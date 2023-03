TZB-info / Ceny energií a paliv / Ceny elektřiny na začátku jara 2023 klesají, podívejte se na grafy

Ceny elektřiny na začátku jara 2023 klesají, podívejte se na grafy

Grafy vývoje cen energií pro domácnosti, nové nabídky na trhu za uplynulý týden a doporučení pro zákazníky a vývoj cen na burzách.

Ceny energií na burzách klesají, a tak mne zajímalo, jak se projevuje pokles cen pro domácnosti. Využiji Kalkulátor cen energií TZB-info, který má dostatečně obsáhlou nabídku aktuálně platných ceníků, abych mohl z dat čerpat. Podívat se může každý, protože analytická část je veřejně přístupná na Kalkulátoru.

V analytické části Kalkulátoru najdeme grafy vývoje cen elektřiny a plynu, ze všech nabízených grafů jsem pro článek vybral pouze komoditní ceny elektřiny a plynu. U elektřiny se jedná o cenu u tarifu D02d, u plynu o spotřebu při 20 MWh za rok. Ostatní tarify a oblasti spotřeby mají podobný vývoj, protože trendem u nových ceníků je sjednocování cen u všech variant spotřeby.



Graf 1: Vývoj cen elektřiny (Kč/MWh * 1 000) u ceníků na trhu pro celou ČR u tarifní sazby D02d Graf 1: Vývoj cen elektřiny (Kč/MWh * 1 000) u ceníků na trhu pro celou ČR u tarifní sazby D02d



Graf 2: Vývoj cen plynu (Kč/MWh * 1 000) u ceníků na trhu pro celou ČR při spotřebě 20 MWh/rok Graf 2: Vývoj cen plynu (Kč/MWh * 1 000) u ceníků na trhu pro celou ČR při spotřebě 20 MWh/rok

Vývoj cen je generován každý měsíc a jedná se o medián, což je hodnota, kdy stejný počet cen má nižší cenu a stejný počet cen je vyšších. Bohužel ani to není úplně dokonalé, protože to bychom museli udělat vážený průměr, kde by váhu ceně dodával počet zákazníků jednotlivých ceníků a to se nedá zjistit.

Přesto vidíme, že zhruba od Vánoc ceny nebo alespoň počet nových ceníků s nižšími cenami roste. Brzdou výraznějšího vývoje je skutečnost, že na trhu je mnoho zákazníků, kteří mají fixní cenu nebo alespoň smlouvu na dobu určitou a většina dodavatelů ceny u nich nemění. Čeká se, až smlouvy vyprší a pak jim obchodníci nabídnou lepší cenu. Z tohoto důvodu volatilita cen energií v průběhu mnoha let je mírná, reakce na ceny je zpomalená a cenové špičky jsou zbroušeny.

Zajímavé nabídky uplynulého týdne

Armex Energy zveřejnil nový ceník pro dodávky a výkup elektřiny eBATERIE S VÝKUPEM 302, v něž snížil ceny elektřiny pro dodávky na jednotnou cenu 4 690 Kč/MWh. Pevná výkupní cena je 2 000 Kč/MWh se stálým platem 50 Kč/měsíc.

SPP (Slovenský plynárenský průmysl) vydal pro nové zákazníky nové produkty se závazkem a fixní cenou na rok a na dva roky. Cena plynu na jeden rok je 1 997 Kč/MWh pro všechny oblasti spotřeby se stálým platem 130 Kč/měsíc. U dvouleté varianty je cena pro druhé období (od 1. 4. 2024) 1 897 Kč/MWh. Název ceníku je Plyn Jistota 2 roky (nebo 1 rok) březen 2023.

Skupina ČEZ má nové ceníky produktu Plyn – na 1 rok v akci, ve kterém nabízí cenu plynu při spotřebě 20 MWh/rok 2 390 Kč/MWh se stálým platem 128 Kč/měsíc. Stejný název produktu nově nabízí i pro elektřinu s názvem Elektřina – na 1 rok v akci s cenou u D02d 4 850 Kč/MWh a stálým platem 117 Kč/MWh.

Pražská plynárenská zlevňuje od 1. 5. 2023 plyn pro všechny zákazníky pro nové i pro své stávající. Nová cena u ceníku Standard je 2 400 Kč/MWh se stálým platem 120 Kč/měsíc. Ceník Standard je platný se smlouvami na dobu neurčitou a kdo chce levnější plyn, ten si může zvolit produkt Sleva 6 %, u něhož je cena plynu 2 256 Kč/MWh. Zákazník se zavazuje na tři roky, cena není fixní a může se měnit podle toho, jak se bude měnit základní ceník Standard.

Centropol Energy nově začal nabízet FIXNĚ na 1,5 roku s cenou pro distribuční tarif D02d 4 204 Kč/MWh a s mírným stálým platem 97 Kč/měsíc. Závazek a fixace ceny je na 18 měsíců.

Poznámka:

Všechny ceny jsou bez DPH. Mimo společnost Pražská plynárenská jsou uvedené nabídky určeny pouze pro nové zákazníky. Centropol nedávno zveřejnil pro stávající zákazníky nové ceníky, které mají ceny většinou pod stropem, ale zákazníci je dostanou až po vypršení původního závazku.

Ceny na velkoobchodním trhu padají dolů. Rozhodně se nyní nevyplatí ukvapeně si fixovat cenu na delší období. V dnešní situaci bych doporučil si zvolit produkt, který má cenu jen na měsíc a cenově se řídí podle cen na burze PXE. Ceny v nových cenících sice z pohledu nedávné minulosti vypadají příjemně, ale ještě v první polovině loňského roku byly nabízeny mnohem nižší ceny. Produkty s fixní cenou bude vhodné volit, až budou ceny elektřiny a plynu podobné, jako byly v době před začátkem krize, nebo ještě výrazně nižší.

Vývoj cen na burze

Ceny elektřiny a plynu na burze pokračují v poklesu, jak ukazuje tabulka. Obchodníci a ani já nepředpokládáme, že ukončení provozu posledních jaderných elektráren v dubnu v Německu zastaví tento trend. Burzovní ceny na období po ukončení provozu zatím jsou bez podstatných výkyvů.



Tab. 1: Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR Tab. 1: Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR



Graf 3: Vývoj cen elektřiny (BASE LOAD – dodávka 24 hodin denně) na spotovém trhu Operátora trhu Graf 3: Vývoj cen elektřiny (BASE LOAD – dodávka 24 hodin denně) na spotovém trhu Operátora trhu