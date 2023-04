TZB-info / Ceny energií a paliv / Nová, rekordně nízká cena elektřiny a plynu s fixací ceny na rok od E.ONu

Nová, rekordně nízká cena elektřiny a plynu s fixací ceny na rok od E.ONu

Nejvýznamnější zprávou je oznámení společnosti o další, ještě výrazně levnější nabídce elektřiny a plynu s fixní cenou na rok. Ceny elektřiny ve všech distribučních tarifech spadly pod úroveň 4 000 Kč/MWh bez DPH.

V současné době sice počet nových ceníků roste, ale většina z nich se týká pouze akvizičních nabídek pro nové zákazníky, stávajících zákazníků se to netýká.

Objevují se zprávy, zejména v diskuzích, že někteří dodavatelé sice nemění oficiální ceníky, ale pro nalákání nových zákazníků nebo pro udržení svých stávajících zákazníků mají neoficiální ceny. U nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info si máte možnost porovnat neoficiální cenové nabídky s nabídkou na trhu, udělejte to a porovnejte si nabídnutou cenu s cenami na trhu, aby vás obchodník neošidil. Jedním z důvodu podvádění obchodníků je to, že nabízené ceny nemusí být nejlepší nebo že dodavatel nechce svým zákazníkům ceny snižovat.

Klid je jen u dodavatelů, jejichž pověst není kvůli aktivitě v minulých letech nijak dobrá. Je jich sice výrazně méně, než bývalo, ale zato mají ceny výrazně nad cenový strop nebo zveřejňují ceníky dle spotového trhu s výrazně vysokou přirážkou.

Cenový strop nenutí některé dodavatele vydávat nové ceníky, pro tento rok stačí cena na tomto limitu. Pak ale možná bude platit cena dle ceníků dodavatele a já si nejsem jistý, zda se dodavatelům bude chtít výrazně zlevňovat.

V současné době doporučuji se starat o ceny energie individuálněa nečekat, až zákazníkům obchodník zlevní, vybírejte si z nových nabídek na trhu.

Nové nabídky na trhu

Uplynulý týden začal celkem klidně, čekalo se na přelom měsíce, kdy se zveřejňují nové ceníky, zejména ceníky dominantních dodavatelů a také na ceníky s cenou na měsíc podle cen na burze. Změny se odehrály až v pátek, zde jsou ty nejvýznamnější.

Nejvýznamnější zprávou bylo oznámení společnosti E.ON o další, ještě výrazně levnější nabídce elektřiny a plynu s fixní cenou na rok (Ceník Elektřina online PRO na 1 rok 3/23). Ceny ve všech distribučních tarifech spadly pod úroveň 4 000 Kč/MWh bez DPH. Například cena u jednotarifu je již za 3 750 Kč/MWh. Ceny se tak dostávají na úroveň začátku krize v září 2021.

Podobné výrazné snížení cen dochází i u plynu, kde je cena plynu při spotřebě 20 MWh 1 296 Kč/MWh (Ceník Plyn online PRO na 1 rok 3/23).

„Jedná se o produkt, který jsme připravili pro online sjednání na našich webových stránkách. Zákazník si ho může sjednat online, bez nutnosti cokoliv tisknout, kamkoliv chodit nebo volat a posílat. Smlouvu podepíše na svém tabletu, počítači nebo mobilu. Kromě výhodné nabídky komodity chceme našim klientům ukázat i výhody naší self-care obsluhy,“ vysvětluje Martin Samek, vedoucí oddělení akvizic společnosti E.ON Energie.

Zároveň E.ON vydává prvně ceníky s postupně klesající cenou jak pro elektřinu, tak pro plyn (Ceník Komplet elektřina PRO na 3 roky 1/23 a Ceník Komplet plyn na 3 roky 1/23). V následující tabulce jsou uvedeny ceny pro všechny tři roky. Komplet elektřina a Komplet plyn s klesající cenou zároveň obsahuje i služby elektrikáře v hodnotě 3 000 Kč a u plynové verze pak každoroční revize plynových kotlů a spalinových cest.



Tab. 1: Ceny v nových nabídkách společnosti E.ON Tab. 1: Ceny v nových nabídkách společnosti E.ON

O tom, že ceny E.ONu u online produktu na jeden rok jsou konkurenceschopné svědčí i porovnání s cenami na jeden měsíc podle burzy, které jsou kvůli vyšším poplatkům obchodníkovi vyšší.



Tab. 2: Přehled cen na duben 2023 podle burzy Tab. 2: Přehled cen na duben 2023 podle burzy

innogy zveřejnil nové ceníky s platností od 1. 4. pro stávající zákazníky. Již poněkolikáté jsou ceny rozděleny podle jednotlivých let platnosti smlouvy. Zajímavé je, že ceny v následujících letech jsou vyšší než pro letošek. Jako příklad uvádím ceny produktu Benefit. Na druhou stranu se jedná o neaktivní věrné zákazníky obchodníka, který si nebude vybírat a ceny v porovnání s mnoha ostatními dodavateli jsou skvělé



Tab. 3. Ceny v jednotlivých letech pro produkt Benefit, který je určen pro stálé zákazníky Tab. 3. Ceny v jednotlivých letech pro produkt Benefit, který je určen pro stálé zákazníky

Z měsíční zprávy Operátora trhu za únor 2023

V únoru změnilo dodavatele 21 228 přípojek elektřiny, celkový počet registrovaných odběrných a předávacích míst činil 6 252 234, což je o 5 985 než v lednu. U 8 311 přípojek plynu došlo ke změně dodavatele z celkového počtu odběrných míst 2 775 402. Celkový počet odběrných míst plynu se neustále snižuje, v únoru ubylo 2 395 odběrných míst.

Průměrná cena elektřiny na Denním trhu se snížila proti lednu na 134,68 EUR/MWh a na Vnitrodenním trhu na 143,99 EUR/MWh. Plyn se na Vnitrodenním trhu obchodoval za 64,34 EUR/MWh.

Vývoj cen elektřiny a plynu na burze

Oproti minulému týdnu ceny na burzách vzrostly. U elektřiny zhruba o 15 EUR/MWh u plynu o 5 EUR/MWh. To se projevilo na všech trzích, jak na krátkodobých tak i dlouhodobých. Cenové trendy nejsou přímé, ale zaznamenávají řadu výkyvů, může to být známka měnícího se trendu nebo jen nadechnutí se před dalším pádem, to ukáže čas.



Tab. 1: Ceny na burzách ke dni 31. 3. 2023 Tab. 1: Ceny na burzách ke dni 31. 3. 2023



Graf 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu Graf 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu

A takto vypadají ceny komodit pro domácnosti podle ročních zpráv Operátora trhu pro ty, kteří mají spotový trh.