Energošmejdi opět na scéně, ERÚ popisuje jejich podvodné praktiky
Jak se mění nabídky dodavatelů energií v poslední době? Energošmejdi znovu na scéně, ERÚ detailně popisuje jejich nekalé praktiky. Přinášíme přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu. Ceny na burzách v ČR poslední dva týdny klesají.
Po zveřejnění cenového výměru na příští rok, ve kterém Energetický regulační úřad mění regulované ceny, jsou obchodníci nuceni tyto změny promítnout do nových ceníků. Současně se změnami regulovaných cen prodejci v minulosti měnili obchodní ceny svým zákazníkům, zvyšovali nebo snižovali ceny podle situace na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti. Letos to ve srovnání s předešlými lety není tak hromadné, přecenění je víc než klidné. Důvody ke klidu jsou následující:
Ceny elektřiny i plynu pro domácnosti s ohledem na ceny na velkoobchodním trhu jsou velmi nízké a dodavatelé již nemají prostor pro další zlevnění. Prodejci mají především stávající zákazníky, kterým nemohou zlevnit energie na nejnižší úroveň na rozdíl od akvizičních nabídek, které většinou využije nesrovnatelně méně zákazníků. Také mnozí obchodníci snížili ceny již v dostatečném předstihu před koncem roku a zjevně nehodlají dále obchodní ceny snižovat. Někteří dodavatelé výrazněji zlevňovali před rokem, a vzhledem ke stabilním cenám, nyní již nepotřebují dále zlevňovat.
Navíc část obchodníků zveřejnila jen jeden základní ceník, aby splnila zákonnou povinnost, ale pro zákazníky má podpultové nabídky, které nezveřejňují. Když obchodníci mění jen regulované ceny, tak nemusí ceníky zveřejňovat 30 dní předem a změnit ceníky mohou později v průběhu prosince, protože změnu v platbách za regulovanou část nákladů nemůže obchodník ovlivnit a zákazník nemá možnost na základě změny regulovaných cen ukončit smlouvu.
Připravil jsem si přehled nových ceníků za uplynulé období. Je to poněkud nesourodý přehled, jsou zde akviziční ceníky pro nové zákazníky, ceník s cenami za energie a za služby, což se projevuje vyšším stálým platem a pak nabídky většinou pro stávající zákazníky, které nemají za cíl lákat na nejnižší ceny, ale nabízet svým zákazníkům slušné ceny. Nabídky jsou seřazeny od nejnižších ročních nákladů.
E.ON Energie po měsíci aktualizovala nabídky pro nové zákazníky, které se u tarifu určeného ke sjednání na internetu (online PRO) liší pouze označením části názvu, který se změnil z 11/25 na 12/25. U nabídky Variant PRO na 2 roky ale obchodník mírně zvýšil cenu obou komodit o 50 Kč/MWh. Tyto ceny jsou částečně vykompenzovány finančním bonusem, s tím, že online varianta se pojí s nižším bonusem, než tarif Variant PRO na 2 roky, který je o poznání dražší. Produkt Komplet elektřina (plyn) MAX PRO na 3 roky nahradil nabídku s postupně klesající cenou. Obchodník v ní mimo výhodné ceny nabízí servisní služby v ceně energií.
Dodavatel z Uherského Hradiště FONERGY nezměnil akční nabídky pro nové zákazníky, změnil své dlouhodobé tarify určené většinou pro stávající zákazníky s malou spotřebou (PREMIUM, STANDARD). Cena komodity není sice nejnižší, ale na druhou stranu ceník obsahuje velmi nízký stálý plat, takže tarif je výhodný pro domácnosti s nízkou spotřebou. Snížení ceny se dočkal i produkt Fintovka, který kombinuje fixní cenu v zimě a spotové ceny v létě. Aktualizovaný ceník pro spotové ceny nově již neobsahuje ceny určené obchodníkům za zobchodování. Je sice pravda, že u spotových produktů nelze dopředu určit náklady na odebranou energii z důvodu proměnných cen elektřiny a jiného průběhu dodávek u zákazníků, ale na druhou stranu lze díky ceně za zobchodování porovnat nabídnuté ceny s konkurencí.
Naštěstí Kalkulátor cen energií TZB-info umožňuje porovnat spotové nabídky velmi jednoduchým způsobem, jak ukazuje následující video. Nejdříve si zjistěte spotovou cenu s částkou za zobchodování dle smlouvy a pak tuto cenu dosaďte do formuláře pro Individuální cenovou nabídku. Nakonec si odfiltrujte pro snadnější porovnání burzovní tarify.
ČEZ Prodej zaktualizoval nabídku pro stávající zákazníky, odběratele elektřiny nebo plynu. Zlevnění se týká produktů Elektřina (plyn) Bez starostí. Věrný klient se sice zaváže na jeden, až na tři roky a za to dostane skvělou nabídku, která je proti poslední verzi zlevněná u komodit až o téměř 100 Kč/MWh, s jedinou výjimkou. Předchozí ceníky jsou z ledna tohoto roku, takže není divu, že mezitím vzrostl stálý plat o 7 korun na 135 Kč/měsíc.
Tab. 1: Přehled nově zveřejněných ceníků (zeleně – pokles ceny proti předchozí verzi ceníku, červeně – zvýšení ceny)
Energošmejdi opět na scéně, ERÚ popisuje jejich podvodné praktiky
Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět roste. Energetický regulační úřad (ERÚ) přináší příklady jejich agresivních praktik a radí, na jaké finty si dát pozor a jak předcházet problémům.
Sjednání schůzky předem
Telefonický hovor s žádostí o osobní schůzku působí zdánlivě seriózně. Typické je, že zprostředkovatel nabídne návštěvu obchodního zástupce, který poradí, jak ušetřit. Přidá příslib konkrétní měsíční úspory či ujištění, že se jedná pouze o poradenství, nikoliv možnou změnu dodavatele. Zvláště když ho spotřebitel hned na začátku ujistí, že k nikomu jinému přecházet nechce.
Co se děje poté, co energošmejdi zaklepou na dveře? Opakovaně zneužívají příběh o tom, že obchodníka, u kterého má klient nyní smlouvu, odkoupila „pochybná zahraniční firma“. Údajně už u něj nemá smysl zůstávat, mnohem lepší je využít výhodné nabídky, kterou pro něj mají. Novou smlouvu na dodávku energie začínají vypisovat i v případech, kdy zákazník jasně deklaruje, že o ni nemá zájem. Následně podvodníci tvrdí, že se nejedná o smlouvu, ale o pouhé potvrzení schůzky či například účasti v soutěži „zákazník roku“. Za pomoci nejrůznějších manipulativních technik pak energošmejdi dosáhnou toho, že spotřebitel dokument podepíše.
ERÚ se zabýval i případem seniorky, u níž podomní prodejce předem věděl, že jí končí smlouva s fixací u stávajícího dodavatele. Ve svém bytě podepsala novou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny, chyběly v ní ale název produktu, sjednaná cena i doba trvání. Jiné seniorce zprostředkovatel lhal i na následný telefonický dotaz, zda ke změně dodavatele došlo, či ne. Že změna opravdu proběhla, přiznal až dotyčný obchodník, vymyslel si ovšem, že zákaznice vše potvrdila po telefonu, což nebyla pravda.
„V první řadě platí, že dobré nabídky obvykle neklepou na dveře a energošmejdům jde o vlastní zisk. Nabídky velkých slev bychom proto měli brát s rezervou, podomním obchodníkům vůbec neotevírat, a hlavně nic nepodepisovat narychlo bez rozmyšlení. Pokud už naletíme, hned jednejme. Smlouvu na dodávky elektřiny či plynu uzavřenou přes zprostředkovatele můžeme vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávek. Smlouvu přímo se zprostředkovatelem pak můžeme vypovědět kdykoliv,“ upozorňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Neohlášená „návštěva“
Na okamžitý moment překvapení sázejí energošmejdi, kteří zaklepou na dveře bez jakéhokoliv předchozího varování, zato s připravenou historkou. Například o tom, že dotyčný nereaguje na údajnou výzvu ohledně výměny elektroměru, a je proto nutné, aby podepsal patřičný dokument. Ve skutečnosti mu přitom k podpisu podstrčí smlouvu. Energošmejdi se rovněž odvolávají na skutečně odeslaný dopis s nabídkou nového produktu – i tehdy, když o něj adresát nemá zájem.
ERÚ také zaznamenal případ, kdy zprostředkovatel sice spotřebitele kontaktoval telefonicky, ale s akutní žádostí. Představil se jako zástupce stávajícího dodavatele a požadoval okamžité osobní setkání. Obchodník prý ruší dodatky ke smlouvám a potřebuje souhlas k převodu služeb, jako je kontrola a čištění plynového kotle a služby elektrikáře, které údajně přebírá obchodník nový. Ještě téhož dne přišel jiný muž, jenž se zákaznicí namísto smlouvy na proklamované dodatkové služby podepsal novou smlouvu na dodávku energie.
„Energošmejdi často sázejí nejen na vidinu skvělé nabídky, jejíž platnost je časově omezená, ale i na strach zákazníků, aby něco nezanedbali, a nečinností se nedostali do problémů. Historkám podomních prodejců bychom však neměli věřit, vše bychom si měli ověřit, před každým podpisem si vzít čas na rozmyšlenou a jakýkoliv dokument si pečlivě přečíst,“ radí Martin Bortlík, ředitel Sekce kontroly ERÚ.
Triky, které nepoctiví zprostředkovatelé využívají, se neustále mění a uzpůsobují konkrétním zákazníkům, některé scénáře se však pravidelně opakují.
„Opakovaně narážíme na smluvní pokutu pět tisíc korun, pokud zákazník odmítne změnit dodavatele, a odměnu osm tisíc pro zprostředkovatele za každé uzavření nové smlouvy. Napříč republikou řádí obchodní zástupci bez registrace, kteří tak svou činnost vykonávají protizákonně. V poslední době se setkáváme s až absurdními případy, kdy si energošmejd přečte příjmení dotyčného na zvonku a následně se vydává za jeho jmenovce nebo možného vzdáleného příbuzného, aby se tak doslova vkradl do přízně spotřebitele,“ popisuje Markéta Zemanová.
Při popisu energošmejdských praktik ERÚ vycházel ze skutečných případů, kterými se zabýval od srpna do konce října tohoto roku. Situaci se vždy, když se do ní ERÚ vložil, podařilo zachránit, většinou za asistence rodinných přátel a příbuzných.
