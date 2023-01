TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / Datová základna pro hodinový krok a úpravy typických profilů

Od 1. 1. 2023 se výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy provádí s intervalem jedné hodiny, a to v budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Pro naplnění požadavku výpočtu dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy s intervalem jedné hodiny nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu EFEKT zpracovat soubor klimatických hodinových dat a typických profilů.

Jaké vstupy byly řešeny v datové základně zdrojů pro klimatická data, co bylo předmětem analýzy, jaká byla použita metodika výběru klimatických dat pro hodinový výpočet energetické náročnosti budov v ČR, co bylo předmětem testování? Jak bylo implementováno rozložení u typických profilů do 24 h? To vše bylo tématem přednášky, kterou prof. Ing. Karel Kabele, CSc., přednesl na konferenci Energetická náročnost budov 2022.