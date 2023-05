TZB-info / Ceny energií a paliv / Začínající německá recese vyvolala pád cen energií

Přinášíme přehled nových nabídek z posledního květnového týdne. Operátor trhu vydal statistiku změn odběrných míst podle dodavatelů, srovnali jsme, kdo je nejúspěšnější. Opět najdete přehled výhodných ceníků dodavatelů. Zprávy o recesi v Německu vyvolaly prudký pokles cen na burzách.

Nové ceníky v posledním květnovém týdnu

Centropol je v posledních měsících velmi aktivní jak v oslovování nových zákazníků, tak v cenové politice vůči svým stávajícím zákazníkům. V současné době nabízí pět produktů pro elektřinu a čtyři produkty pro plyn. Zákazník si může vybrat nabídku se smlouvou bez závazku nebo se závazkem od půl roku do dvou let. Produkt Mini má zase snížený stálý plat pro ty zájemce, kteří mají třeba přípojku na chatě a neodebírají proud stále. Sympatické je, že v nabídce chybí produkt se závazkem na tři roky, protože zákazník nemusí vývoj cen na tak dlouho dopředu odhadnout.

V uplynulém týdnu obchodník vydal nové ceníky elektřiny s fixací na rok a na rok a půl.

Teplárny Brno pravidelně ke konci měsíce zveřejňují nabídky elektřiny a plynu s fixací, tentokrát s fixní cenou až do konce roku 2024. Nabídka vždy platí do konce aktuálního měsíce. V době začátku energetické krize znamenaly tyto nabídky naději na slušnější cenu v době, kdy jinde se již nedala levnější elektřina nebo plyn sehnat.

Ceny podle burzy jsou docela atraktivní pro zákazníky i pro obchodníky. Příležitosti se chytil i Elimon, který zveřejnil novou nabídku produktů pro dodávky elektřiny a plynu pro domácnosti, s cenami podle pražské burzy PXE, podle cen kontraktů na následující měsíc, přirážka pro obchodníka je obvyklá, jen stálý plat je o něco nižší, než má konkurence. U těchto produktů je v Kalkulátoru cen energií tlačítko pro poptávku zákazníka u dodavatele. O tuto funkci může obchodník požádat v případě, že má dobrou pověst a je připraven tímto způsobem energie prodávat. U nás to znamená, že bude na poptávky v krátké době reagovat a se zákazníkem bude komunikovat.

In energie zveřejnila nové ceny podle burzy na měsíc červen. Sice se dá říci, že v období klesajících cen byl mezi prvními, kteří zlevňovali, ale na těchto jejich produktech se mi nelíbí závazek na 24 měsíců, což znamená, že zákazník se nemůže nijakým způsobem ze smlouvy bez pokuty vyvázat.

Hlavní zprávou byly nové ceníky Pražské plynárenské. Začátkem května zlevňovala elektřinu a tentokrát ceníky pro plyn. Mezi ceníky tohoto obchodníka nenaleznete ceník plynu s fixací. Ceny se odvíjejí od základního produktu Standard, na dobu neurčitou, a pak ceníky Sleva 6 a 11 %, podle smlouvy na dobu určitou, na 24 nebo 36 měsíců. Výhodou pro zákazníky v době poklesu cen je fakt, že se mohou dočkat zlevňování v době závazku a mohou mít dobrou cenu po celou dobu platnosti smlouvy.



Tab. 1: Přehled cen nových nabídek v uplynulém týdnu

Úspěšní a neúspěšní dodavatelé v dubnu 2023

Operátor trhu zveřejnil přehled změn počtu odběrných míst podle dodavatelů. Zkrácený přehled dvaceti úspěšných a dvaceti neúspěšných dodavatelů představuji v následující tabulce. V další tabulce je seznam nejúspěšnějších obchodníků, kteří získali nejvíce přípojek v obou komoditách.

Na čelní pozice pronikají dodavatelé, kteří se zabývají fotovoltaikou a i produkty s fixní cenou na měsíc podle burzy, které jsou stále populárnější. Dopředu postupují E.ON (alespoň v elektřině), Centropol a MND. Na dolním konci tabulky vidíte ty nejméně úspěšné.



Tab. 2: Dvacet úspěšných a dvacet neúspěšných dodavatelů podle počtu získaných odběrných míst v dubnu 2023, vlevo elektřina, vpravo plyn



Tab. 3: Nejúspěšnější dodavatelé při součtu obou komodit v dubnu 2023

Nových přípojek elektřiny v dubnu opět přibylo o 7 084 a opět z trhu zmizelo 2 740 přípojek plynu v dubnu 2023. Z těchto pravidelných čísel je zřejmé, kam se vývoj v energií ubírá.

Na spotovém trhu Operátora trhu stála elektřina na denním trhu v průměru 110,83 EUR/MWh a plyn na témže trhu se prodával za 46,67 EUR/MWh.

Nejlepší nabídky v uplynulém týdnu

Tyto nabídky mají pouze velmi omezenou platnost, protože se trh energiemi poměrně rychle vyvíjí a dodavatelé mění podle toho své nabídky. Vždy je třeba sledovat nejnovější článek, starší článek již nemusí obsahovat aktuální nabídky.



Tab. 4: Přehled nabídek pro dodávky elektřiny a plynu pro domácnosti, které lze doporučit, stav k 26. 5. 2023

Ceny elektřiny a plynu rychle padají dolů

Důvodem razantního sestupu cen energií jsou zprávy o začínající recesi v Německu. Pokud by se měl růst výroby v Německu zpomalit, znamenalo by to, že nebude potřeba tolik elektřiny a plynu, kolik se dříve plánovalo, a ceny energií půjdou dolů. Nejsem si jist, zda to bude dobrá zpráva pro spotřebitele, když zvážíme všechny aspekty krize, ale alespoň v energiích by se dalo něco ušetřit. V následující tabulce je uveden přehled cen ze dne 26. 5. 2023, ceny obou komodit poklesly až o 10 EUR/MWh. Protože je spotový trh nepochopitelně zakázán, doporučil bych volit nějaký produkt s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE. Fixace cen není nyní rozhodně dobrým nápadem.