TZB-info / Ceny energií a paliv / Vyplatí se nebo nevyplatí chytré elektroměry ve spojení se spotovým trhem?

Vyplatí se nebo nevyplatí chytré elektroměry ve spojení se spotovým trhem?

Argumenty pro a proti pořízení chytrého měření v souvislosti s přechodem na spotový trh. Jak si spočítat úsporu? Ceny na burze klesají i v horizontu dalších let. Jak se tento pokles projeví v cenách energií pro domácnosti?

Spotový trh je v současné době jedinou možností, jak získat levnější elektřinu nebo plyn, protože se ceny na velkoobchodním trhu okamžitě promítnou do účtů domácností, které ceníky podle spotového trhu mají. Ostatní zákazníci musí čekat, zda dodavatel bude chtít snížit ceny nebo ne. Bohužel vláda ve svém nařízení zakázala nabízení produktů ze spotového trhu novým zákazníkům. Nově bude muset mít zájemce z řad domácnosti o produkty ze spotového trhu pro domácnosti průběhové měření. To by lidem mohlo přinést tu výhodu, že si svojí spotřebu budou určovat podle toho, kdy je elektřina levná a tak ušetří spoustu peněz. Typickým příkladem ohřívání vody pro otop v době velmi levného proudu.

Bohužel časy se mění, co platilo včera, dnes již neplatí. Platí ale to, že jsme součástí německého cenového prostoru pro ceny elektřiny. Co se děje na burze v Německu, děje se i u nás. U nás na burze jsou velmi podobné ceny jako v Německu, rozdíl je jen pár centů. Je jedno, zda Němci vypnou jaderné elektrárny a my ne a budou u nás vyrábět proud atomové a také uhelné elektrárny, pořád budeme mít německé burzovní ceny.

V minulosti byly ceny elektřiny v jednotlivých hodinách značně rozdílné, protože atomové a uhelné elektrárny se nedají regulovat a tak vznikal přebytek proudu v noci, kdy nebyla taková spotřeba. Zapínat žrouty proudu v době nízkých spotových cen by bylo velmi efektivní, třeba pro vytápění domů s akumulací teplé otopné vody. Jenže se v době krize ukázalo, že když je nedostatek elektřiny na trhu, tak tento nedostatek se projevuje v cenách i v noci. To znamená, že by zájemce o levnější proud v době vysokých cen nenašel časový úsek, kdy by mohl spotřebovávat levný proud. Ceny proudu na spotovém trhu v době mimo špičku jsou sice nižší, ale nejsou tak nízké jako by mohli mít zákazníci s klasickým produkty. Naopak v době levných cen elektřiny, jako v současné době, se rozdíl mezi cenami elektřiny v době špičky a v době mimo špičku vyrovnává a není tak výrazný.

Každý zájemce sám by si měl posoudit, zda se mu spotový trh s chytrým měřením vyplatí. Do celkových nákladů by se měla započítat cena chytrého elektroměru a nákladů na měření, které jsou u nás extrémně drahé, na rozdíl od vyspělejších zemí. Například u ČEZ Distribuce se pořídí chytrý elektroměr za zhruba 3 000 Kč a roční náklady na měření jsou kolem 6 000 Kč.

Zájemci by měli počítat s tím, že do budoucna se bude čím dál méně vyskytovat přebytek nebo nedostatek elektřiny, protože regulace bude dokonalejší. Bude se vyrábět jen tolik, kolik bude potřeba. Když se vlivem počasí vyrobí více, tak tato energie bude přeměněna na jinou formu, třeba na vodík. Ceny na spotovém trhu se tak budou narovnávat.

Dalším argumentem proti je fakt, že i bez chytrého měření se stejně levnější energie objeví na účtech spotřebitelů okamžitě. To znamená, že lidé se spotovým produktem nyní mají už více jak měsíc výrazně levnější elektřinu, než běžní zákazníci. Zákazníci by museli počkat, až energetická krize skončí nebo si vybrat podobný produkt, třeba fixní cenu na měsíc podle cen na burze.

Hlavním argumentem pro jsou vysoké ceny elektřiny na trhu a naděje, že se ceny sníží. Při výpočtu by si zájemce měl spočítat, zda poplatek 6 000 Kč za rok za elektroměr + poplatek dodavateli je nižší, než kolik zaplatí za běžný produkt. Věřím, že ceny elektřiny u klasických produktů za delší čas trochu klesnou a také věřím, že krizové období jednou skončí a tím skončí také období zákazu nabízení spotových produktů pro domácnosti.

Jak posoudit úspory cen s využitím zapínaní spotřebičů v období levných cen

Doporučil bych se podívat na stránky Operátora trhu, na stránku s názvem Spot Market Index, kde jsou uvedeny ceny elektřiny v jednotlivých dnech roku. Nás by měly zajímat ceny v režimu Base Load, to jsou dodávky po dobu 24 hodin denně, to znamená že se jedná o cenový index po celých den. Cenový index nejlépe vystihuje průběh cen v daném dni. Když domácnost má spotový produkt bez průběhového měření, cena se počítá podle těchto údajů.

Dále je zde uveden cenový index Offpeak Load, který udává ceny mimo špičku a to konkrétně od 0:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 hodin. Porovnáním cen těchto indexů bych dostal možnou úsporu. Za prosinec 2022 je to asi 50 EUR a za prvních 15 dní ledna 2023 asi 22 EUR. Jedná se pouze o velmi hrubou představu.

Pokud by zájemce chtěl získat přehled o úspoře jenom v určitých hodinách (třeba od 0:00 do 6:00 hodin) , musel by si ceny v roční zprávě vybrat list DT ČR a sloupec J, kde jsou uvedeny ceny na jednotlivé hodiny každého dne. Pak si za vybrané období ceny by měl zprůměrovat.

Jenom pro povinnost upozorňuji, že se jedná o ceny v minulosti, které nezaručují, že stejné ceny budou i budoucnosti.



Graf 1: Porovnání cenového indexu Base Load a Offpeak Load (dodávky po dobu 24 hodin a v době mimo špičky) v prosinci 2022 (Zdroj: Operátor trhu). Graf 1: Porovnání cenového indexu Base Load a Offpeak Load (dodávky po dobu 24 hodin a v době mimo špičky) v prosinci 2022 (Zdroj: Operátor trhu).

V uplynulém týdnu ceny elektřiny a plynu na burze klesaly

Pokles cen těchto komodit způsobilo několik příčin. Jedná se hlavně o ceny plynu, jehož je vlivem nižší poptávky z Číny a teplého počasí i bez ruského plynu dostatek, zásobníky se nevyprazdňují tak, jak se čekalo. Cenu elektřiny dále ovlivňuje větrné počasí a téměř stagnace výroby v průmyslových odvětvích. Také se očekává zprovoznění jaderných elektráren ve Francii, které hrají výraznou roli v evropské energetice. Ani na další období obchodníci neočekávají růst cen energií, jak ukazují následující tabulky.



Graf 2: Vývoj cen elektřiny na pražské burze PXE (kontrakty na rok 2024, pod grafem na roky 2025 a 2026) v EUR/MWh (Zdroj:PXE) Graf 2: Vývoj cen elektřiny na pražské burze PXE (kontrakty na rok 2024, pod grafem na roky 2025 a 2026) v EUR/MWh (Zdroj:PXE)



Graf 3: Vývoj cen plynu na pražské burze PXE (kontrakty na rok 2024) v EUR/MWh (Zdroj:PXE) Graf 3: Vývoj cen plynu na pražské burze PXE (kontrakty na rok 2024) v EUR/MWh (Zdroj:PXE)



Tab. 1: Vývoj cen plynu v případě kontraktů na jednotlivé měsíce v EUR/MWh (Zdoj: PXE) Tab. 1: Vývoj cen plynu v případě kontraktů na jednotlivé měsíce v EUR/MWh (Zdoj: PXE)

Bohužel na nových cenících se fakt, že ceny na burze klesají, vůbec neprojevuje. Také jich je minimum. Zatím dodavatelé zmrazili ceníky na dosud nejvyšší úrovni. Mnozí mají ceníky ze září a října loňského roku. Jedinou vlaštovkou byl nový ceník našeho významného dodavatele plynu, který pro nové zákazníky začal nabízet plyn za zhruba 2 300 Kč/MWh s fixní cenou na dva roky. Hned druhý den byl tento ceník ale stažen ze stránek dodavatele. Myslím si, že vzhledem k poklesu cen na burze se vyplatí počkat na lepší nabídky a neuzavírat smlouvy s dodavateli ihned.

Když totiž ukončíte smlouvu s dodavatelem, u kterého vám skončila fixace a nevyberete si nového dodavatele, tak automaticky přejdete do režimu dodavatele poslední instance, který má ty samé zastropované ceny, jako mají ostatní obchodníci. Můžete si v klidu počkat na lepší nabídku a pak ihned přejít na jiného dodavatele s výrazně lepšími cenami. Režim DPI trvá tři měsíce.

Myslím si, že dodavatelé budou měnit pouze ceníky, které jsou určeny pro akvizici nových zákazníků. Pro stávající zákazníky se nic měnit nebude. Ceny elektřiny by mohly v následujících měsících klesnout nad 4 000 Kč/MWh a ceny plynu nad 2 100 Kč/MWh.

Pro představu, jak spotový trh je (ne) bezpečný uvádím tabulku s cenami elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v jednotlivých měsících. Reaguji tak na názor jednoho novináře, že spotový trh je jen pro ty odvážnější. Ať se dívám, jak se dívám, pořád hledám důvod , proč bych měl mít odvahu, když se dívám na spotové ceny.