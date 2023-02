TZB-info / Ceny energií a paliv / Na co se lidé ptali na Infothermě? Nové nabídky elektřiny a plynu

Na co se lidé ptali na Infothermě? Nové nabídky elektřiny a plynu

Lidé se zajímali o spotové ceny elektřiny v souvislosti s fotovoltaickou elektrárnou, také se ptali na to co dělat, když jim končí fixace. Jak se změnily počty přípojek elektřiny a plynu za uplynulý rok?

Letos poprvé po dvou letech přestávky způsobené covidem se otevřely brány výstaviště Černá louka v Ostravě s výstavou Infotherma. Na této akci pomáháme s organizací soutěže, máme zde přednášky a poradenství. Před odjezdem jsem si nebyl jist, zda ceny energií a změny dodavatele někoho osloví, když máme zastropované ceny a trh s energiemi prakticky zamrzl. Nastalo však překvapení, dotazů bylo spousta, ale byly jiné, než byly dotazy v době před covidem.

Zatímco dříve se lidé ptali na možnou změnu dodavatele, který dodavatel je seriozní a navíc, zda s ním ušetří. Letos se lidé zastavovali u tabulky se spotovými cenami, popřípadě se srovnáním spotových a fixních cen v minulém roce.

Část dotazů směřovala na výběr dodavatele, protože lidem končí fixace ceny a nechtějí se zavazovat na ceny vyšší, než jsou zastropované ceny nebo chtějí odmítnout automatické prodloužení smlouvy s vyšší cenou, než doposud měli. Doporučili jsem jim, aby ještě počkali, pokud to jde, protože zatím nabídek s cenou pod zastropovanou cenou je málo, ale postupem času a s tím, když ceny na burze neporostou, jich bude přibývat. Zatím více nabídek je u plynu, kde cena komodity bez DPH se blíží k 2 000 Kč/MWh. Nedoporučoval jsem jim se zavazovat na delší dobu, než na rok, protože ceny energií by mohly ještě klesnout a oni by v budoucnu platili více, než by museli.

Někteří lidé se dotazovali na možnost nasmlouvat si ceny plynu na spotovém trhu bez průběhového měření. Tato možnost bohužel je nyní vládou zakázaná, tak jsem je odkázal na nabídky dvou společností, které na přechodnou dobu našly vhodnou alternativu. Tvoří totiž ceny produktů podle cen kontraktů na PXE, na následující měsíc. Jsou to společnosti Eneka a bezDodavatele, Eneka má výhodu, že je levnější a zákazník uzavírá s dodavatelem smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, takže v budoucnu, při růstu cen, může zákazník rychle přejít na nějaký fixní produkt.

Co do počtu dotazu, tak nejvíce jich směřovalo na výběr dodavatele energií, který by co nejvýhodněji elektřinu z fotovoltaiky vykupoval a zároveň za solidní ceny dodával. Jedná se o spotové ceníky. Bohužel na trhu je zatím celkem málo nabídek. Možná, že je jich více, ale ne všichni zveřejňují ceníky, i když tuto povinnost mají ze zákona a tak jsem zatím zmiňoval nabídku spotového produktu od prodejce bezDodavatele, který prodává i nakupuje elektřinu s přirážkou pro domácnosti 300 Kč/MWh bez DPH. Relativně dobrá nabídka je i od obchodníka Dobrá energie (EP Trading), který dodává spotovou elektřinu s přirážkou 200 Kč/MWh ale vykupuje ji s příplatkem 1 000 Kč/MWh, tato nabídka je ale se závazkem na 1 až na 3 roky.

Rád bych ještě zmínil dotazy ohledně možnosti nákupu elektřiny na spotovém trhu za levnější ceny v době mimo špičku. Tato možnost má svoje opodstatnění, ale do budoucna by se cena v jednotlivých částech dne mohla vyrovnávat.

Z měsíční zprávy Operátora trhu, na stránkách Operátora trhu vznikla nová rubrika s kompenzacemi za zastropované ceny

Za celý rok 2022 podle měsíční zprávy Operátora trhu přibylo 45 436 odběrných míst elektřiny a ubylo 38 326 přípojek plynu. Celkem je evidováno ke konci roku 2022 6 242 088 přípojek elektřiny a 2 780 975 odběrných míst plynu.

V prosinci se obchodovala elektřina na denním trhu s průměrnou cenou 250,81 EUR/MWh a plyn na vnitrodenním trhu za 114,84 EUR/MWh.

V souvislosti s Nařízením vlády č. 298/2022 Sb. a Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Připravil Operátor trhu návody jak postupovat při žádostech výrobců a dodavatelů o kompenzace nebo o poskytnutí mimořádných záloh. Návody a videa jsou ke stažení zde.

Nabídky, které se objevily v uplynulém týdnu

V současné době je nutné být aktivní i když se zdá, že zastropovaná cena pomůže s cenami energií pro domácností. V opačném případě by mohl být odsouzen k placení vysokých cen energií ještě dlouhou dobu po ukončení zastropování.

V pondělí zveřejnil náš největší dodavatel plynu innogy nové ceníky plynu pro stávající zákazníky, ve kterém obchodník nabízí nové produkty se závazkem na 36 měsíců s tím, že každý kalendářní rok je jiná cena plynu a že nejlevnější je v tomto roce, pak následuje prudké zvyšování ceny. Například produkt Benefit pro rok 2023 má cenu 2 300 Kč/MWh, pro rok 2024 již 2 865 Kč/MWh a pro rok 2025 2 835 Kč/MWh bez DPH, při spotřebě 20 MWh za rok. Toto je jediná nabídka určená stávajícím zákazníkům. Stávajícím zákazníkům innogy, kteří chtějí nižší ceny nezbývá nic jiného, než se poohlédnout nabídce jiného dodavatele. Chtěl bych ještě upozornit, že termín ukončení závazku obchodníci od roku 2022 musí uvádět na poslední straně vyúčtování.

Jako výhodná nabídka šitá na míru současné situaci se jeví nabídka innogy, produkt Start 12, se závazkem na jeden rok a s fixní cenou plynu za 2 250 Kč/MWh při spotřebě 20 MWh za rok a bez DPH.

EP Energy Trading s přišel novou nabídkou plynu s cenou 2 299 Kč/MWh s fixní cenou na dva roky a s nabídkou (EP FIX 24) bez DPH a při roční spotřebě 20 MWh. Stejné ceny nabízí i Dobrá energie, která patří k této společnosti.

Vemex nově nabízí plyn s fixací na rok za 2 149 Kč/MWh (bez DPH a spotřebou 20 MWh).

V případě elektřiny nebylo nabídek mnoho, hodně z nich obsahovalo ceny přes 6 000 Kč/MWh. Pod zastropovanou cenou byla nově pouze nabídka společnosti EP Energy Trading i Dobré energie s cenami těsně pod 5 000 Kč 4 804 Kč/MWh bez DPH a distribuční tarif D02d. Závazek s fixací ceny je na dva roky.

Na závěr jeden inovativní produkt od společnosti bezDodavatele s názvem Naše energie na měsíc. Tato nabídka by měla být jako náhrada spotového trhu na dobu zastropování cen energií. Cena se počítá podle cen kontraktů na následující měsíc na pražské burze PXE, z posledních pěti obchodních dní v měsíci se vypočte průměrná cena. Cena příplatku se skládá ze dvou částí, z pevné sazby (450 Kč/MWh) a pohyblivé složky, která se odvíjí od ceny komodity (násobeno koeficientem 1,08). Kvůli tomuto koeficientu vychází výsledná cena výrazně výše, než srovnatelné spotové produkty.



Graf 1: Vývoj cen elektřiny (Base Load – dodávka na 24 hodin denně) na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj Operátor trhu) Graf 1: Vývoj cen elektřiny (Base Load – dodávka na 24 hodin denně) na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj Operátor trhu)



Graf 2: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj Operátor trhu) Graf 2: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj Operátor trhu)