Kolik platí za energie domácnosti ve Vídni a v Drážďanech?

Porovnání cen energií v sousedních zemích a v Praze. Kde je levněji? Nové nabídky na trhu, obchodníci opět zlevňovali. Ceny na burzách se začaly zvyšovat.

Srovnání cen elektřiny a plynu ve Vídni, v Drážďanech a v Praze

V posledních několika měsících ceny elektřiny a plynu v Evropě klesaly a tak mne zajímalo, zda cenový pokles cen těchto komodit mohou pocítit i domácnosti našich sousedů, obyvatelé Vídně a Drážďan. Náklady na energie jsem porovnal s náklady v Praze, ale myslím si, že v ostatních částech těchto zemí to bude podobné. Zaslechl jsem názor, že bych měl také porovnávat ceny komodit pro domácnosti s Polskem a se Slovenskem. Trh v Rakousku a v Německu je dál, než u našich východních sousedů, proto se raději vždy právě na tyto země obracím. Plně liberální trh vždy rychleji reaguje na změny než trh státem řízený.

Ve srovnání cen jsem využil cenový kalkulátor, který je součástí rakouského regulátora E-CONTROL a největšího německého srovnávacího portálu VERIFOX. Zadal jsem naši nejběžnější spotřebu proudu 2 000 kWh/rok (u nás světelného D02d) a spotřebu plynu 20 MWh/rok. Na rakouském srovnávači jsem musel ještě zatrhnout údaj o tom, zda mám chytré měření proudu nebo ne. V případě zatrhnutí by mě v Rakousku přičetli ještě k ceně náklady na průběhové měření. V Německu je upozornění na zvýšení ceny u většiny nabídek ve srovnávači.

V obou zemích jsou v nabídkách mimo cen produktu ještě bonusy pro ty, kteří změní dodavatele a občas i bonusy za to, že to udělají rychle, zhruba do dvou měsíců. Největší rozdíl je podle mého v solidnosti v nabídek. Protože největší počet nabídek byla nabídka na jeden rok s garancí ceny, podstatně méně bylo nabídek na dva roky. Nabídky na delší dobu nebo nabídky se stupňovitými cenami jsem nenašel. Myslím si, že v období poklesu cen si fixovat cenu na delší období, než je jeden rok, je pro zákazníka nevýhodné.

Co se týče vlastního srovnání, minimální náklady na elektřinu a plyn jsou si v těchto třech městech velmi podobné, u nás jsou příliš vysoké maximální náklady, které stát kompenzuje v tomto roce cenovým stropem. Nejvyšší ceny jsou spojeny s aktivitou obchodníků, kterým se u nás říká šmejdi.



Tab. 1: Porovnání nákladů na elektřinu a na plyn v Praze, Vídni a Drážďanech

Nové nabídky v uplynulém týdnu

Velmi aktivní v nabídkách s levnějšími cenami je již delší dobou Epet (EP Energy Trading), prakticky každý měsíc přichystá pro nové zákazníky levnější nabídky elektřiny a plynu. Jeho nejlevnější cena elektřiny 4 153 Kč/MWh, D02d s fixací na dva roky a plynu 1 949 Kč/MWh, také u smluv na dva roky. Obchodník má rovněž fixaci na rok, kde ceny jsou mírně vyšší ve s rovnání s fixaci na dva roky. Jenom lituji jejich stálých zákazníků, pro které je neměnná cena z 6. 12. 2022.

Nový produkt zveřejnil i SPP (Slovenský plynárenský podnik) s názvem Plyn Jistota 3 roky březen 2023. Produkt nabízí fixní cenu do konce roku 2025 s tím, že každým rokem se sníží cena o 100 Kč/MWh. Průběh cen je uveden v přiložené tabulce. Chtěl bych upozornit, že tento dodavatel v případě automatického prodloužení smlouvy dříve zvyšoval ceny zákazníkům nad rozumnou hodnotu, tak je třeba si dát pozor na ceny před koncem závazku.



Tab. 2: Přehled cen produktu Plyn Jistota 3 roky březen 2023

MND, Moravské naftové doly zveřejnily nové Ceníky se stropem pro elektřinu. Obchodník opět snižuje ceny komodity pro domácnosti, protože tento produkt je odvozen od velkoobchodních cen na trhu. V případě, že ceny budou dále klesat, poklesnou i ceny pro domácnosti. Nejnovější ceník má cenu elektřiny 4 825,61 Kč/MWh pro všechny distribuční sazby ve vysokém tarifu a 4 541,32 Kč/MWh v nízkém tarifu (bez DPH). Je to dobrá nabídka pro ty, kteří se nechtějí o ceny starat a nechají to odborníkům.

Armex Energy změnil nové, levnější ceníky svých produktů. Nový zákazník si může vybrat mezi produktem bez závazku a se závazkem (Start) a se závazky na 1,2,3 roky s názvy Klasik, Optimal, Premium. Nejlevnější ceny mají ceníky s nejdelším závazkem, nikde se ale nepíše o garanci fixace ceny. Nejlevněji nově dostanete elektřinu za 4 590 Kč/MWh ve vysokém i v nízkém tarifu (bez DPH) a plyn za 1 950 Kč/MWh, rovněž ve všech pásmech odběru.

Ceny na burze

Ve srovnání s předcházejícím týdnem ceny elektřiny i plynu změnily trend a začaly růst. Růst komodit se týká jak cen kontraktů na kratší období, tak i kontraktů na rok dopředu. Ve výhledu výhledu na delší období jsou obchodníci stále optimističtí, nečekají výrazný nárůst proti současnému stavu. Ceny plynu se začaly také zvyšovat uplynulou sobotu a v neděli, cena plynu na spotovém trhu Operátora trhu se blížila k 55 EUR/MWh.

Potěšitelné je, že ceny podle spotového trhu plynu u nejlevnějších ceníků se již dostaly pod vládou zastropované ceny a to i přes to, že je zahrnuto období uplynulých 12 měsíců s energetickou krizí.



Tab. 3: přehled cen na burzách v ČR Tab. 3: přehled cen na burzách v ČR