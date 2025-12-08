Novinka v Kalkulátoru cen energií TZB-info
Přehrát audio verzi
Novinka v Kalkulátoru cen energií TZB-info
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Jednou z funkcí Kalkulátoru je možnost poptat dodavatele, ale ne všichni dodavatelé tuto možnost chtějí mít zapnutou. V Kalkulátoru se tak objevily zajímavé nabídky, kde nebyla možnost poptat rovnou dodavatele, nově je u těchto nabídek možnost využít zprostředkovatele.
Kalkulátor cen energií TZB-info je nezávislým porovnáním dodavatelů energií. Jsou do něj zařazeni dodavatelé plynu a elektřiny s licencí na českém trhu a jejich veřejné ceníky.
Kolega Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru, ceny pravidelně kontroluje za pomoci našeho vlastního SW a především doplňuje o podmínky, které jsou důležité, zákazník by je neměl přehlédnout a pro vyhodnocení nabídky jsou důležité.
Novinka v Kalkulátoru cen energií TZB-info – podzim 2025
Jednou z funkcí je možnost poptat dodavatele. Původně tato možnost byla u všech dodavatelů. V době energetické krize řada zákazníků skončila u dodavatele poslední instance, řada dodavatelů nepřijímala nové zákazníky. Zákazníci měli výběr velmi omezen, proto jsme možnost poptat dodavatele tehdy vypnuli. Soustředili jsme se na udržení seznamu v aktuální podobě, co se týkalo relevantních dodavatelů, jejich cen a podmínek. Bylo to velmi náročné období pro zákazníky, dodavatele i naše kolegy. Ale uspěli jsme.
Po zklidnění na trhu jsme:
- obeslali všechny dodavatele s dotazem, zda chtějí funkci „poptat dodavatele“ opět zapnout. Někteří měli zájem, u některých ceníků však zůstala možnost nevyužita.
- Postupně opět vzrostla návštěvnost a ochota a smysl vybírat mezi dodavateli. A tak jsme se dohodli s Ušetřeno.cz. A kdo má zájem, může nabídku zprostředkování využít.
Podstatou Kalkulátoru cen energií TZB-info je férová informace o dodavateli, ceně, nabídce, podmínkách. Proto je i na první pohled jasné, kdy se obracíte s poptávkou k dodavateli a kdy ke zprostředkovateli.
Smyslem aktuální varianty je nabídnout možnosti, a to zcela transparentním způsobem.
Časté dotazy a komentáře
- Kalkulátor je velmi dobrý srovnávač, ale bohužel se mě nelíbí, že poslední dobou předáváte kontakty ne dodavateli, jak ve srovnávači uvádíte, ale jinému srovnávači (Ušetřeno.cz), se kterým komunikovat nechci.
Pokud nezvolíte možnost „poptat Ušetřeno“, vaše kontakty ani zadané údaje nejsou zprostředkovateli předávány.
- Proč není vždy možnost poptat dodavatele?
Pokud u nabídky není přímo „poptat dodavatele“, znamená to, že dodavatel na naši nabídku zapnutí nereagoval nebo si tuto variantu komunikace nepřál zapnout. Je třeba oslovit dodavatele samostatně na kontaktech k tomu uvedených.
- Po zadání mě zatím nikdo nekontaktoval, proto s původně vybraným dodavatelem určitě smlouvu neuzavřu.
Jakmile kliknete na možnost „poptat dodavatele“ nebo „poptat Ušetřeno.cz“, vaše poptávka i se zadanými daty poptávky odchází k dodavateli nebo zprostředkovateli podle toho, co jste vybrali. My vidíme, zda se vám někdo ozval, ale odesláním se proces přesouvá mimo TZB-info. A pokud nejste s komunikací nebo nabídkou spokojeni, je samozřejmě už na vás, jak s tím naložit.
- Dodavatel mne kontaktoval a nabídl mi jiné podmínky.
Ano, dodavatelé mají někdy speciální nabídky například časově omezené nebo pro určitý typ zákazníků, které nejsou veřejné, proto nejsou ani v našem Kalkulátoru.
Děkujeme vám za používání Kalkulátoru cen TZB-info.cz, chceme jej dále rozvíjet a budeme rádi za vaše připomínky a názory. Zároveň připomínáme další projekt z oboru cen Energospot.cz.