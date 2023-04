TZB-info / Ceny energií a paliv / V Kalkulátoru máme nové nabídky a nového dodavatele. Najděte si výhodnější nabídku

Dodavatel fotovoltaiky v Kalkulátoru. E.ON zvýšil cenu u svého nejlevnějšího produktu. Německo vypnulo své poslední jaderné elektrárny. Cena plynu může v nasledující zimě vzrůst. Zásobníky plynu jsou po zimě vyprázdněny pouze z padesáti procent.

Nové nabídky za uplynulý týden

V přehledu přinášíme nejvýhodnější nabídky za uplynulý týden, které mohou využít noví a někdy i stávající zákazníci. Největší novinkou bylo zveřejnění nové nabídky společnosti E.ON Ceník Plyn online PRO na 1 rok 4/23 minulý pátek, který je sice výrazně dražší než jeho předchůdce, ale přesto má nejnižší cenu s fixací na rok na trhu s plynem.

Centropol vydal nový ceník plynu s fixní cenou na rok a půl pod názvem FIXNĚ na 1,5 roku, jehož ceny při spotřebě 20 MWh/rok jsou 1 906 Kč/MWh se stálým platem 105 Kč/měsíc (vše bez DPH).

Řadu ceníků s měsíční cenou podle burzy uplynulý týden rozšířila i ostravská společnost In energie a MDI produktem CENÍK_MĚSÍČNÍ_ELEKTŘINA_2023_24měsíců_Duben_2023 a Ceník MĚSÍC PLYN 24měsíců_Duben_2023. Výraznou nevýhodou těchto nabídek je závazek na 24 měsíců.

V Kalkulátoru máme nového dodavatele elektřiny a plynu, společnost Solidsun, která je známá především jako společnost zabývající se fotovoltaikou. Firma nabízí dodávky elektřiny s cenami podle spotového trhu s tím, že vykupuje elektřinu rovněž za spotové ceny. V případě plynu obchodník nabízí výhodné ceny se smlouvou na dobu neurčitou a nebo se stejnou fixní cenou plynu na rok nebo na dva roky.

V přehledu nabídek převažují produkty, jejichž ceny nějakým způsobem závisí na měsíčních kontraktech na pražské burze PXE. Považuji je za jakýsi můstek pro lidi, kterým končí fixace a nechtějí uzavřít další smlouvu se zbytečně vysokými fixními cenami. Chtějí si počkat na lepší fixované ceny nebo chtějí mít ceny závislé na burze, které jsou dlouhodobě výrazně nižší než standardní ceníky.

Za v současné době výhodné považuji produkty s fixací ceny na rok, či na dva roky. Ceny v tabulce dle aktuálního pohledu je třeba považovat za výborné. Zatím se situace na trhu vyvíjí tak, že výhodnější nabídky tohoto druhu asi dlouho levnější nebudou. Uvidíme, zda plyn prolomí minimum za posledních několik měsíců, dostane se na burze po 40 EUR/MWh, to by mohlo znamenat další snížení cen plynu.



Tab. 1: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro domácnosti v uplynulém týdnu Tab. 1: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro domácnosti v uplynulém týdnu

Co může ovlivnit ceny na burze?

Událostí číslo jedna je vypnutí zbytku jaderných elektráren v Německu a tím skončila šedesátiletá historie jaderné energetiky našich sousedů. Tato událost se v uplynulém týdnu prakticky vůbec neprojevila na cenách elektřiny a plynu na burze. Uvidíme tento týden, zda tato historická událost bude ovlivňovat ceny na spotovém trhu u nás.

Další zprávou v minulém týdnu zveřejněnou jsou určité pochybnosti, že následující zimu může nastat v Evropě zvýšení cen plynu a to z důvodu obnovení růstu poptávky v Číně a její preferenci dlouhodobých kontraktů až na 25 let s dodavateli plynu. V Evropě naproti tomu se stále považujeme plyn za přechodné palivo s tím, že bude nahrazen jiným druhem paliva. Evropané preferují krátkodobé kontrakty, dlouhodobé maximálně na deset až patnáct let.

Je konec topné sezony a tak jsem se podíval na zásoby plynu v zásobnících určených výhradně pro potřeby ČR. Je vidět, že v zásobnících zbývá téměř polovina plynu, takže pro další sezonu bude pravděpodobně snadnější naplnit zásobníky.



Obr. 1: Přehled zásob plynu určených pouze pro ČR (Zdroj: Obr. 1: Přehled zásob plynu určených pouze pro ČR (Zdroj: www.zasobyplynu.cz

Přinášíme přehled cen na burze PXE a na spotovém trhu proto, aby si zájemci o nové nabídky pro domácnosti udělali obrázek, jaké jsou aktuální ceny na burze a jaké ceny by mohli dodavatelé nabídnout. Sice teď dodavatelé spíše mlčí o burzovních cenách, ale ještě před nedávnem se obchodníci oháněli burzovními cenami, když zdražovali.

Podívejme se na spotové ceny, které aktuálně se těší stále většímu zájmu, zejména elektřina, protože spotový trh je zdroj cen pro dodávky a i pro výkup přebytků elektřiny. Spotové ceny se obtížněji porovnávají s klasickými produkty, protože cena klasických produktů je zaměřená do budoucnosti na další období, kdežto u spotových produktů cena vyjadřuje minulé ceny. U nás v Kalkulátoru uvádíme průměrné ceny za posledních dvanáct měsíců. U spotových produktů nelze se stoprocentní jistotou určit budoucí vývoj, ale podle zkušeností ceny jsou dlouhodobě výrazně nižší, než které nabízí většina dodavatelů.



Tab. 2: Přehled cen na burzách v ČR Tab. 2: Přehled cen na burzách v ČR



Graf 1: Vývoj přepočítaných cen elektřiny sloužící jako základ pro stanovení cen v cenících domácností. Ceny jsou stanoveny podle dat Operátora trhu a přepočítány TDD. Ceny jsou bez DPH. Graf 1: Vývoj přepočítaných cen elektřiny sloužící jako základ pro stanovení cen v cenících domácností. Ceny jsou stanoveny podle dat Operátora trhu a přepočítány TDD. Ceny jsou bez DPH.