Co dělat při zvyšování cen elektřiny? Je třeba jednat rychle

Co ovlivňuje vysoké ceny elektřiny a plynu na trhu? Je reálné, že ceny energií zase klesnou? Jak by se měli zachovat zákazníci a čeho by se měli vyvarovat?

Situace na trhu s elektřinou a plynem se v posledních dnech výrazně zhoršila. Již tak těžkou situaci umocnil konec dalšího významného dodavatele s třiceti tisíci zákazníky. Lidé si budou muset kvůli zdražování energií sáhnout pořádně do kapsy. Nejhorší je na tom fakt, že přicházejí samé špatné zprávy, které snižují naději na lepší ceny. Na ceny energií má vliv několik faktorů a proto vyřešení jednoho problému ještě neznamená razantní a okamžitý propad cen.

Ještě před několika dny zaznívalo z úst jednoho dodavatele prosazujícího tarify ze spotového trhu, že krize je dočasná, že stačí vyřešit problém povolenek, dokončit údržbu plynovodů, zprovoznit Nord Stream a energií bude dost a budou levné. Dodavatel sám doplatil na ceny na krátkodobých trzích a rychle skončil. Ceny se ale nesnižují.

Sice nikdo nemůže předpovědět vývoj cen těchto komodit, ale může alespoň s určitou pravděpodobností určit směr vývoje cen. Mezi faktory, které budou ovlivňovat dlouhodobě ceny na energií trhu, řadím hlavně odpojování elektráren v Německu i u nás, drahé povolenky, uhlí i plyn. Zatím nemáme problém s nedostatkem elektřiny, ale s tím, že nedovedeme vyrobit elektřinu levně. Při odpojování elektráren může nastat problém i s nedostatkem elektřiny.

Plyn by měl tvořit překlenovací můstek na cestě k bezemisní energetice. Rusko v posledních letech dodává nejvíce plynu v historii. Nově dodává do Turecka a do jižní Itálie. To ale Evropě nestačí, spotřeba v Evropě stále stoupá, a například v Norsku těžba naopak klesá. Ceny tlačí vzhůru asijské země se silným růstem poptávky. I dodávky z Ruska nejsou levné, ceny kontraktů se řídí podle burzovních cen.

Doporučení pro výběr dodavatele elektřiny a plynu

Významná část trhu nyní poznává, co znamená energetická krize, na vlastní kůži. Nejsou to jen domácnosti, jsou to také firmy, města, organizace. U domácností se prudce zrychlilo tempo růstu cen. Ceny v uplynulém týdnu opět výrazně narostly. Ceníky dodavatelů mají kratší dobu trvanlivosti, než maso v prodejnách. Ceníky vydané předminulý týden jsou již neaktuální a obchodníci vydávají koncem týdne nové ceníky – možná i v reakci na konec Bohemia Energy. Ceny elektřiny podle Kalkulátoru cen TZB-info energií sahají až k 7 300 Kč/MWh, Ceny plynu atakují 3 000 Kč/MWh.

I v této situaci zákazník má stále možnosti, jak se vyhnout alespoň na určitou dobu extrémním cenám. Musí ale jednat rychle. Dodavatelé mají nakoupeno určité množství energie, když by měli prodávat víc, musí koupit drahou aktuální energii. Za výhodný nákup elektřiny lze nyní považovat ceny pod 2 800 Kč/MWh elektřiny. Tuto úroveň cen je třeba si zafixovat. Několik nabídek na trhu ještě je.

V případě plynu považuji za dobrou nabídku cenu plynu bez DPH za 1 300 Kč/MWh, pár nabídek se ještě na trhu najde. Nabídkám s vyššími cenami bych se raději ještě vyhnul.

Mnoho dodavatelů ruší kompletní nabídky klasických ceníků a přecházejí na ceny, které se odvíjejí od cen na spotovém trhu. Obchodníci ve spotovém trhu vidí možnost, jak vyřešit problém s cenami a odstoupením zákazníků, když ceny šplhají nahoru. Vždy jsem tvrdil, že spotové trhy pro zákazníky jsou dlouhodobě výhodné, ale současná bezprecedentní situace moje tvrzení nepotvrzuje. Dvanáctiměsíční průměr sice vypadá pěkně, je třeba se ale podívat na vývoj cen v posledních měsících. Z tohoto důvodu připravujeme změnu, alespoň pro období růstu cen, by měly ukazovat spotové produkty tříměsíční cenovou hladinu, ta by lépe odrážela úroveň současných cen.

Vždy připomínám, že není vhodné při změně dodavatele vybírat levnou nabídku na dobu neurčitou bez fixace. Protože zákazník kupuje zajíce v pytli. Zanedlouho může dodavatel cenu razantně zvýšit, ale zákazník v době volby ještě informaci o budoucí ceně nemá k dispozici.

Jsem překvapen, že po prvotním šoku zákazníků, kdy čtenost našich článků rychle narostla, začíná být zase klid. Doufám, že to neznamená, že lidé jsou spokojeni s tím, že jim neodpojili elektroměr nebo plynoměr, že přešli pod dodavatele poslední instance a mají dodávky energií vyřešeny. Ceny pro zákazníky jsou v případě dodavatele poslední instance extrémně vysoké a je možno setrvat v tomto režimu pouze půl roku, pak následuje odpojení od energie. Zákazník by si měl právě v těchto dnech dát práci s hledáním nového dodavatele. I v těchto těžkých dobách platí, že výběrem dodavatele lze ušetřit a nemusí se jednat o hledání jen malého dodavatele s nízkými cenami.