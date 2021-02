TZB-info / Facility management / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP / Kanceláře: jak zajistit komfort a bezpečí zaměstnanců

Kanceláře: jak zajistit komfort a bezpečí zaměstnanců

V současnosti, kdy stojíme před velkou výzvou přechodu do kancelářských prostor ve stínu nebezpečí koronaviru, je komfort zaměstnanců pro většinu organizací jedním z hlavních cílů. Jak zajistit, aby byly kancelářské prostory zároveň bezpečné a praktické?

Cena za bezpečnost

Mnoho vlád nastínilo nařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě kancelářských prostor k opětovnému použití. Kolik to vše ale bude stát? Podle společnosti Deloitte v USA by přírůstkové provozní náklady na kancelářské budovy mohly na začátku roku 2020 vzrůst o 5,8 procenta průměrného ročního nájemného za kanceláře. Přestože se tyto přírůstkové náklady mohou lišit v závislosti na opatřeních přijatých u každé nemovitosti, stále pociťujeme velkou poptávku po technologiích a službách, které zajistí preventivní opatření a omezí riziko infekce zaměstnanců. Historická analýza lidských interakcí ukazuje, že na pracovišti bylo navázáno 20–25 % týdenních kontaktů a vyskytuje se zde v průměru 16 % (rozmezí 9–33 %) případů přenosu chřipky. Tato čísla jasně ukazují, že všechny uzavřené prostory, včetně kanceláří, mohou být virovými inkubátory, pokud se správci objektu nebudou starat o dezinfekci a sociální distancování.

Zaměřte se na vzduch

Dezinfekce vzduchu je jedním z témat, s nimiž se společnosti v současné době potýkají. Ačkoli první doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) týkající se boje s koronaviry se týkalo pouze povrchové dezinfekce, 239 vědců z 32 zemí se nakonec proti tomuto tvrzení ohradilo. Tvrdí, že existují také silné důkazy, které naznačují, že se virus může šířit i vzduchem: skrz mnohem drobnější částice, které se vznášejí i několik hodin poté, co lidé mluví nebo vydechují. WHO dnes připustila, že existují důkazy, které naznačují, že je to možné v konkrétních podmínkách, jako jsou uzavřené a přeplněné prostory. Jednou z možností řešení tohoto rizika je použití UV-C záření k dezinfekci vzduchu.

Jak UV-C funguje?

Technologie UV-C se bezpečně a efektivně používá v nemocnicích a vládních budovách již více než 40 let. Může rozbít DNA a RNA bakterií, virů a spór, čímž je učiní neškodnými. Loni v červnu Bostonská univerzita potvrdila, že UV-C svítidla Philips jsou účinná při inaktivaci SARS-CoV-2, viru způsobujícího COVID-19. Tým aplikoval dávku 5 mJ/cm2, což vedlo ke snížení viru o 99 % za 6 sekund. Na základě údajů bylo stanoveno, že dávka 22 mJ/cm2 povede ke snížení o 99,9999 % za 25 sekund.

UV-C použitelné za přítomnosti lidí

Protože UV-C ničí DNA obecně, nesmí být v provozu za přítomnosti lidí uvnitř místnosti. V nabídce společnosti Signify však můžeme najít speciální řešení, která byla navržena k bezpečné dezinfekci vzduchu i za přítomnosti lidí. To může být odpovědí na péči o zdravé ovzduší v kancelářských prostorách. Naše UV-C dezinfekční čističky vzduchu v horní části místnosti jsou navrženy tak, aby umožňovaly přítomnost osob během jejich provozu. Tyto systémy jsou instalovány vysoko v místnosti a dezinfikují vzduch pomocí přirozené konvekce, kdy vzduch prochází dobře kontrolovanou a omezenou zónou UV-C ozařování, která se nachází vysoko u stropu nad místem, kde jsou obvykle přítomni lidé. Systémy jsou umístěny nejméně 2,3 metru od podlahy a mají stínění, které zajišťuje, že lidé pod nimi nebudou vystaveni zdroji UV-C záření.

Tři důvody, proč se chceme vrátit do kanceláří

Investice do bezpečnosti kanceláří jsou výsledkem pozorování mnoha společností, že i když jsme si zvykli na práci z domova poměrně rychle a nemá to významný dopad na výkonnost společností, z dlouhodobého hlediska to není dobré řešení. Proč?

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Před pandemií byl hybridní pracovní model – částečně z kanceláře, částečně z domova, stále populárnější. Zaměstnanci postupně chtěli trávit více času doma a neztrácet čas cestováním do kanceláře, nebo jen větší flexibilitu v denním rozvrhu. Aktuální situace je však opačná. Mnoho zaměstnanců by se chtělo vrátit do kanceláře, aby konečně opět pocítili rozdíl mezi pracovní dobou a volným časem.

Kreativita = produktivita

Není velkým objevem, že lidská interakce je pro kreativitu zásadní a kreativita zaměstnanců je jedním z klíčových faktorů rozvoje společností. Když sedíme doma a setkáváme se pouze s virtuálními lidmi, nepomáhá nám to myslet kreativně. Pandemie dokázala, že osobní setkání je něco, co lidem pomáhá k lepšímu přemýšlení a vzájemnému porozumění.

Organizační kultura

Toto je další otázkou, která se objevila během pandemie. Jak udržovat ducha společnosti a řídit strategické cíle v plně virtuálním ekosystému? Největší výzvou, kterou manažeři pozorují, je přemýšlení o nových zaměstnancích. Online nábor nikdy nenahradí ten tradiční a nepomůže při udržení talentů.

Jak budou vypadat kanceláře budoucnosti?

Na trhu se ozývá mnoho hlasů, které tvrdí, že kanceláře budou v příštích letech menší, ale lépe vybavené. Méně otevřených prostor, ale více místností zaměřených pro individuální práci a více konferenčních místností, aby se podpořilo budování vztahů a efektivní brainstorming. Za tímto účelem společnost Signify navrhla nové řešení.

Jedná se o kombinaci denního světla napodobujícího cirkadiánní rytmus, který lidem pomáhá zůstat aktivní během dne a dobře spát v noci; střešní okna s výhledem na oblohu, která vytvářejí dojem rozlehlého prostoru a spojení s přírodou, a panoramatická okna, která přinášejí barvy a dynamiku z přírody a stimulují pozitivní emoce. Osvětlení NatureConnect je postaveno na osvědčených principech Biophilic Design, aby nás znovu propojilo s vnějším světem. Napodobuje přirozené vzorce denního světla uvnitř a vytváří zdravé, inspirativní a atraktivní prostředí.

Přestože stále existuje spousta otázek ohledně toho, jak bude svět vypadat, až pandemie skončí, faktem je, že se již nevrátí zpět do podoby před několika měsíci. Před správci budov nyní leží velká výzva jak připravit kancelářské prostory na případnou budoucí podobnou situaci a jak být připraveni na případ dalšího lockdownu.