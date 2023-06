TZB-info / Ceny energií a paliv / Červnové nabídky elektřiny a plynu nejsou levnější, možná je čas na změnu dodavatele

Ceny na burzách v uplynulém týdnu rostly. Jaké změny v nabídkách elektřiny a plynu přinesl minulý týden? Přinášíme přehled nejvýhodnějších tarifů i reakce na články v médiích ohledně cen po skončení regulace.

Nových nabídek s nižšími cenami rozhodně není moc, zdá se, že obchodníci již mají prázdniny a že není zájem o další snižování cen elektřiny a plynu. To neplatí jen pro nabídky pro nové zákazníky, ale i pro stávající, tedy až na jednu výjimku. Je to v době, kdy ceny na burzách jsou výrazně nižší než je náš strop a kdy v dosavadních diskuzích zástupci dodavatelů slibovali úpravu cen energií.

Novinkou pro nové zákazníky je nová nabídka společnosti Centropol, jedná se produkt s názvem FIXNĚ na 1,5 roku pro plyn. Délka fixace na rok a půl vhodně zapadá do portfolia nabídky společnosti a nejen to, do nabídky na celém trhu, protože fixace na tuto dobu se běžně na trhu nevyskytuje a má potenciál oslovit zákazníky, kteří váhají s fixací na rok nebo na dva.

Levnější elektřinu a plyn nabízí EP Energy Trading a její společnost Dobrá energie. Jedná se o závazek s fixací na 24 měsíců pro elektřinu a pro plyn. Ceny jsou v obou společnostech totožné. Název aktualizovaného produktu je FIX 24, varianta 06/2023. Tyto společnosti již delší dobu nabízí levnější elektřinu a plyn a jsou vhodnou volbou pro zákazníky, kteří chtějí fixaci na další období u silné a stabilní společnosti.

Eneka aktualizovala svojí nabídku cen podle měsíčních kontraktů na pražské burze PXE, FIX na měsíc, dělá to pravidelně každý měsíc 15. den. Jsou zde nějaké koeficienty, je stanovena maximální přirážka, takže je třeba počkat, až nové ceny dodavatel zveřejní. Proti posledním měsícům je cena vyšší (hlavně u elektřiny).

Na své věrné zákazníky myslel obchodník MND Energie, která snížila ceny pro své stávající zákazníky u svých základních produktů pod vládní strop.



Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem za uplynulý týden

Tak jako minule se nabídka obchodníků s nejvýhodnějšími podmínkami oproti minulému týdnu změnila jen málo. Jedinou změnou je nová nabídka EP Energy Trading s fixní cenou elektřiny pro topení na dva roky. Stejná nabídka se objevila od společnosti Dobrá energie, která je součástí EP a má úplně stejné podmínky. Tyto nabídky mají omezenou platnost, nejdéle do vydání nového článku s přehledem výhodných nabídek.

Uplynulý týden jen potvrdil, že obchodníci se již nebudou hrnout do zlevňování a že tyto nejvýhodnější nabídky vydrží na trhu poměrně dlouho.

Naopak změnou, která určitě nastane na přelomu dalšího měsíce, budou nové fixní ceny na měsíc – na červenec, které budou o něco vyšší, pokud se trend v u měsíčních kontraktů na burze PXE nezmění a ceny budou opět klesat. Většinou se jejich ceny vypočítávají podle posledních pěti cen v předcházejícím měsíci.



Zákazníci s vysokými cenami po skončení vládní regulace

Nyní probíhá diskuze, co čeká zákazníky s cenami vyššími než je vládní strop, až ten skončí. Situace je taková, že většina takových zákazníků nemá fixaci cen na určité období, protože ten, kdo takovou fixaci z doby energetické krize má, ten má většinou nižší cenu, než je současný vládní strop. Kdyby si lidé prošli ceny fixních produktů v době energetické krize, tak by se možná divili, že ceny z doby krize jsou někdy nižší, než jsou současné nejlepší nabídky.

Od vrcholu krize v srpnu a v září minulého roku prakticky nebylo možno si vybrat z nabídek dodavatelů, protože prodejci kvůli vysokým cenám energií novým zákazníkům žádné energie nenabízeli. Problém vidím v tom, že zákazníci i já jsme byli přesvědčeni, že určití dodavatelé mají nabídky pro zákazníky s fixovanou cenou. A v době krize najednou řada fixací přestala platit a dodavatel zvedl cenu. Bylo by logické, když už někteří zákazníci mají stanovené ceny nad stropem, je zase snížit, jako to již dávno udělali někteří dodavatelé i podstatně menší s menšími finančními možnostmi. Při zdražování se dodavatelé oháněli vysokými cenami na burze a nyní jsou ceny na burze mnohdy i několikanásobně nižší. Nechápu v čem by mohl ještě pomoci dodavatelům stát.

I zákazníci by měli být aktivnější a sami si hledat lepší ceny. Je to ale těžké, když v médiích lidé čtou, jaké katastrofy nás v cenách energií ještě čekají. Možná že jsou nakonec rádi, že jsou tam, kde jsou i s vysokou cenou, kterou mají.

V následujících tabulkách jsou nabízené ceny v jednotlivých měsících krize od září 2021 do prosince 2022. Snažil jsem se najít fixované produkty, ale zejména v druhé polovině minulého roku roku jich moc nebylo.



Tab. 3: Ceny produktů pro nové zákazníky většinou s fixovanou cenou elektřiny v době energetické krize (bez DPH) Tab. 3: Ceny produktů pro nové zákazníky většinou s fixovanou cenou elektřiny v době energetické krize (bez DPH)



Tab. 4: Ceny produktů pro nové zákazníky většinou s fixovanou cenou plynu v době energetické krize (bez DPH) Tab. 4: Ceny produktů pro nové zákazníky většinou s fixovanou cenou plynu v době energetické krize (bez DPH)

Ceny na burzách v předcházejícím týdnu rostly

Ceny energií na burzách v uplynulém týdnu rostly, ke konci týdne přišla možná změna trendu a obrat k poklesu. Ceny futures kontraktů se zvýšily mírně, více reagoval spotový trh.



Tab. 5 Vývoj cen energií na burzách v ČR, stav k 16. 6. 2023 Tab. 5 Vývoj cen energií na burzách v ČR, stav k 16. 6. 2023

Jen pro informaci dále uvádím graf vývoj spotových cen za uplynulých dvanáct měsíců u Operátora trhu. Chtěl bych tím zdůraznit výrazný rozpor v cenách na velkoobchodním trhu a na trhu pro domácnosti. Před tímhle nás vláda a mediální experti chrání.



Graf 1: Vývoj přepočtených cen elektřiny (vždy za měsíc) za uplynulých 12 měsíců v Kč/MWh bez DPH na denní trhu Operátora trhu (spot). Graf 1: Vývoj přepočtených cen elektřiny (vždy za měsíc) za uplynulých 12 měsíců v Kč/MWh bez DPH na denní trhu Operátora trhu (spot).