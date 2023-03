TZB-info / Ceny energií a paliv / Nové burzovní ceny elektřiny klesají ke 100 EUR/MWh a u plynu jsou již pod 45 EUR/MWh

Nové burzovní ceny elektřiny klesají ke 100 EUR/MWh a u plynu jsou již pod 45 EUR/MWh

Kdo v uplynulém týdnu zlevňoval – nové nabídky na trhu. Přehled úspěšných a neúspěšných obchodníku v únoru. Na burzách ceny klesají, na spotovém trhu v pracovní dny ceny klesají, ale o víkendu rostou.

Ceny energií v uplynulém týdnu

MND dále snížily cenu plynu i elektřiny u produktu Plyn z první ruky – Ceník se stropem

Tento produkt se cenově řídí podle cenového vývoje na velkoobchodním trhu, ceny se mohou v průběhu doby dál měnit. Třeba v případě, že ceny energií budou setrvávat na nízkých úrovních. Je určen pro nejen pro nové zákazníky, ale i pro stávající, kteří mají sjednaný standardní produkt. Pro ostatní je produkt dostupný po skončení promoční nabídky nebo fixní ceny. Nová cena plynu je 2 179 Kč/MWh bez DPH.

Konkurence v nabídkách fixních cen na měsíc podle cen na burze se rozšiřuje

Sice v posledních dnech se objevují nové ceníky se stále levnějšími cenami, ale rozdíl mezi burzovními cenami elektřiny a plynu pro domácnosti je značný. Pro zájemce o nižší ceny i v období zastropování cen, kdy platí absurdní zákaz spotových nabídek pro zákazníky bez průběhového měření, je to tak jediná možnost, jak se dostat k lepším cenám.

S novou nabídkou přichází obchodník Tedom, který má velmi podobné podmínky, jako nabízí obchodník bezDodavatele. To znamená, že se bere posledních 5 cen v předcházejícím měsíci, vypočte se průměrná cena a vynásobí se koeficientem 1,08. Rozdíl mezi nabídkou bezDodavatele je nižší koeficient u plyn 1,08 (bezDodavatele 1.10). Tedom má rovněž nižší stálý plat. V ceníku najdeme platnost od 1. 1. 2023, ale nenajdeme dobu závazku a výpovědní lhůty. Po skončení zastropování zákazníci přejdou na spotový trh, kde jsou levnější poplatky.

Centropol vydal nové ceníky pro stávající zákazníky s levnějšími cenami, většinou pod stropem

Jedná se o ceníky pro stávající zákazníky. Ty jim dodavatel nabídne pravděpodobně s koncem závazku pro prodloužení smlouvy. Většina produktů obsahuje ceny pod stropem. Cena pro jednotarif D02d je v rozmezí 4 755 až 6 906 Kč/MWh bez DPH. V případě plynu je situace podobná. Téměř všechny nové ceníky obsahují ceny pod stropem, najdou se však mezi novými ceníky i ty, které jsou sice zlevněné, ale jsou stále nad stropem. Nové ceny plynu jsou v rozmezí 2 285–2 796 Kč/MWh bez DPH.

Pražská plynárenská vydávala nové ceníky elektřiny jako o život

Pražská plynárenská zveřejnila hned nové ceny pod stropem pro pět nových produktů pro elektřinu. Produkty se liší jednak podle závazku na dva nebo tři roky a podle toho, zda zákazník má u tohoto dodavatele jednu nebo dvě komodity. Pro obě komodity je určen produkt KOMPLET EKO FLEXI 2R (3R). Výčet ceníků doplňuje produkt bez závazku.

Produkty Komplet jsou bez stálého platu, jinak většina ceníků má cenu pro jednotarif 4 925 s výjimkou produktů KOMPLET EKO FLEXI 2R (3R), kde je cena 4 679 Kč/MWh bez DPH. Čekal bych, že u produktů s částí názvu EKO bude dodávána ekologická elektřina, ale opak je pravdou, ta má být dodávána u produktu Bez závazku.

Bohužel v cenících plynu stále není nic nového.

Pražská energetika má nově nabídku elektřiny a plynu s fixní cenou pod stropem

Nově zveřejněné nabídky elektřiny a plynu s platností od 20. 2. 2023 nabízí fixaci ceny do konce roku 2024 s cenami ve vysokém tarifu mezi 4 640 a 4 940 a v nízkém tarifu 4 440 až 4 640 Kč/MWh bez DPH. Ceny plynu do konce příštího roku jsou 2 080 Kč/MWh bez DPH. Jedná se o produkty PRE ELEKTŘINA FIX 02/2023 A PRE PLYN FIX 02/2023.

ČEZ upravil nabídky fixní ceny ještě dříve, než začaly platit

Skupina ČEZ koncem února zveřejnila nabídku produktů s fixními cenami na tři a na dva roky s tím, že každý rok se cena bude snižovat. Cena posledních 12 měsíců byla na tehdejší dobu vysoce atraktivní. Potíž byla v tom, že cenu na prvních 12 měsíců stanovili výrazně výše nad strop, což by se mohlo projevit ve vyúčtování pro zákazníky, pokud by strop tento rok skončil a zákazníci by měli stále ceny pro prvních 12 měsíců ještě několik měsíců v roce 2024. Upravený ceník vypadá výrazně lépe, i když upravili ceníky jen pro prvních 12 měsíců. Nabídky ČEZu ale nelze chápat pouze podle ceny pro zákazníky. Určitě nebude nejlevnějším. K ceně je třeba ještě připočíst jistotu dodavatele, za kterou se také platí. Navíc nepřehlédnutelná je jeho nabídka doplňkových služeb.



Tab. 1: Přehled cen v nabídkách elektřiny a plynu od ČEZu. Tab. 1: Přehled cen v nabídkách elektřiny a plynu od ČEZu.

Počty změn dodavatelů v únoru 2023

V následujících dvou tabulkách jsou zobrazeny přírůstky a ztráty odběrných míst dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů. Tabulky vychází ze statistiky, které každý měsíc zveřejňuje Operátor trhu. Změny za únor jsou detailnějším pohledem na dění na energetickém trhu oproti přehledu za rok. Můžeme tak lépe pozorovat začínající trendy.

Na prvním místě je dodavatel První česká energie. U ní jde s velkou pravděpodobností o převod zákazníků ze společnosti Česká regionální energie, které ve statistice OTE končí. Na první pohled zaujmou líbivé názvy obchodníků, jak je u tohoto druhu dodavatelů zvykem.

Tradičním nejoblíbenějším obchodníkem u nás, alespoň podle počtu získaných zákazníků v obou komoditách, je skupina ČEZ těžící ze situace na trhu, kdy lidé mají špatné zkušenosti se změnou obchodníků a média denně zákazníky straší. Tak jedinou bezpečnou alternativou pro velkou část zákazníků je právě ČEZ.

Stále více se prosazují společnosti, které staví své podnikání na rozvoji fotovoltaiky. Vidíme to na počtu zákazníků (u Entri na počtu dodavatelů elektřiny z fotovoltaiky) společností Entri, Tedom, Elyn, bezDodavatele. Jak nová energetika přitahuje zájem, to je vidět na srovnání odběrných míst společnosti bezDodavatele, který získal 103 odběrných míst elektřiny, ale jen dvě odběrná místa plynu.

Na druhé straně tabulky jsou někteří dominantní obchodníci, jako innogy a Pražská plynárenská. U společnosti innogy je zajímavé, že v únoru nevyrovnala ztrátu odběrných míst plynu získáním nových odběratelů elektřiny. Umístění Pražské plynárenské je tradiční, stále se zmenšuje a nezdá se, že by se to mělo v nejbližší době změnit.



Tab. 2: 20 nejúspěšnějších a 20 nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst v součtu za obě komodity (Zdroj dat: Operátor trhu) Tab. 2: 20 nejúspěšnějších a 20 nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst v součtu za obě komodity (Zdroj dat: Operátor trhu)



Tab. 3: 20 nejúspěšnějších a 20 nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst (Zdroj dat: Operátor trhu ) Tab. 3: 20 nejúspěšnějších a 20 nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst (Zdroj dat: Operátor trhu )

Po krátké přestávce v poklesu cen elektřiny a plynu na burze předminulý týden následoval tentokrát jejich výraznější pád. Ceny elektřiny za týden klesly o 10 až 20 EUR/MWh, cena plynu klesla do 5 EUR/MWh. Nejvýraznější zásluhou na poklesu má menší spotřeba vyvolaná nižší slabší výrobou v průmyslu.



Tab. 4: Aktuální ceny elektřiny na pražské burze PXE a na spotovém trhu Operátora trhu. Tab. 4: Aktuální ceny elektřiny na pražské burze PXE a na spotovém trhu Operátora trhu.

Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu jsou od Vánoc velmi klidné, postupně klesají, vymazávají se vysoké ceny z období před rokem a stále větší význam mají současné, relativně nízké. Pokud bude přetrvávat tato situace i nadále, tedy výrazný pokles průměrných cen (vážený průměr), pak zejména u elektřiny po vymazání cenových špiček nastane pád průměrných hodnot za uplynulých 12 měsíců. Zajímavostí je, že po dobu dvou posledních víkendů jsou ceny elektřiny na spotovém trhu vyšší, než v pracovní dny. Asi to bude způsobena nižší výrobou.



Graf 1: Ceny elektřiny a plynu za uplynulých 12 měsíců na spotovém trhu Operátora trhu Graf 1: Ceny elektřiny a plynu za uplynulých 12 měsíců na spotovém trhu Operátora trhu