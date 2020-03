TZB-info / Facility management / BIM / Co znamená pojem LOD v BIM?

Level of detail (LOD) byl původní název konceptu, který vzniknul v USA ve firmě VicoSoftware. AIA (American Institute of Architects) jej převzala a přejmenovala jej na Level of Development (LOD), který tento pojem vystihuje lépe a obsahuje jak grafickou, tak informační podrobnost modelu. Level of detail je totiž nejčastěji interpretován pouze jako grafická podrobnost modelu. Naopak v Anglii NBS (National Building Specification) sestavila vlastní systém a nazvala jej Level of Definition (LOD), který je velmi podobný, ale komplexnější. Velmi často dochází k záměně těchto pojmů a je doporučeno zkratku LOD využívat pouze pro Level of Development nebo Level of Definition.