Elektřina a plyn dále zdražují, s úsporami domácnostem pomůže nový web

Vyšší platby za energie nutí stále více domácností hledat úspory. Která opatření připadají v úvahu? A kolik energie ušetří? Základní přehled přináší nový web Setrim.cz, na kterém se podílela redakce TZB-info.

Energetickou situaci domácností představila společnost IPSOS na tiskové konferenci 27. 7. v Praze.

Řada domácností již nyní platí zvýšené zálohy za energie. Čtvrtina těchto domácností proto musela výrazně omezit své výdaje, třetina musela omezit alespoň některé výdaje. 44 % domácností se dle svých slov alespoň prozatím omezovat nemusí.



„Domácnosti zaznamenaly růst životních nákladů a uvědomují si, že tyto náklady dále porostou. Snaží se proto již nyní hledat úsporná řešení. V případě dalšího výrazného nárůstu záloh za energie plánuje až 8 z 10 domácností ještě více šetřit energiemi,“ říká Michal Straka, analytik společnosti Ipsos.

Z konkrétních opatření pro úsporu energií by domácnosti nejčastěji volily snížení teploty v celé domácnosti (65 %), zjišťovaly by aktuální spotřebu pomocí samoodečtu (60 %), snížily teplotu v nevyužívaných místnostech či během noci (59 %), řešily by ideální nastavení teploty lednice (56 %) nebo by snížily teplotu ohřívané vody (56 %).

Kromě šetření energií by polovina domácností zvážila pořízení úspornějších spotřebičů či žárovek nebo by uvažovala o změně dodavatele.

Polovina domácností by uvítala informace, jak s ohledem na růst cen ušetřit v rodinném rozpočtu. Tyto informace by lidé nejčastěji očekávali přímo od dodavatele energií, případně od státu či nezávislé poradny.

Tiskové konference se účastnili i zástupci největšího dodavatele elektřiny v ČR, společnosti ČEZ Prodej.

„Poskytovat kvalitní energetické poradenství našim zákazníkům se stává jedním z našich důležitých úkolů pro letošní rok a výsledky průzkumu IPSOS to potvrzují. Zákazníci se na nás už obracejí a hledají u nás tipy na to, která opatření mají největší efekt. Budeme teď školit všechny naše operátory na call centrech a pobočkách, abychom mohli tyto rady poskytovat co nejlépe,“ potvrzuje Tomáš Kadlec, generální ředitel dodavatele ČEZ Prodej.

Řada domácností se o úspory energie dosud blíže nezajímala a neví, jaké všechny možnosti se nabízí. Kolikrát neznají přesnou výši svojí spotřeby nebo nevědí, jaká spotřeba je vzhledem k jejich bydlení optimální. Právě na tyto domácnosti cílí projekt Šetřím.cz, který vznikl ve spolupráci ČEZ a. s. a portálu TZB-info.

Šetřím.cz

Web Šetřím.cz umožňuje prvotní „rozkoukání se“ člověku, který se začal zajímat o úspory energie v domácnosti. Zákazník zjistí, jaká úsporná opatření v jeho domě či bytě připadají v úvahu a kolik energie mohou ušetřit. Zároveň je uvedeno, za jak dlouho je možné tato opatření standardně realizovat. Některá opatření lze provést ihned, například krátké a intenzivní větrání, jiná v řádu dnů, například pořízení LED žárovek nebo úsporného mrazáku. Větší a zásadní opatření jako zateplení domu, instalace fotovoltaiky nebo výměna zdroje tepla se však do nadcházející topné sezóny nejspíš realizovat nestihnou a přijdou tak na řadu až příští rok.





„Stránka funguje velmi jednoduše a intuitivně. Lidé zadají, jestli bydlí v domě nebo v bytě, velikost vytápěné plochy a čím topí a hned zjistí přibližnou optimální spotřebu. Web následně doporučí konkrétní nejlepší opatření i s výší možné úspory,“ vysvětluje Dagmar Kopačková, ředitelka portálu TZB-info, jehož tým se na přípravě energetického kalkulátoru podílel.

Šetřím CZ má být pomůcka pro každého – z povahy tak nemůže poskytnout přesné kalkulace pro jeden konkrétní dům nebo byt. Na to jsou tady přesnější výpočty, například Porovnání nákladů na vytápění TZB-info. Šetřím.cz ale představuje velmi dobrý první krok, který pomůže odběratele informovat o možnostech úspor a jejich potenciálu pro úsporu energie v dané domácnosti.

Mají-li větší investice do bydlení (zateplení, výměna zdroje tepla, fotovoltaika) vést k maximální úspoře, je nutný pečlivý návrh úsporných opatření od energetického specialisty. Dobrá zpráva je, že na tento posudek lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám, nebo je možné obrátit se na bezplatné energetické poradny EKIS. Dobrá rada a zkušenost může ušetřit hodně peněz.