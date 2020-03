TZB-info / Facility management / BIM - Informační model budovy / Co je to Koncepce BIM 2022

Co je to Koncepce BIM 2022

Koncepce BIM 2022 spočívá ve využívání digitálních technologií při přípravě, realizaci a provozování staveb realizovaných jako veřejné zakázky. Ty budou od roku 2022 realizovány formou Building Information Managementu. Na otázky odpovídá Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM 2022 při České agentuře pro standardizaci.

Limit pro veřejné zakázky se předpokládá 150 milionů korun. Předpokládá se, že za nějaký další časový úsek se limit buď sníží, nebo zcela odstraní. Projektování v BIM by se mělo stát postupně standardem. V dlouhodobém horizontu by to mělo znamenat pro stát výrazné úspory v investicích.

V roce 2020 je již implementace ve fázi pilotních projektů. Rok 2021 bude věnován vzdělávání a masivnější osvětě. Koncepce BIM 2022 nyní souvisí úzce s digitalizací celého stavebnictví a s digitálním stavebním řízením. Aktivity ohledně zavedení digitálního řízení začaly před asi 1,5 rokem, přičemž to Jaroslav Nechyba považuje za velice pozitivní. Povinnost zpracovávat BIM bez možnosti komunikovat s úřady digitálně by postrádala smysl.

Digitální stavební řízení umožňuje novela stávajícího stavebního zákona, která nyní čeká již jen na podpis prezidenta. Možnost digitálního řízení tak bude existovat, i kdyby se zastavily práce na novém stavebním zákoně. V červenci 2023 by měl být spuštěn tzv. portál stavebníka a mělo by být možné i podle současného stavebního zákona podat žádost i stavební povolení elektronickou formou buď v PDF nebo v BIM.

Tématu BIM se věnujeme v samostatné rubrice na TZB-info.