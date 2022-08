TZB-info / Dotace / Do konce roku 28 výzev z OPŽP 2021–2027. První výzvy už 15. srpna 2022

Do konce roku 2022 budou výzvy v rámci všech 6 cílů programu pokrývajících energetické úspory, OZE, klima, voda, odpady a přírodu.

„Pro podporu projekty v oblasti životního prostředí obcí, měst a dalších veřejných subjektů je OPŽP zcela zásadním programem. Je podanou rukou municipalitám při se zavádění energetických úspor a s posilování vlastní energetické soběstačnosti. Operační program Životní prostředí je také nepostradatelný v oblasti realizace klimatických opatření, zejména co se týče adaptace krajiny a sídel na probíhající klimatické změny,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021–2027 připraveno z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun.

„Nejvíce peněz je určeno na zajištění přístupu k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), významná alokace směřuje též do projektů zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další finance poputují na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.),“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Více nesoutěžních výzev, jednodušší administrace a nový web

Většina chystaných výzev bude průběžná. Znamená to, že příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, bude poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost, a to až do přidělení celé alokace v rámci konkrétní výzvy. Dotace tak bude po splnění podmínek de facto nároková. Ve vybraných oblastech budou moci navíc příjemci podpory využít paušální sazby na financování nákladů svých projektů a také do jednoho projektu (v rámci jedné žádosti) zahrnout opatření z různých specifických cílů.

Se startem nového programového období se Operační program Životní prostředí dočkal i svého nového webu. Na adrese www.opzp.cz najdou zájemci o podporu kompletní přehled plánovaných výzev do konce tohoto roku, stejně tak jsou jim zde k dispozici všechny potřebné dokumenty týkající se programu a jeho jednotlivých specifických cílů. Na webu nechybí ani galerie inspirativních projektů realizovaných v průběhu předchozího programového období OPŽP.