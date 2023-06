TZB-info / Ceny energií a paliv / Počet nových nabídek klesá, dodavatelé se do snižování cen moc nehrnou

Počet nových nabídek klesá, dodavatelé se do snižování cen moc nehrnou

Přinášíme přehled nových nabídek na trhu s energiemi pro domácnosti. Podívejte se na nabídky pro změnu dodavatele, na kterých neproděláte. Porovnejte ceny na spotovém trhu v létě a v zimě. Ceny na burzách po týdnech poklesu stouply, hlavně kvůli odstávkám.

Aktivita dodavatelů v uplynulém týdnu v souvislosti s nabídkou nových produktů výrazně poklesla, za to se stále častěji objevují v médiích zprávy, že v následující zimě nás čeká výrazné zdražení energií. S jistotou to ale nelze predikovat. V každém případě po vrcholu energetické krize a v souvislosti se značným omezením dodávek ruského plynu do Evropy bude evropská energetika výrazně citlivější. Každá dříve bezvýznamná událost se může ihned projevit v cenách energetických komodit na burzách.

Nejvýznamnější nabídkou uplynulého týdne bylo zveřejnění nového produktu společnosti MND Energie s názvem Proud – Ceník Jaro 2025 případně Plyn z první ruky – Ceník Jaro 2025, které vychází cenově na stejné úrovni jako jejich aktualizovaný produkt Proud – Ceník se stropem nebo Plyn z první ruky – Ceník se stropem.

Ceníky Jaro 2025 jsou svázány se smlouvou na dobu neurčitou, ale s fixovanou cenou do konce platnosti ceníku. Důležitým je také prohlášení obchodníka, které zaručuje nemožnost obchodníka vypovědět smlouvu předčasně, třeba v době další energetické krize. Doslova se na ceníku uvádí: „Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Po dobu fixace ceny nejsou MND oprávněny smlouvu vypovědět“. Zákazník ale nemůže změnit dodavatele stejně jako u ostatních smluv na dobu neurčitou, protože to by jej vyšlo poměrně draho, 6 500 Kč. Pro zákazníky je důležité tuto nabídku brát jako smlouvu na dobu určitou.

České teplo vždy po dobu své existence nabízelo produkty s cenou odpovídající současné situaci na trhu, energie od nich nebyly nikdy předražené a byly bez závazku. Současnou aktualizací se ceny obchodníka dostávají mezi nejvýhodnější nabídky na trhu. Přitom to není lákadlo jen pro nové zákazníky, ale aktualizace se týká všech jeho zákazníků.

Teplárny Brno vždy po velmi omezený časový úsek, většinou méně než deset dnů, nabízí fixní dodávky více jak na rok dopředu. Vypadá to, jako když jim nakoupená elektřina zbyde a oni ji chtějí tímto způsobem prodat. Pamatuji si, že v době růstu cen byly produkty tohoto obchodníka jednou z mála nadějí na energie se slušnější cenou proti konkurenci.

Jihlavské plynárny zveřejnily nový ceník, který se vyznačuje odstupňovanými cenami podle kalendářního roku, ve kterém zákazník právě plyn odebírá. Zatímco u innogy se dá zhruba říci, že se jedná o tvorbu cen podle cen ročních kontraktů na burze, u ceníku Jihlavských plynáren se v dalších letech ještě zvyšuje stálý plat. Tento produkt nelze doporučit, neboť majitel společnosti nemá dobrou pověst na trhu, jím vlastněné společnosti byly v minulosti nejvíce trestány.

Ceny nově zveřejněných produktů jsou v následující tabulce, ve které uvádím ještě informaci, zda se nabízený produkt pojí se závazkem a zda se jedná o fixní cenu.



Tab. 1: Přehled cen v nových nabídkách za uplynulý týden

Nejvýhodnější nabídky

Nejvýhodnější nabídky jsou již delší dobou stejné, poslední týdny se zdá, že nikomu se již nechce ještě snižovat hlavně fixní ceny. Jedinou, ale významnou změnou jsou aktualizované ceníky obchodníka České teplo. Opět připomínám, že nabídky v následující tabulce mohou mít omezenou platnost, nejpozději do vydání dalšího článku.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu, stav k 9. 6. 2023

Ceny na spotu v létě a v zimě

Ještě v souvislosti s tím, že jsem četl názor, že ceny na spotovém trhu nebo u produktů s fixací na jeden měsíc jsou nyní v létě nízké, ale až se začne topit, tak ceny půjdou nahoru. Minule jsem uvedl, že ceny spíše záleží na jiných okolnostech, než na tom, zda je zima nebo léto. Pak mne napadlo, že se podívám na ceny na spotovém trhu Operátora trhu a porovnám ceny vždy v červnu a pak v příštím roce v lednu. Jednalo se vždy o tři údaje ke konci měsíců s tím, že v případě elektřiny jsem se vyhnul cenám o víkendu, které jsou vždy výrazně nižší. Bohužel do tabulky se mi přimíchala energetická krize, ale i tak nelze podle uvedených cen tvrdit, že v zimě bývají ceny výrazně vyšší. Samozřejmě to nevylučuje krutou zimu v Číně nebo v Evropě a výrazný růst cen plynu a pak i elektřiny.



Tab. 3: Porovnání cen v červnu a pak v lednu následujícího roku, jedná se průměrné ceny za poslední tři dny měsíce.

Ceny na burze

Ceny na burzách v ČR se zvýšily, a to na základě zvýšení cen plynu, kde nastává čas letních odstávek a přechodných omezení dodávek. Ceny plynu pak ovlivňují i cenu elektřiny.