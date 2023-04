TZB-info / Ceny energií a paliv / Tisícům domácností končí fixace cen elektřiny a plynu. Jak získat nejlepší cenu?

Tisícům domácností končí fixace cen elektřiny a plynu. Jak získat nejlepší cenu?

Ceny energií na burze mírně klesly. Jak získat lepší ceny u dobrých dodavatelů? Podívejte se na přehled nových nabídek elektřiny a plynu vydaných v minulém týdnu. Kteří dodavatelé jsou u zákazníků oblíbení a komu naopak zákazníci utíkají?

Spolu s končící fixací mají zákazníci před sebou rozhodnutí, zda pokračovat u svého stávajícího dodavatele nebo si vyhledat jinou, lepší nabídku. I kdyby měl čtenář u svého dodavatele zůstat, tak je dobré vědět, jaké ceny jsou v dané době ty nejlepší. Proto přináším několik doporučení, které by se mohly hodit před uzavřením nové smlouvy.

Jak zjistím, kdy mi končí fixace, závazek?

Konec závazku musí obchodníci podle zákona uvádět na vyúčtování na poslední straně. Tato povinnost je zavedena od začátku roku 2022, tak si najděte poslední vyúčtování. Je možné, že vás bude kontaktovat obchodník a předloží vám nabídku cen pro prodloužení smlouvy s datem, od kdy by měly nové podmínky platit.

Jak dlouho před koncem fixace se musím začít starat o ceny na další období?

Ideální je se zajímat o nabídky dva měsíce před vypršením smlouvy a měsíc před koncem byste měli mít již podepsanou novou smlouvu v případě, že se rozhodnete změnit dodavatele.

Jak zjistím cenovou úroveň? Kolik vám může obchodník účtovat, aby nabídka byla pro vás přijatelná?

Všechny nabídky jsou v Kalkulátoru cen energií, podívejte se do detailu nabídek a odečtěte si cenu komodity. Cena je uváděna bez DPH. V případě, že jste již dostali nabídku, pak si zadejte ceny komodity a stálého platu do editoru funkce „Individuální cenová nabídka“ a porovnejte si ji s ostatními nabídkami.



Obr. 1: Detail nabídky Kalkulátoru cen energií TZB-info s vyznačením ceny Obr. 1: Detail nabídky Kalkulátoru cen energií TZB-info s vyznačením ceny



Obr. 2: Odkaz na funkci Individuální cenová nabídka v Kalkulátoru cen energií TZB-info Obr. 2: Odkaz na funkci Individuální cenová nabídka v Kalkulátoru cen energií TZB-info



Obr. 3: Políčka, kam se zadávají ceny komodity a stálého platu bez DPH při individuální cenové nabídce Kalkulátoru cen energií TZB-info Obr. 3: Políčka, kam se zadávají ceny komodity a stálého platu bez DPH při individuální cenové nabídce Kalkulátoru cen energií TZB-info

Najdu si dodavatele, má skvělou cenu, ale není známý. Jak zjistím, zda je dobrý?

Pokud se vám cena určitého dodavatele líbí, vyhledejte si jeho stránky pomocí Googlu a přečtěte si recenze na něj od jeho zákazníků. Druhou, velmi dobrou možností je se podívat na portál VašeStížnosti, kde najdete přehled sporů mezi zákazníkem a dodavatelem prostřednictvím organizace na ochranu spotřebitelů Dtest. Z těchto dvou zdrojů si uděláte dobrý obrázek o vybraném dodavateli.

Získám i doporučení, koho si vybrat?

Doporučení na nejvýhodnější cenové nabídky zveřejňujeme pravidelně. Jedná se o cenové nabídky důvěryhodných dodavatelů, které neobsahují žádné skryté chytáky. I v tomto vydání naleznete přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden.

Jaké chytáky si pro nás dodavatelé pro nás připravili?

Vybírejte si sami, nespěchejte

S nižšími cenami na energií na trhu se zase začínají objevovat nabídky šmejdů. Když vás někdo osloví s perfektní nabídkou, tak nespěchejte a vše si prověřte. Dobrý obchodník na zákazníka nespěchá.

Dobrá cena? Ano v budoucnu

Nejnovějším hitem, který se množí jako invazivní plevel, jsou nabídky, kdy dodavatel nabídne zákazníkovi s přihlédnutím k současné situaci solidní cenu, jednu z nejlepších na trhu. Háček spočívá v tom, že tato cena bude platit až od příštího roku nebo se značně zpožděnou platností. To znamená, že do doby, než začne nabídka platit, zůstane zákazník na zastropovaných cenách a bude se těšit na příští rok, kdy možná bude platit více než ostatní. Na uvedený podraz si musí dát pozor zejména stávající zákazníci, kteří dostanou nabídku od svého dodavatele.

Pozor na nabídky s různými cenami v jednotlivých obdobích

Velmi opatrný bych byl v případně nabídek s více cenami v různých obdobích závazku. Tedy takových, kdy obchodník nabídne zákazníkovi tříletou smlouvu s tím, že každý rok bude mít zákazník jinou cenu, většinou klesající. Takové nabídky mi rovněž nepřipadají férové. Neférovost vidím v tom, že zákazník srovnává nejlepší cenu v budoucnu se současnými cenami a přitom musí překonat předcházející období s vyššími cenami. Když obchodník chce dát zákazníkovi dobrou cenu, měl by mu jí nabídnout ihned, ne až někdy v budoucnu.

Smlouva na dobu určitou není smlouva s fixní cenou

Obchodníci jsou po energetické krizi chytřejší, poučenější, tak nedělají stejné chyby jako předtím. Největší počet nabídek je se závazkem, ale nabídka se závazkem ještě neznamená, že jste v bezpečí před náhlým zvýšením cen na velkoobchodním trhu. Aby cena byla fixní, je třeba ji uvést ve smlouvě. Když ve smlouvě je uveden pouze název produktu, neznamená to fixní cenu a ani tehdy, když slovo fixní je uvedeno v názvu produktu. Takovéto nabídky jsou pojistkou dodavatele pro případ, když by vypukla znovu energetická krize a musel by opět zvyšovat cenu. Když nebude krize, obchodníci nebudou s cenou hýbat, protože by jim zákazník mohl utéct.

Smlouva na dobu neurčitou, ale s fixní cenou

Zákazník se smlouvou na dobu neurčitou má většinou vyšší cenu než nabídky se závazkem. Pokud obchodník nabídne zákazníkovi nižší, fixní cenu se smlouvou na dobu neurčitou, pak je to chyták. Protože takový zákazník sice může ukončit smlouvu, když chce, ale většinou zaplatí předem stanovenou pokutu nebo mu nezbývá nic jiného než splnit závazek. Je to vlastně smlouva na dobu určitou.

Na co si dát u dodavatele pozor v roce 2023?

O problémech s dodavatelem se dočtete v recenzích. Když se dozvíte o následujících problémech o uvažovaném dodavateli, tak si vyberte dodavatele jiného: V první řadě je to komunikace se zákazníkem, kdy se zákazník nemůže dodavateli dovolat, dodavatel neodpovídá na maily, nevrací přeplatky z vyúčtování včas nebo až po urgencích, případně mění ceny bez upozornění.

Nebojte se, že spadnete do režimu dodavatele poslední instance. Získáte nejlepší ceny na trhu

V době klesajících cen není pravděpodobné, že by někdo z dodavatelů zkrachoval, to už by musel být krajně nezodpovědný obchodník a těch už mezi obchodníky po krizi moc není. Když totiž spadnete do režimu DPI, tak budete mít ceny podle spotového trhu s minimálním poplatkem obchodníkovi, elektřinu byste nyní mohli mít za 2 800 a plyn za 1 300 Kč/MWh. Bohužel nyní už jen po dobu tří měsíců.

Nové nabídky v uplynulém týdnu

Se stagnací cen na velkoobchodním trhu se výrazně snížila aktivita obchodníků ohledně zveřejňování nových nabídek.

Pěkný kousek předvedl EP Energy Trading, který napřed upravil (snížil) ceny zákazníkům v lednové nabídce na rok, pak vydal nový prolongační ceník se začátkem platnosti s aktuálním datem, aby jej pak změnil na začátek platnosti až od začátku příštího roku.

Společnost Eneka vydala další ceníky produktu FIX na měsíc, tentokrát na květen. Za základ dodavatel bere cenu měsíčních kontraktů, konkrétně vždy 15. den předcházejícího měsíce. Asi nevýhodou je, že konkurence stanovuje ceny až koncem měsíce.

Centropol snižuje cenu u některých ceníků pro stávající zákazníky, všechny pod strop.

České teplo snižuje cenu elektřiny a plynu pro všechny zákazníky, pro nové i pro stávající. Nově zaplatí za elektřinu 4 150 a za plyn 1 928 Kč/MWh bez DPH.

Společnost E.ON představila v tiskové zprávě novinku pro zákazníky, produkt E.ON Jistota. Díky novince se mohou klienti pojistit pro situace, kdy je potká nečekaný výpadek příjmů. Pomůže jim pak s pokrytím záloh za energie, které od E.ONu odebírají, popřípadě s vyřešením problémů při ztrátě zaměstnání. V rámci E.ON Jistoty si mohou zákazníci vybírat ze čtyř variant tak, aby jim pokryla rizika, která je nejvíce trápí. Jednotlivé části produktu jsou odstupňovány podle částky a liší se podle pojištěných rizik.

Aktualizovaný seznam nejlepších cenových nabídek elektřiny a plynu

Oproti minulému týdnu byl doplněn nový ceník od Eneky, Fix na měsíc pro květen s cenou podle burzy. V seznamu je nově České teplo s ceníky bez závazku a Centropol s ceníkem FIXNĚ na 1,5 roku.



Tab. 1: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu Tab. 1: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu

Změny v počtu přípojek elektřiny a plynu v prvním čtvrtletí tohoto roku

Podívejte se na následující tabulku, kde je uveden seznam dvaceti dodavatelů s nejvíce získanými přípojkami a naopak dvaceti, kteří odběrná místa (zákazníky) ztrácí.

Dobře si vedou dodavatelé spojeni s fotovoltaikou, kteří si připisují již delší dobu výrazný počet nových odběrných míst (hlavně Entri a Tedom). Šmejdi zase vystrkují růžky a i v této době jsou schopni přesvědčit zákazníky. Velcí dodavatelé s výjimkou ČEZu a Pražské energetiky výrazně ztrácí, dlouhodobě beznadějně poslední pozici drží Pražská plynárenská, která obdivuhodnou rychlostí ztrácí zákazníky. Po dlouhých měsících ztrát se trend změnil u společnosti Centropol, za první čtvrtletí je na předních pozicích v nárůstu počtu odběrných míst. U některých společností mám dojem, že úplně zamrzly v době krize a již nemají motivaci, přitom před krizí patřili k nejúspěšnějším obchodníkům.



Tab. 2: Přehled dvaceti nejvíce a dvaceti nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných nových odběrných míst (Zdroj dat: Operátor trhu). Tab. 2: Přehled dvaceti nejvíce a dvaceti nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných nových odběrných míst (Zdroj dat: Operátor trhu).

Ceny na burze

Ceny na burze byly v porovnání s předminulým týdnem mírně nižší o 1 až 2 EUR/MWh, podívejme se na přehled cen.