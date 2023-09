TZB-info / Facility management / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP / Jde o životy! Prohřešky proti bezpečnosti práce na střeše vidím co týden, říká odborník

Jde o životy! Prohřešky proti bezpečnosti práce na střeše vidím co týden, říká odborník

České střechy jsou pořád trochu takový Divoký západ. Aspoň z pohledu bezpečnosti práce. Jsme holt národ spořivý a šetřit se musí za každou cenu. Tak proč si lámat hlavu se zákony, když jdou obejít. Mojmír Klas z Institutu bezpečnosti práce ve výškách se proto setkává s pozoruhodnými prohřešky.

Přitom nejde o jednotky případů ročně. „Není týden, kdy bych se nesetkal se zásadními chybami v ochraně proti pádu z výšky, které často ohrožují lidské životy,“ říká Mojmír Klas, soudní znalec a přední odborník s třicetiletou praxí v oblasti bezpečnosti práce.

Mezi běžné prohřešky patří třeba použití textilního lana bez certifikace podle ČSN EN 795, namísto ocelového, certifikovaného. Je to trochu v duchu Jirky Babici a jeho vaření ve stylu: „Když nemáte citron, dejte tam limetku. A když nemáte limetku, dejte tam něco jiného…“. Jenže na střeše jde o mnohem víc než jen o chuť jídla. „Prádelní šňůra“ vám život prostě zachránit nemusí.

Ani ocelové lano vám nepomůže, když systém navrhl někdo, kdo nepřemýšlel. Třeba u nízkých střech se běžně stává, že je spojovací prostředek OOPP je tak dlouhý, že z některých míst střechy dosáhne až na zem. „Pokud by v takovém případě pracovník spadl, nebyl by zachycen v bezpečné výšce a dopadl by zkrátka až na zem,“ varuje Klas.

Jindy riziko nastane už dřív, než problému může vůbec vhodný kotvící systém zamezit. „Stává se, že na plochu s rizikem pádu se nedá ani bezpečně dostat. Pracovník je tedy vystaven riziku pádu ještě dříve, než má vůbec možnost upevnit své ochranné prostředky proti pádu ke kotvícímu zařízení,“ vysvětluje Klas. Je to podobná situace, jako kdybyste si bezpečnostní pásy vymontovali z auta a nechali třeba na zahradě.

Evergreen českých střech jsou pak obecně různé problémy s dodržováním platných předpisů – především norem ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415. „Vídávám případy, kdy je na střeše kotvicí zařízení, které nebylo řádně certifikováno, případně je instalováno v rozporu s vydaným certifikátem nebo nejsou dodržené montážní návody, které určuje výrobce,“ zmiňuje jen pár z běžných prohřešků proti normám Klas.

Kromě toho se často stává, že certifikaci mají jen jednotlivé části systému ochrany proti pádu, případně používají certifikaci určité části systému na něco jiného. Ale přitom je nutné, aby ji měl celý systém. Je to, jako kdybyste do chladiče nalili limonádu s tím, že na pití je přece v pořádku. Někteří výrobci se dokonce neštítí certifikáty falšovat, třeba ve photoshopu. Je to extrém, ale bohužel i to se stává.

Certifikace a normy ale rozhodně nejsou jen nějaké zbytečné byrokratické formality. Legrace končí v momentě, kdy si uvědomíme, že takové chyby a nedodržování norem mohou stát lidské životy. A vás, pokud za stavbu odpovídáte, zase nemalé pokuty. V horším případě až vězení.

Problematika bezpečnosti práce na střechách je zkrátka složitá a je nám jasné, že ne každý na ni může být odborník. Právě proto vznikl Institut bezpečnosti práce ve výškách, který vám pomůže, abyste měli všechno podle norem. Na našich stránkách www.ibpv.cz se dočtete třeba to, jaké má stavbyvedoucí z pohledu bezpečnosti povinnosti nebo co musí obsahovat správná projektová dokumentace.

Když si nebudete s něčím vědět rady, stačí expertům z Institutu napsat nebo zavolat a zkrátka se zeptat – jsou tu pro vás.