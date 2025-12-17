Aktuální situace na energetických trzích a cenový výhled na rok 2026 pohledem experta
Přehrát audio verzi
Aktuální situace na energetických trzích a cenový výhled na rok 2026 pohledem experta
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Přecenění s novým rokem již proběhlo, nečekejme další snižování cen. Jaká je aktuální situace na energetických trzích očima experta E.ON? Ohlédneme se za vývojem cen elektřiny a plynu v roce 2025. Představíme nejvýhodnější nabídky pro nové zákazníky a přiblížíme ceny na burzách v ČR.
Nyní procházíme nejklidnějším obdobím za posledních deset let, obchodníci nepřichází s novými, levnějšími nabídkami dodávek elektřiny ani plynu. Stávajícím zákazníkům jen občas nějaký z dodavatelů zlevní. Ti, kteří chtěli zlevnit, tak to již udělali.
Cenová úroveň elektřiny pro stávající zákazníky je přibližně v rozmezí 3 000 až 3 500 Kč/MWh. Bohužel se stále najdou na trhu ceníky elektřiny na rok 2026 s cenou kolem pěti tisíc za megawatthodinu. Ceny plynu pro stávající zákazníky na příští rok se pohybují mezi 1 150 až 1 500 Kč/MWh, ale viděl jsem ceníky i přes 2 000 Kč/MWh.
Jedinou významnou změnou za poslední týden jsou nové ceny měsíčních fixů již na únor. Zejména ceny plynu výrazně klesají a u některých dodavatelů jsou lednové a únorové ceny plynu jejich nejlevnější nabídkou. O tom, jak se ceny elektřiny i plynu budou dále vyvíjet, lze se s určitou mírou pravděpodobnosti podívat několik měsíců dopředu, na tabulku č. 3. V ní jsou ceny elektřiny a plynu v jednotlivých měsících na burze PXE, podle kterých se počítá měsíční cena pro domácnosti.
Drobné změny lze pozorovat v přístupu k informacím pro zákazníky. Dva dodavatelé již vyměnili bonus za uzavření smlouvy za odměnu za doporučení. Vypadá to na stránkách dodavatele stejně, ale se mi zdá, že je obtížnější někoho přemluvit k uzavření smlouvy, než se sám rozhodnout za odměnu uzavřít s dodavatelem smlouvu. Také nabídky s fixní cenou do konce roku 2026 s inzerovanou nízkou cenou mi nepřipadají úplně fér, protože již je téměř polovina zimního období a v létě většina zákazníků využije elektřinu a plyn méně. Necelý rok uteče rychle a zákazník je na prolongačním ceníku s vyšší cenou. Z tohoto důvodu již nedoporučuji takové nabídky využít.
Aktuální situace na energetických trzích pohledem experta E.ON
Situaci na trhu popisuje Tomáš Plocek, vedoucí oddělení pořizování energií společnosti E.ON Energie.
Po několika měsících relativního klidu zamířily velkoobchodní ceny zemního plynu, a v menší míře i elektřiny, výrazně níže. Letošní pokles cen plynu je skutečně významný – od červnových maxim ceny spadly o více než čtvrtinu a oproti únoru o téměř 40 %.
Hlavním důvodem je postupné odeznívání rizik, která trh provázela od začátku roku. Ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu od 1. 1. 2025 snížilo fyzické dodávky a zvýšilo závislost na dovozu LNG, o které Evropa soutěží s Asií. Současné vysoké teploty z poslední doby a teplé výhledy znamenají nízkou očekávanou spotřebu, nižší těžbu a mírnější tlak na doplňování zásobníků. Ty jsou aktuálně naplněné zhruba na 75 %, tedy méně než v posledních letech, ale trh situaci zatím vyhodnocuje jako zvládnutou.
Objevují se i spekulace analytiků, že potenciální příměří mezi Ruskem a Ukrajinou může zlepšit dodávky plynu do Evropy. Osobně to považuji spíše za okrajový faktor – jednání nepřinesla žádné konkrétní výsledky a jakákoli změna by byla obtížně představitelná.
U forwardových cen elektřiny vidíme také pokles, primárně kvůli nižším cenám komodit. Český trh však klesá méně než německý – na západě Evropy se zlepšila situace s nabídkou, zatímco Česko zůstává stabilním exportérem na východ.
Druhým faktorem, který brání hlubšímu poklesu velkoobchodních cen elektřiny, je růst emisních povolenek. Ten souvisí s obecným nastavením celého systému a s aukcemi, které budou v příštích letech způsobovat jejich nedostatek na trhu. Hráči si dokáží spočítat, že povolenek bude ubývat a předzásobují se, což vytváří tlak na cenu.
Na spotovém trhu s elektřinou pozorujeme růst cen zejména proto, že s přicházející zimou spotřeba roste a výroba z obnovitelných zdrojů – především fotovoltaiky – už není tak vysoká jako v létě. U spotu proto hraje menší roli vývoj cen komodit a větší roli okamžitý poměr nabídky a poptávky.
Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu i s bonusy
Ceny na energetických burzách v ČR
Tab. 3: Ceny na burzách v ČR za poslední týden s vývojem proti předcházejícímu týdnu