REMAK – řešení BIM v nejvyšší kvalitě

V REMAKu umíme řešení v univerzálním otevřeném souborovém formátu IFC. Zákazník pracující v BIM prostředí už nemusí objekty vytvářet ručně. Jsme připraveni na Autodesk REVIT 2021.

Projektování s využitím tzv. BIM technologie (Building Information Modeling) se rychle prosazuje a standardní 3D model již není v dnešní době dostačující. Projektanti a zákazníci proto stále častěji požadují výstupy návrhu VZT jednotek kompatibilní s BIM prostředím.

BIM se také postupně dostává do evropské legislativy a rostoucímu trendu přispívají i vládní kroky, kdy v některých zemích je již BIM uzákoněn pro použití ve státních zakázkách a jinde se tento krok chystá. Roste tak logicky i počet projekčních kanceláří, kde je BIM již každodenním standardem.

Ve snaze poskytnout BIM podklady co nejrychleji šla řada výrobců jednodušší cestou, tj. vytvořili knihovny předdefinovaných pevných modelů pro omezenou část sortimentu. Takový postup lze bez problému využít u standardizovaných výrobků. U plně konfigurovatelných sestavných jednotek, kde každá sestava je de facto originálem, je to nepraktické a uživatelsky nepřívětivé.

Ve společnosti Remak jsme se rozhodli investovat raději trochu více času a připravit skutečně komfortní řešení, přičemž jsme se zaměřili na nejrozšířenější BIM platformu na světě a tou je Autodesk Revit. Propojili jsme naši návrhovou aplikaci AeroCAD s platformou Revit. Prostředníkem je otevřený souborový formát IFC, který lze navíc použít v jakémkoliv jiném programu, který podporuje BIM procesy (Allplan, ArchiCAD, apod). Primárně je však naše řešení připraveno pro použití v programu Autodesk Revit (verze 2017 a novější).

Výsledkem je komplexní zpracování pro celý výrobní sortiment REMAK. Libovolnou sestavu, kterou nadefinujete v návrhovém programu AeroCAD, tak během chvilky přenesete do BIM prostředí a můžete s ním dále pracovat. V tomto jsme jedineční na českém trhu a řadíme se ke špičkám mezi evropskou konkurencí.

To pro něj znamená významnou úsporu času a eliminaci chyb. U složitějších sestav navíc ani ruční vytváření není možné. Podrobnější informace o tom, jak s novou funkcí exportu do formátu IFC pracovat, naleznete na stránkách www.remak.eu (sekce Podpora). Pro využití není nezbytné být uživatelem návrhového programu AeroCAD. Uživatelé, kteří nepracují s programem AeroCAD, si mohou požadované podklady vyžádat od svého nabídkáře nebo obchodního partnera REMAK.

Jsme připraveni na Autodesk REVIT 2021

V dubnu letošního roku vydal Autodesk novou verzi BIM aplikace REVIT 2021. My jsme na to okamžitě reagovali rozšířením naší aplikace REMAK Revit plugin o verzi pro rok 2021. Nyní lze aplikaci použít pro všechny verze Revitu v rozmezí let 2017–2021. Pokud jste instalovali novou verzi Revitu 2021 a chcete pracovat s REMAK BIM daty, stáhněte si prosím novou verzi naší aplikace REMAK Revit plugin.

A jaké jsou nejzásadnější novinky Revitu 2021 v oblasti TZB?

Nové schéma pojmenování elektrických obvodů, díky kterému si můžete přednastavit schéma pojmenování, které vám vyhovuje. To se poté zobrazuje v seznamu parametrů ve vlastnostech každého rozvaděče.

Spolupráce na týmovém projektu. Verze 2021 přináší efektivnější spolupráci pro TZB profese při používání sdílení práce v aplikaci Revit. Nyní jsou vypůjčovány pouze modifikované prvky a ne i další prvky v trase.

Spolupráce s Plant 3D. P&ID Modeller je nyní hostován na cloudové službě BIM 360 Docs a nahrazuje funkce dříve dostupné v BIM 360 Team.

Byly rozšířeny jednotky průtoku u trubek o krychlové stopy za minutu, krychlové stopy za hodinu a litry za hodinu.