Spotový trh s elektřinou v roce 2025: více záporných hodin, přesto meziročně o 15 % dražší
Obchodník bezDodavatele láká zákazníky na pozměněný spotový produkt. MND Energie změnila název produktu a zlevnila plyn. Začátek roku znamená pro EPET a Dobrou Energii vylepšení nabídky pro nové zákazníky, ale nejlevnější nabídku obchodníci stáhli. E.ON Energie opět snižoval ceny elektřiny i plynu nejen pro nové, ale i pro své stávající zákazníky. Spotový trh v roce 2025, popis s komentářem. Ceny elektřiny a plynu na burzách výrazně rostou.
Obchodník bezDodavatele láká zákazníky na pozměněný spotový produkt
Společnost bezDodavatele vydala nové ceníky pro rok 2026. Ve svém portfoliu má dodavatel spotový produkt a nabídku s měsíční fixací. Nově vytvořil u elektřiny tarif Hodinová cena Tarif 24/7. Cena v něm je počítána podle spotového trhu, ale dodavatel prohlašuje, že zákazník nepotřebuje ke sjednání chytré měření a že, jakmile zákazník bude mít průběhové měření, tak bude přepnut na tarif SPOT.
„Odběratelé si mohou znovu sjednat tarif s hodinovými cenami, aniž by potřebovali průběhové měření nebo chytrý elektroměr. V Česku jde o většinu domácností. Zpřístupnění hodinových cen může lidem přinést výhodnější cenové podmínky a zároveň je edukovat v tom, jak trh funguje, jak se vyvíjejí ceny a jak lze spotřebu v průběhu dne řídit. Edukovaný spotřebitel je lépe připravený a ochotný pomáhat s přechodem na chytrou energetiku a zároveň posiluje férové tržní prostředí,“ říká Libor Holub, CEO společnosti bezDodavatele.
Nesouhlasím s tímto tvrzením, co se týká potřeby průběhového měření, protože hned v paragrafu 2 energetického zákona se definuje pojem dynamického určení ceny, který mohou využívat pouze spotové produkty s chytrým měřením: „dynamickým určením ceny je způsob určení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu tak, že se v průběhu doby trvání závazku ze smlouvy mění v závislosti na změnách cen elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou nebo plynem v časových intervalech, které odpovídají nejméně obchodní periodě vypořádání obchodů na těchto trzích“. Této definici odpovídá nový produkt bezDodavatele.
Dalším argumentem proti volbě tohoto tarifu je skutečnost, že již delší dobu jsou průměrné spotové ceny i s poplatkem za zobchodování vyšší než dokonce ceny v nabídkách pro nové zákazníky dodavatelů.
V Kalkulátoru cen energií TZB-info vedeme spotové ceníky, i tento nový jsme zapsali, protože se snažíme evidovat veškeré dostupné ceníky na trhu, ale rozhodně bych jej nechtěl doporučovat.
Obchodník zřejmě v souvislosti s tímto novým produktem také snížil cenu poplatku ke spotovým cenám z 490 na 390 Kč/MWh. Zajímavostí je, že prodejce nabízí také chytré řízení a v tom případě má klient nižší cenu 350 Kč/MWh, pokud za nájem zařízení platí podle jiných dokumentů, než jsou spotové ceníky elektřiny.
Další novinkou u obchodníka bezDodavatele je plynový tarif VAŘÍM. Tento tarif je určen pouze pro klienty s roční spotřebou do 1,89 MWh s tím, že není účtována cena plynu jen denní stálý plat 2,70 Kč. Tarif je určen pouze pro domácnosti, pokud zákazník překročí spotřebu, cena plynu je stejná jako tarif Měsíc. Díky tomuto tarifu může zákazník ušetřit až 3 000 Kč za rok, ale otázka je, proč mít plyn pouze na vaření.
MND Energie změnila název produktu a zlevnila plyn
V MND nahradili akviziční tarify jiným názvem. Místo názvu ročního období je nově uváděn konkrétní měsíc. Pravděpodobně to je kvůli přehlednější a častější aktualizaci v budoucnu. Nově ceny elektřiny zůstaly bez změny, cena plynu ve zmíněném tarifu je nižší o 61 Kč/MWh na 928 Kč/MWh.
Začátek roku znamená pro EPET a Dobrou Energii vylepšení nabídky pro nové zákazníky, ale nejlevnější nabídku obchodníci stáhli
EPET a Dobrá Energie zveřejnili nové ceníky pro dodávku energií novým zákazníkům a zároveň ukončili nabídku nejlevnějšího tarifu FIX 24 SPOLU. Nové tarify jsou zhruba o 30 až o 100 Kč/MWh levnější u obou komodit. Obchodník nabízí domácnostem dodávku fixní ceny se závazkem na 12, 24 a 36 měsíců. Nejdelší závazek na 36 měsíců má odstupňovanou cenu. Nové ceníky ale nejsou výhodnější než zrušený tarif FIX 24 SPOLU.
E.ON Energie opět snižoval ceny elektřiny i plynu nejen pro nové, ale i pro své stávající zákazníky
U elektřiny obchodník snížil ceny zhruba o 60 až 100 Kč/MWh, u plynu až o 200 Kč/MWh. Díky skvělým cenám a k tomu štědrým bonusům obchodník opět zvýšil atraktivitu své nabídky. Dodavatel pamatuje i na své stávající zákazníky, ti si mohu vybrat ze široké nabídky fixních produktů s cenami o málo vyššími, než jsou ceny pro nové zákazníky. Je vidět, že obchodník cíleně pracuje se zákazníky od začátku vztahu až do doby, kdy by měli jeho zákazníci se smlouvou u dodavatele končit. I ze své zkušenosti vím, že když vztah zákazník dodavatel dobře funguje, tak zákazník nemá zájem nic na dodávkách energií měnit a je schopen akceptovat i mírně vyšší ceny.
Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – pokles ceny, červeně – růst ceny proti předchozí verzi, * – vážený průměr cen u produktů se stupňovitou cenou)
S ohledem na situaci na krátkodobých trzích s plynem a v návaznosti na to i s elektřinou, kdy cena kvůli chladnému počasí a klesajícím zásobám skokově roste, bude asi zatím se zlevňováním konec.
Komentář společnosti Yello: Spotový trh s elektřinou v roce 2025: více záporných hodin, přesto meziročně o 15 % dražší
Rok 2025 přinesl na spotovém trhu s elektřinou obrat, který by ještě před dvěma lety čekal málokdo. Po dramatickém propadu cen po energetické krizi v roce 2022 se totiž ceny znovu vydaly nahoru, a to i přesto, že se na trhu objevilo 348 hodin se zápornou cenou elektřiny. Data navíc ukazují, že se stávají běžnou součástí trhu, aniž by samy o sobě znamenaly další plošné zlevňování.
Zatímco v letech 2023 až 2024 spotový trh klesal, v roce 2025 sestupný trend skončil. V roce 2023 klesla průměrná roční spotová cena elektřiny zhruba na 40 % úrovně krizového roku 2022 a dostala se dokonce pod ceny roku 2021, v roce 2024 pokračoval pokles ještě o dalších 12 %. Za celý rok 2025 spotová cena elektřiny meziročně vzrostla o 15 % a trh tak po dvou letech zlevňování znovu změnil směr. „Po extrémních výkyvech, které jsme zažili v letech 2022 a 2023, se zdálo, že spotový trh směřuje k dlouhodobější stabilizaci na nižších cenách. Rok 2025 ale ukázal, že trh zůstává velmi citlivý na sezonní a klimatické vlivy a že návrat růstu cen nelze podceňovat,“ říká Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice.
Překvapivé zimní měsíce
Hlavním důvodem zdražení byly ceny v 1. čtvrtletí a částečně také vývoj v dalších dvou čtvrtletích roku 2025. Nejvýraznější skok přišel hned na začátku roku – v prvním čtvrtletí vzrostla spotová cena elektřiny meziročně o 66 % oproti stejnému období roku 2024. Právě tento nárůst výrazně ovlivnil celoroční čísla. Naopak v závěru roku se situace začala znovu uklidňovat. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k poklesu cen o 15 % a listopad s prosincem přinesly dokonce výrazné zlevnění o 20, respektive 22 %.
„Zejména první čtvrtletí bylo z pohledu cen mimořádně silné. Kombinace vyšší poptávky, počasí a situace na evropském trhu se propsala do výrazného meziročního zdražení. Naopak konec roku ukázal, že ani chladnější měsíce automaticky neznamenají tlak na růst cen, což je pro spotový trh poměrně atypické,“ doplňuje Michal Kulig.
Objevilo se 348 záporných spotových hodin
Zajímavý obrázek nabízí i pohled na záporné ceny elektřiny, které jsou často vnímány jako důkaz masivního rozvoje fotovoltaiky a přebytků výroby. V roce 2025 se na spotovém trhu objevilo celkem 348 hodin se zápornou cenou, zatímco v roce 2024 jich bylo 315. Rozdíl tedy existuje, ale není dramatický. Navíc je potřeba vzít v úvahu technickou změnu obchodování, neboť od října 2025 došlo k přechodu na čtvrthodinový obchodní interval. Každá hodina se tak dělí na čtyři periody, což logicky zvyšuje pravděpodobnost výskytu záporných cen.
„Čistě z pohledu absolutních čísel může nárůst záporných hodin vypadat výrazný, ale při zohlednění přechodu na čtvrthodinové obchodování jde spíše o technický efekt než o skutečný zlom v chování trhu,“ upozorňuje Michal Kulig.
Kdy dává spotový tarif smysl
Celková data tak spíše potvrzují, že boom fotovoltaických elektráren, který měl na spotový trh výrazný dopad v předchozích letech, už má vrchol za sebou. Tomu odpovídá i srovnatelný výskyt cen těsně nad nulou, tedy pod hranicí 1 EUR/MWh. V roce 2025 se takové ceny objevily ve 138 hodinách a rozdíl oproti roku 2024 činí pouze zhruba 7 %, což je při celkovém objemu obchodování velmi podobné číslo.
„Nevidíme žádný dramatický nárůst extrémně levné elektřiny za spotové ceny. Nicméně spotové tarify stále dávají velký smysl, je-li fotovoltaika řízena chytře. Tedy pomocí inteligentního řízení výroby a spotové optimalizace odběru, kdy FVE reaguje na aktuální ceny na spotovém trhu. Takové řešení nabízí například naše sesterská společnost PREsolidsun, specializující se na dodávku fotovoltaických systémů,“ říká Michal Kulig. To může zahrnovat například ukládání přebytků do baterií v době nízkých cen a jejich využití v hodinách dražší elektřiny nebo flexibilní odběr spotřebičů nastavený tak, aby domácnost či firma maximalizovala využití levné elektřiny a minimalizovala náklady.
Nejnižší spotová cena byla v květnu
Podobně vyrovnaný obrázek nabízí i pohled na samotnou hloubku záporných cen. Přestože minimální záporná cena v roce 2025 dosáhla výrazně nižší hodnoty než o rok dříve, jde spíše o statistickou anomálii než o nový trend. Nejnižší cena v roce 2025 klesla na −5 599,90 Kč za MWh, zatímco v roce 2024 to bylo −3 459,73 Kč za MWh. V obou případech přitom došlo k tomuto extrému v květnu.
„Extrémní záporné ceny jsou vždy kombinací více faktorů, nelze je automaticky spojovat s jedním konkrétním jevem. V případě května jde dlouhodobě spíše o vliv velmi proměnlivého osvitu než o kalendářní efekty, jako jsou státní svátky,“ vysvětluje Michal Kulig.
Nový směr spotového trhu
Celkově rok 2025 ukazuje, že spotový trh s elektřinou v Česku vstupuje do nové fáze. Po období extrémních výkyvů a prudkého zlevňování se ceny začínají chovat střízlivěji, i když stále zůstávají citlivé na počasí, sezonu a krátkodobé tržní impulzy.
„Pro zákazníky je klíčové počítat s tím, že jednoduché scénáře už u energií neplatí. Spotový trh se postupně stabilizuje, ale zároveň zůstává dynamický. Právě proto dává smysl sledovat data v delším kontextu a nepodlehnout jednotlivým extrémům,“ uzavírá Michal Kulig.
