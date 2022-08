TZB-info / Ceny energií a paliv / Jak dodavatelé v uplynulém týdnu zdražovali elektřinu a plyn a jaké záludnosti si připravili na zákazníky

Ceny elektřiny a plynu vlivem snížených dodávek plynu z Ruska pořádně narostly. S koncem měsíce zveřejňují obchodníci nové ceníky, které budou platné od začátku září. Jaká bude nová úroveň cen elektřiny a plynu pro domácnosti?

České teplo zvyšuje od 1. 9. ceny elektřiny i plynu pro stávající zákazníky. Novým zákazníkům podle dokumentace k ceníkům nabízí pouze elektřinu, ale nabídková cena pro ně je téměř 10 000 Kč/MWh, bez DPH.

Nové nejlevnější ceny elektřiny tohoto dodavatele začínají na 3 830 shodně pro nízký i pro vysoký tarif pro ty zákazníky, kteří měli smlouvu ještě před energetickou krizí. Pro zákazníky, kteří přišli k dodavateli už za energetické krize, se cena zvyšuje na 5 830 Kč/MWh, což z pohledu dnešní úrovně cen není špatné.

Ceny plynu jsou v nových cenících jednotné 3 500 Kč/MWh, což je o něco nižší, než jsou ceny na burze. Ceny energií Českého tepla jsou dlouhodobě bez fixace, obchodník patří k nejlevnějším na trhu.

Quantum také vydal nové ceníky elektřiny a plynu k 1. 9.. Obchodník již nové zákazníky nepřijímá, ani nejde cestou zveřejňování extrémně drahých ceníků pro nové zákazníky, jako to dělají někteří obchodníci. Ceny pro stávající zákazníky drží pěkně zkrátka. Nové ceny plynu jsou od 1 549 do 1 799 Kč/MWh, což jsou nejlevnější nové podzimní ceny. Ani ceny elektřiny netrhají rekordy, s cenou 3 899 Kč/MWh. Chce se mi napsat, že takové ceny si může dodavatel dovolit, když odpovědně nakupuje. Zástupci některých dodavatelů tvrdí, jak odpovědně nakupují, ale jejich zákazníci to na platbách nepoznají. Ceny nejsou fixovány, mohou se brzy změnit.

ČEZ ESCO v cenících pro nové, firemní zákazníky od 1. 8. korigoval ceny ceníků vydaných 13. 7. a snížil ceny elektřiny zhruba o 500 Kč/MWh. Bohužel, prudký nárůst cen na burze v posledních dnech dává zapravdu jeho aktuálním cenám. Například cena fixního produktu s cenovou fixací na rok a začátkem dodávek od 1. 1. 2023 v jednotarifu, je teď po korekci 11 556,00 Kč/MWh bez DPH.

FREE FOR YOU mění ceníky ze spotového trhu. Jedná se o přirážku pro obchodníka, která se má nově stanovovat procentuálně podle jednotlivých aktuálních cen, výše přirážky má být 14,82 % s tím, že minimální částka bude 350 Kč/MWh. Například přirážka při ceně elektřiny 7 000 Kč/MWh je nově 1 037 Kč/MWh, při nižší ceně 4 000 Kč 593 Kč/MWh. Dosud nejvyšší příplatky dosahovaly částky 500 Kč/MWh, vše bez DPH. Zavedení plovoucí přirážky je sice pochopitelné, ale konkurence nabízející produkty ze spotového trhu nic takového nenabízí a bude mít výrazně nižší cenu. Pro snazší orientaci našich čtenářů zavedeme v Kalkulátoru cen energií TZB-info u tohoto dodavatele průměrnou přirážku za poslední tři měsíce.

AZ Energies od 1. 9. elektřina jednotně za 7 900 Kč/MWh, plynu za 3 450 Kč/MWh, vše bez DPH, pro stávající i pro nové zákazníky.

Eneka ošklivě žertuje se svými zákazníky, zveřejnila nové ceníky proudu s cenou 11 180 Kč/MWh bez DPH, ale pro nové zájemce má dosud nevídaný název produktu FIX NA MĚSÍC s cenou 6 319 Kč/MWh. Sice to je na současnou úroveň slušná cena, ale otázka je, zda se nejedná o lákadlo s tím, že to pak dodavatel zákazníkům osolí. Produkt také vzbuzuje pochybnosti v tom, zda nový zákazník vzhledem k času potřebném na změnu dodavatele cenu, na kterou je lákán, vůbec využije.

innogy vydala opět po týdnu ceníky plynu. Týdenní interval využívá tento dodavatel v případě, že se na velkoobchodním trhu prudce zvyšuje cena plynu. Cena plynu kvůli nízkým dodávkám z Ruska se rekordně zvýšila, tak jsem byl zvědavý, jak na tento trend zareagoval náš největší dodavatel plynu. Produkt Optimal nabízí smlouvu na 36 měsíců, z toho každý rok s poklesem ceny. Na tomto produktu je vidět, co si dodavatel myslí o tom, jak ceny budou v příštích třech letech vypadat. Na začátku krize byly ceny Optimalu takové, že první rok byly výrazně vysoké, ale další dva roky znatelně poklesly. Poslední vydané ceníky ale už tento trend nevykazují. První rok při spotřebě 20 MWh je cena 2 870, druhý rok 2 870 a třetí 2 780, vše v Kč/MWh, tedy v roce 2025 nepatrná změna. Jinak řečeno, innogy si myslí, že v nejbližších letech nelze očekávat razantní snížení cen plynu.

Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu za červenec

Nejdražší cena elektřiny vyjádřená indexem SPOT MARKET INDEX v BASE LOAD (dodávka po dobu 24 hodin za den) byla ve čtvrtek 28. 7. 483,96 EUR/MWh. I cena v neděli a v sobotu byla výrazně vyšší než předchozí víkendy.



Obr. 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)

Index OTE v případě plynu byl nejvyšší o den dříve 27. 7. 2022 212,83 Kč/MWh, poslední tři dny v červenci začala cena plynu mírně klesat.