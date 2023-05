TZB-info / Ceny energií a paliv / Vybral jsem několik ceníků a srovnal s údaji Eurostatu

Srovnání ukázalo ještě vyšší ceny, než zveřejnil Eurostat. V uplynulém týdnu dva velcí dodavatelé aktualizovali svoje nabídky. Přinášíme přehled jejich cen. Opět výrazně přibylo odběrných míst elektřiny a naopak ubylo přípojek plynu. Doporučujeme pro domácnosti nejvýhodnější nabídky energií.

Eurostat zveřejnil srovnání cen elektřiny a plynu. Česko ze srovnání vychází jako jedna z nejdražších zemí mezi 27 členskými státy Evropské unie. Náhodně vybrané ceníky ukazují ještě na vyšší ceny.

České domácnosti se spotřebou 2,5 až 5 megawatthodin elektřiny za rok v loňském druhém pololetí platily podle Eurostatu 384 eur/MWh (9 420 korun/MWh). To byla čtvrtá nejvyšší cena mezi státy Evropské unie, dražší už bylo jen Irsko, Belgie a Dánsko. Nejedná se čistě silovou elektřinu, jde o platby za dodávky elektřiny včetně všech, státem regulovaných plateb.

Podobně jsme skončili i ve srovnání cen zemního plynu. Eurostat uvádí naší průměrnou cenu 190 EUR/MWh (4 670 Kč/MWh). Více už platily jen v Nizozemsku, Dánsku a Švédsku. V porovnání s předchozím obdobím se u nás nejvíce ze srovnávaných zemí zdražil plyn (o 231 procent) a růst ceny elektřiny (104 procent) byl druhý nejvyšší.

Nedalo mi to a podíval jsem se na některé ceníky uprostřed druhého pololetí minulého roku a čísla jsem dal do tabulky. Uvedené ceny je nutno brát jako hrubě orientační. Strefil jsem se právě do období největší krize, kdy bylo těžké najít vůbec nějaké nové ceníky. Ceníky, které byly vydávány v létě před vrcholem krize jsou jistě nižší. V tabulce jsou vybrány produkty určené pro nové zákazníky. Nutno vzít rovněž v úvahu, že několik společností měla pro své stávající zákazníky nižší ceny a že ani tyto nabídky nebyly s postupem času pro nové zákazníky dostupné.



Tab. 1: Přehled cen v cenících vydaných zhruba v polovině druhého pololetí loňského roku, výpočet cen byl proveden pomocí funkce Individuální cenová nabídka s letošními regulovanými cenami, které se ale podstatně neliší od cen roku 2022.

Z těchto cen jsem si udělal závěr, že ceny vydané Eurostatem pro ČR nejsou nikterak přehnané a odpovídají skutečnosti loňského roku. Reakce některých obchodníků a ministerstva průmyslu ohledně průměrných cen jejich zákazníků se zdá být účelová, aby veřejnost věděla, že dělají všechno pro dobro spotřebitelů.

Z měsíční zprávy Operátora trhu za březen 2023

Průměrná cena elektřiny na denním trhu byla v březnu 110,83 EUR/MWh a na vnitrodenním trhu 116,90 EUR/MWh. Na denním trhu se obchoduje na příští den, na 24 hodin dopředu, na vnitrodenním trhu se obchoduje 24 hodin aktuálního dne. Plyn se na vnitrodenním trhu (na následující den jedna cena) vypořádával za 46,67 EUR/MWh.

23 710 odběrných míst změnilo dodavatele elektřiny, celkově se zvýšil počet přípojek o 8 505 na 6 260 739. Přípojek plynu opět ubylo o 3 058 na 2 772 344.

Přehled nových nabídek z uplynulého týdne

Armex Energy se připojil k těm, kteří nabízí produkt s různými, většinou klesajícími cenami každý jednotlivý kalendářní rok. V následující tabulce můžete se podívat na jednotlivé ceny.



Tab. 2: Přehled cen elektřiny a plynu u produktu Premium klesající 301 nově zveřejněného společností Armex Energy

Také společnost E.ON aktualizoval ceník a nejenom pro nové, ale i pro stávající zákazníky. Pro nové zákazníky jsou ceníky označeny slovem PRO. Dodavatel rovněž aktualizoval ceny produktu s postupně klesající cenou. Nabídky této společnosti jsou v tomto roce velmi atraktivní pro zákazníky hledající dobré ceny a jistotu.



Tab. 3: Přehled cen v nových cenících společnosti E.ON s platností od 21. 4. 2023

Součástí aktualizace ceníků E.ONu je i ceník s klesající cenou:



Tab. 4: Ceny produktu Komplet s klesající cenou obchodníka E.ON

innogy má novou produktovou řadu Start 24 s fixací ceny elektřiny na 24 měsíců. Jedná se o rozšíření nabídky pro nové zákazníky, před tím obchodník nabízel pro nové zákazníky pouze produktovou řadu Start 12 s fixací ceny na 12 měsíců. Obchodník s cenou elektřiny 4 750 Kč/MWh bez DPH rozhodně nepatří mezi cenově atraktivní nabídky, asi je nabídka určena pro zákazníky preferující jistotu silné společnosti.

Mimo těchto jmenovaných dodavatelů aktualizovali ceníky i dodavatelé EP Energy Trading, Dobrá energie nebo Bidli.

Protože je již květen, tak máme nové ceníky s fixací ceny na jeden měsíc podle cen měsíčních kontraktů na burze PXE. Výhodou pro zákazníky je, že mají nejnižší ceny na trhu a že, když se situace změní k horšímu, tak mohou snadno přejít na běžný produkt, protože většina z nich má měsíční výpovědní lhůtu.



Tab. 5: Přehled nových cen podle burzy PXE s fixací ceny na měsíc

Spolu s aktualizací cen některých dodavatelů se změnila i tabulka, ve které doporučují vhodné produkty pro zákazníky. Je vidět, že se snižuje rozdíl mezi fixními cenami plynu a cenami na měsíc podle burzy PXE tak se zdá být docela výhodné si cenu plynu nyní zafixovat.



Tab. 6: Přehled nabídek, které lze doporučit zákazníkům z řad domácností

Ceny na burze

Měsíční kontrakty elektřiny a plynu mírně zlevnily, asi o 2 EUR/MWh. Zato mírně stouply ceny elektřiny a plynu u kontraktů na rok. Ceny na spotovém trhu Operátora trhu stabilně klesaly, plyn ke konci týdne atakoval hodnotu 40 EUR/MWh. Jedná se o nejnižší ceny v tomto roce.