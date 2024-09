Jak vybrat vhodnou pracovní obuv?

Není to tak dávno, co v průmyslových podnicích měli všichni zaměstnanci na nohou černé komisňáky a nedokázali si představit, že by nosili něco jiného než tyto těžké kožené boty. Dneska pracovníci používají designovou obuv z moderních materiálů s využitím např. karbonových bezpečnostních tužinek.