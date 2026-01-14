Jak se zvýšila spotřeba elektřiny a plynu v době mrazů
Na energetickém trhu panuje v posledních několika týdnech relativní klid, který je zapříčiněn stabilními velkoobchodními cenami. Sice ceny silové elektřiny jsou nyní vyšší, než byly před několika měsíci a naopak ceny plynu výrazněji poklesly, ale dodavatelé prakticky na situaci změnou cen nereagovali.
GoEnergy nově nabízí v akci elektřinu s tarifem FIX roční s fixní cenou na dva roky, zelenou energii jednotně pro všechny distribuční tarify za 2 380 Kč/MWh se stálým platem 130 Kč/měsíc. Předcházející akční nabídka byla o téměř 100 Kč/MWh vyšší.
ARMEX ENERGY ukončila nabídku PREMIUM 503 FIX s nejlevnější cenou elektřiny a plynu s fixní cenou na tři roky s tím, že tarif nahradila v případě elektřiny starší nabídkou PREMIUM 502 FIX s vyšší cenou. Naproti tomu dodavatel nově nabízí bonus 1 000 Kč za telefonní sjednání nové smlouvy. I nově nabízená cena 2 490 Kč/MWh se stálým platem 129 Kč/měsíc je však skvělá a patří k nejlevnějším na trhu, navíc s fixací na 36 měsíců. Plyn je nově nabízen produktem PREMIUM 426 FIX za 975 Kč/MWh se stálým platem 159 Kč/měsíc. Před změnou nabízel obchodník plyn za 895 Kč/MWh.
České teplo přechodně od 1. února do 30. dubna 2026 zvyšuje cenu elektřiny u všech produktů z 2 470 Kč/MWh na 2 890 Kč/MWh. Od 1. května 2026 se cena opět vrátí na původní hodnotu.
Tab. 1: Novinky za uplynulý týden (červeně – růst cen proti minulé verzi ceníků, zeleně – pokles ceny)
Jak se zvýšila spotřeba elektřiny a plynu v době mrazů
Spotřeba plynu v době nízkých teplot se za uplynulý týden meziročně zvýšila asi o čtvrtinu. Podle společnosti GasNet se průměrná denní spotřeba v topné sezóně pohybuje kolem 21 mil. metrů krychlových plynu, ale ve čtvrtek 8. 1. překročila spotřeba 36 mil. kubíků. To je výrazně více, než byla nejvyšší denní spotřeba v loňském roce.
Spotřeba elektřiny v letošních mrazech se zvýšila jen o několik procent podle ČEZ Distribuce. Snížení teploty o 1 stupeň znamená průměrné zvýšení spotřeby o půl procenta. Podle E.ONu se zvýšila spotřeba proudu asi o 9 %.
Nižší zvýšení u elektřiny je dáno tím, že řada domácností spotřebuje elektřinu, ale nevytápí s ní a ti, kteří s elektřinou topí, mají většinou úspornější bydlení. Informace ohledně spotřeby přinesl Český rozhlas.
Svého dodavatele elektřiny a plynu loni změnilo téměř 800 tisíc odběratelů
Trh s energiemi v roce 2025 zažil další velmi dynamický rok. Čeští odběratelé opět aktivně reagovali na vývoj na energetickém trhu a ve velkém měnili své dodavatele energií. Jak vyplývá ze statistik OTE, dodavatele elektřiny v průběhu roku změnilo 596 136 odběrných míst. U plynu se jednalo zhruba o 204 827 odběrných míst.
Rok 2025 se z hlediska počtu změn dodavatele zařadil mezi roky rekordní. Vysoká aktivita zákazníků potvrzuje, že energetický trh v České republice funguje a odběratelé jsou ochotni porovnávat nabídky energií jak z pohledu ceny, tak i poskytovaných služeb, a aktivně využívat konkurenční prostředí otevřeného trhu s elektřinou a plynem.
„OTE dlouhodobě zajišťuje stabilní a spolehlivé fungování trhu. I při vysokém počtu změn dodavatelů probíhaly všechny převody standardně, plně v souladu s legislativou. Energetický trh je transparentní a rok od roku dynamičtější a my jsme na tento vývoj připraveni,“ říká místopředseda představenstva OTE Igor Chemišinec.
Na konci roku 2025 bylo v informačních systémech OTE evidováno více než 6,3 milionu odběrných míst elektřiny připojených k české elektrizační soustavě a téměř 2,8 milionu odběrných míst plynu napojených na českou plynárenskou soustavu. Kromě změn dodavatelů operátor trhu, společnost OTE také zajišťuje evidenci všech měřených dodávek a odběrů elektřiny a plynu, jejich zúčtování a přiřazení k jednotlivým účastníkům trhu. Tím dlouhodobě přispívá k transparentnímu, bezpečnému a efektivnímu fungování českého energetického trhu.
Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti
V přehledu jsou uvedeny nejvýhodnější oficiální nabídky na trhu pro domácnosti podle mého názoru. Nabídky vychází ze stránek dodavatelů. V pořadí nejsou uvedeny tzv. podpultové nabídky. Pořadí je podle finanční výhodnosti včetně započítaného bonusu. Nabídka dodavatelů se může s časem měnit a je potřeba si zde uvedené údaje ověřit u dodavatele. Bližší informace a širší srovnání nabídek naleznete na stránkách Kalkulátoru cen energií TZB-info.
Ceny energií na burzách v ČR
