvartálu 2022 snižovalo množství těch, kteří splácet nezvládají. U spotřebitelských úvěrů bylo takových osob 7,7 % z celkového objemu dlužníků, u hypoték šlo o pouhé 1 % ze všech, kteří měli hypotéku sjednanou.

Jak si tedy půjčit zodpovědně a tak, abyste patřili do kolonky „vzorný platič“ a neroztočili dluhovou spirálu, která se zastavuje jen velmi těžko?

1. Zvažte, zda půjčku opravdu potřebujete

Data ČBA z roku 2021 říkala, že tendenci půjčovat si rizikově má zhruba každý 8. dlužník. Co to znamená rizikové půjčování? Je to nejen ochota vzít si více půjček naráz, splácet jednu půjčku jiným úvěrem, ale čerpat půjčku i na takzvanou běžnou spotřebu – tedy na věci, které jsou zbytné, případně na požitky. Sem patří třeba půjčka na novou televizi (i když stará ještě slouží, jen není nejmodernější), na dárky, na dovolenou a obecně na vše, u čeho doba splácení překoná délku užitku z dané věci.

Pečlivě rozlišovat mezi tím, co „chci“ a tím, co „nutně potřebuju“, je první a základní pravidlo zodpovědného přístupu k financím a půjčkám.



Půjčujte si jen na věci, které opravdu potřebujete. Zbytnosti a požitky počkají, až si našetříte. Půjčujte si jen na věci, které opravdu potřebujete. Zbytnosti a požitky počkají, až si našetříte.

2. Řešte, u koho si půjčíte

Seriózní poskytovatel, který splňuje všechny podmínky, má licenci od České národní banky. Nicméně poté se drtivá většina Čechů nepídí. Mnohdy tak sednou na lep úvěrovým predátorům a vykukům, kteří právní normy obcházejí například „půjčkami pro podnikatele“. S prvním prodlením ve splácení se pak podmínky, které byly původně výhodnější než u banky, mění v noční můru. Třeba kvůli neadekvátním poplatkům z prodlení.

Pokud se pro půjčku rozhodnete, volte raději banku. Už jen proto, že ta opravdu zodpovědně zhodnotí, jestli pro vás půjčka není zbytečné riziko. A pokud zvolíte nebankovního poskytovatele, ptejte se po licenci ČNB.

3. Vyberte si správný produkt

Pokud potřebujete překlenout 14 dní do výplaty, protože se vám „vysypala“ pračka a se 3 dětmi bez ní dva týdny nepřečkáte, klidně si pomozte kreditní kartou, nebo čerpáním kontokorentu. Když je ale výdaj větší a splácení potřebujete rozložit do delšího časového období, volte jiný produkt. Protože u výše zmíněných vás čekají vysoké úroky – u kreditky alespoň až po skončení bezúročného období. Za čerpání kontokorentu ale obvykle naskakují úroky hned.

To, zda je pro vás vhodná klasická půjčka online na cokoli, nebo třeba některá z účelových půjček (na auto, na ekologické projekty), které mívají nižší úročení, klidně proberte s poradcem v bance. I jeho zájmem je mít ve vás spokojeného klienta, který zvládá dostát všem svým závazkům.

4. Spočítejte a nastavte si rozumnou měsíční splátku

Splácet raději „na rychlost a úsporu“, nebo pomaleji, ale „na pohodlí“? Když budete splácet více, pak bude celková částka, kterou přeplatíte, nižší. Ale… stačí drobná komplikace, třeba v podobě nečekané nemoci a neschopenky, neplánovaná oprava auta a vy nemáte kam sáhnout pro „železnou rezervu“.

Pokud skutečně nemáte téměř žádné úspory, raději splátku nastavte „na pohodlí“ a nechte si alespoň malou rezervu. Ať následně nevytloukáte půjčku půjčkou.



Zatímco seriózní poskytovatel půjčky bude hledat cesty, jak vám pomoci, úvěrový predátor bude z vaší nepříjemné situace profitovat. Zatímco seriózní poskytovatel půjčky bude hledat cesty, jak vám pomoci, úvěrový predátor bude z vaší nepříjemné situace profitovat.

5. Pečlivě si pročtěte podmínky

Mnohdy si půjčujeme vyšší desetitisíce i statisíce, ale prostudování podmínek půjčky věnujeme stěží pár minut. Alespoň to o Češích říkají průzkumy. Přitom právě u půjček platí, že ďábel je mnohdy ukrytý v detailu. Je úrok, který vám poskytovatel nabídl, opravdu roční, není měsíční? A co možnost předčasného splacení? Čím je podmíněna? Na kolik vás přijde prodlení ve splácení, byť jen v řádu jednotek dnů?

Když je vám cokoli nejasného, ptejte se. Seriózní poskytovatel půjčky vám odpovědi na vaše otázky poskytne. A pokud máte jen stín pochybnosti, raději rychle pryč.

6. Buďte připraveni na nejhorší

Počítej s nejhorším, těš se na nejlepší. Tímhle krédem se řiďte i při sjednání půjčky. Pokud vám to vaše finanční situace jen trochu umožňuje, zvažte pojištění schopnosti splácet. Vyšší desetikoruny, případně nižší stokoruny měsíčně vám ve výsledku můžou ušetřit spoustu starostí.

Už před podepsáním smlouvy se zajímejte o sankce při prodlení s placením, o možnosti posunutí splátek, kdo a jak by s vámi vzniklou situaci řešil. Opět platí, že seriózní poskytovatel půjčky nemá nejmenší zájem na tom, abyste spadli do dluhové pasti. A naopak úvěrový predátor bude právě z vaší nepříjemné životní situace těžit.