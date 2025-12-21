Stát v příštím roce převezme financování podporovaných zdrojů energie (POZE)
Rozhodnutí vlády přesune veškeré platby na stát. Celkově tak stát za poplatky dá více než 41 miliard Kč. Primárně tedy nejde o zlevnění, jen nově o platbu ze státního rozpočtu. Domácnosti a zejména firmy poznají změnu na fakturách, zaplatit ale musíme všichni.
Státní rozpočet pro rok 2026 to nově zatíží dalšími zhruba 17 miliardami Kč, celkově tak stát za poplatky dá více než 41 miliard Kč. Schválila to v úterý vláda ANO, SPD a Motoristů, která tím chce snížit regulované ceny elektřiny. Dosud bylo financování POZE rozděleno mezi stát a odběratele.
Klíčové body k POZE a plynu
- POZE je pro elektřinu: Poplatek na podporované zdroje (POZE) byl a je primárně spojen s elektřinou, ne s plynem. Automatické odpuštění: V letech 2022–2023 bylo odpuštění POZE automatické, nebyla potřeba žádná žádost, a dodavatelé to zohlednili na vyúčtování.
- Současná situace (od konce 2025): Stát opět převzal podporu POZE plošně, což uvidíte na faktuře jako nulovou nebo sníženou částku za POZE.
- Plyn: Na plyn se aplikují jiné mechanismy pomoci, jako byla cena za dodávku, distribuci (regulovaná složka) a stálý měsíční plat, což se mění podle regulace ERÚ, ne přes POZE.
Příspěvky na POZE od r. 2006 s výjimkou 2023
Příspěvky na POZE jsou určeny na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované produkce elektřiny a tepla. Od roku 2006, kdy byly zavedeny, bylo na platby celkově vyplaceno více než půl bilionu korun. Část dotací poskytoval stát, další část pak dopláceli ve fakturách za elektřinu spotřebitelé. Výjimkou byl rok 2023, kdy vláda kvůli vysokému růstu cen v době energetické krize rozhodla o mimořádném přesunutí všech plateb na stát. Podle původního usnesení, které schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), měl příspěvek státního rozpočtu na POZE v roce 2026 činit 24,6 miliardy korun, zbylých více než 17 miliard korun měli doplatit odběratelé.2
Podle dřívějších výpočtů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) by měla regulovaná část ceny elektřiny proti letošku pro domácnosti v příštím roce klesnout o více než 15 %. Pro větší odběratele by měl být pokles výraznější. Na vysokém napětí zhruba o pětinu a na velmi vysokém napětí až o 30 %.1
Jak změny v cenách promítnou dodavatelé?
Dodavatelé energií deklarovali, že jsou připraveny promítnout změny okamžitě, a to i během svátků. „Pokud bude zrušení POZE realizováno s platností od 1. ledna 2026, zákazníkům nižší ceny promítneme už od 2. ledna do nastavení záloh,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
Komentář výrobce tepelných čerpadel„Vítáme snahy nové vlády o snížení ceny elektrické energie. Toto téma pálí drtivou většinu občanů i firem. Zvolené řešení povede k vyššímu zatížení státního rozpočtu, tedy se jedná o peníze, o které se budeme muset jako stát více zadlužit nebo bude nutné najít náhradní příjem do státního rozpočtu za tento nově vzniklý náklad.
V minulosti byl diskutován návrh na získání finančních zdrojů převedením tohoto poplatku na plyn. Cena plynu je dlouhodobě nízká, cena elektřiny naopak vysoká. Převod poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE) na fosilní plyn by mohl představovat obhajitelné a logické řešení, které by rozdíl cen o něco snížilo, pomohlo by státnímu rozpočtu a cena plynu by stále zůstala velmi příznivá,“ říká Ing. Lubomír Kuchynka, jednatel KUFI INT, s.r.o. – AC Heating tepelná čerpadla.
Zdroje: 1 ERÚ, 2 Deník podle ČTK 16. 12. 2025