Nechcete se vázat? Podívejte se na seznam nejvýhodnějších nabídek energií bez závazku v květnu 2023

Podívejte se na přehled výhodných nabídek, tentokrát i bez závazku. Ceny energií na burze dál klesají. Vodíku v budoucnu nebude potřeba tolik, kolik dnes plynu. Co je potřeba udělat v Německu? Energetická krize ještě neskončila, důležitá bude příprava na následující zimu.

Jak to vypadá s cenami energií a co se píše

Zemní plyn nebude v budoucnu potřeba. Jaká je budoucnost plynárenských sítí?

Zajímavou tiskovou zprávu vydal německý think-tank Agora Energiewende. V ní se tvrdí, že přechod na klimaticky neutrální energii v Německu do roku 2045 způsobí, že 90 procent stávajících distribučních sítí plynu se nebude využívat. Sítě dopravující nyní zemní plyn budou jen částečně sloužit pro dopravu vodíku, který se bude vyrábět z obnovitelných zdrojů. Vodíku podle agentury nebude potřeba tolik, jak se dnes předpokládá. Různé studie předpokládají, že pouze 30 procent dnešní spotřeby plynu bude do roku 2045 nahrazeno vodíkem. Vytápění se bude uskutečňovat hlavně pomocí lokálních zdrojů v místě spotřeby.

Pokud by zůstal zachován dosavadní regulační rámec při současné situaci, kdy přípojek plynu již dnes razantně ubývá, budou domácnosti platit stále vyšší státem regulované poplatky za dopravu plynu, protože se náklady na provoz sítí budou dělit na stále méně zákazníků.

Z tohoto důvodu by se v Německu mělo myslet na způsob odepisování investic do plynárenských sítí již dnes, aby nové zdroje využívající tyto sítě nebyly zatíženy vysokými náklady z minulosti (odpisy, údržba, provoz). Je to námět i pro nás v ČR.

Energetická krize ještě neskončila, ceny energií mohou jít ještě nahoru

Výhled společnosti na celý rok 2023 předpokládá, že energetická krize ještě neskončila, uvedl E.ON při prezentaci výsledků. Společnost bude nadále investovat do transformace energetických systémů Německa a Evropy, protože „současná krize je akcelerátorem na naší cestě ke klimaticky příznivé energetické budoucnosti,“ jak řekl Marc Spieker, finanční ředitel společnosti E.ON.

Navzdory současnému útlumu poptávky a cen varují vlády a analytici, že Evropa by se neměla upokojit a že energetická krize ještě neskončila. Vzhledem k tomu, že obavy z krize zemního plynu se minulou zimu nenaplnily, což stáhlo evropské ceny plynu dolů, neměla by Evropa při přípravě na zimu 2023/2024 počítat s další teplejší zimou než obvykle a menší konkurencí z Asie.

Pražská plynárenská opět zlevňuje, tentokrát elektřinu

Společnost Pražská plynárenská počátkem uplynulého týdne zveřejnila nové, levnější ceníky elektřiny. Seznam obsahuje tradiční produkty, to je nabídka Bez závazku na dobu neurčitou a pak dvě nabídky na dobu určitou na dva nebo tři roky. Nabídky se závazkem jsou bez fixace ceny, ale obchodník zatím pravidelně uzpůsoboval cenu elektřiny i plynu poměrům na trhu a zlevňoval. Obchodník oslovuje i své tradiční zákazníky s plynem, v případě přechodu k Pražské plynárenské i s elektřinou jim nebude účtovat stálý plat. To současně s výhodnou cenou silové elektřiny dělá tuto nabídku velmi atraktivní. Jenom u jedné záležitosti jsem trochu zmaten. Většina produktů má v názvu EKO, ale zmínku o tom, že se jedná o ekologický produkt, jsem nenašel. Poslední informace o tom, že se jedná o elektřinu z ekologických zdrojů, byla u produktu Bez závazku v předchozí verzi vzhledu stránky s ceníky.

Produkty se závazkem ale bez fixace jsou nyní celkem běžné a mohou být výhodné pro zákazníka, když dodavatel snižuje ceny podle trhu. Kdyby se trend cen obrátil a ceny začaly růst, obchodník musí změnu cen oznámit minimálně 30 dní před účinností nových, dražších ceníků a zákazník si může vyhledat jinou nabídku na trhu, ale musí spěchat, aby na něj výhodná nabídka ještě zbyla.



Tab. 1: Přehled produktů elektřiny, které jsou od 1. 6. 2023 levnější. Tabulku doplňují nabídky plynu, které již zlevnily od 1. 5. 2023

Přehled nejvýhodnějších nabídek na dobu neurčitou pro květen 2023

Je skupina zákazníků, která sice chce levnější elektřinu nebo plyn, ale není ochotna si cenu zafixovat. Domnívá se, že ceny ještě klesnou a že by si zafixováním ceny zbytečně zvýšila platby nad obvyklou úroveň. Sice většina obchodníků u produktů bez závazku nabízí vyšší ceny než u fixací, ale existují i výjimky. Několik těchto výjimek bych chtěl ukázat, nejsou ale všechny a další je možné vyhledat v našem Kalkulátoru cen energií TZB-info.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na dobu neurčitou, stav k 12. 5. 2023

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu pro domácnosti v květnu 2023

Již po několikáté uvádím tabulku cenově nejvýhodnějších nabídek na trhu pro domácnosti. Nově do pořadí promluvila se svými novými ceníky Pražská plynárenská v případě elektřiny. Samozřejmě tato tabulka se neshoduje s pořadím v Kalkulátoru. Zde je výběr dodavatelů, jejichž pověst a překonaný vrchol krize dává záruky, že budou spolehlivým partnerem pro domácnosti, které si je zvolí za dodavatele.



Tab. 3: Přehled výhodných nabídek dodávek elektřiny a plynu, stav k 12. 5. 2023

Ceny na burze pokračují v mírném poklesu

Až na malinký zádrhel v cenách elektřiny na burze kvůli zdražení emisních povolenek v souvislosti s plánovaným stažením části povolenek pokračoval pozvolný pokles cen elektřiny a plynu.



Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR ke dni 12. 5. 2023

Pro přehled, před čím nás vláda chrání, dále uvádím tabulku s průměrnými cenami za jednotlivé měsíce na spotovém trhu Operátora trhu. Zajímavé je, že cena plynu za květen 2023 je pod tisíci korunami za megawatthodinu.