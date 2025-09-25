Co dál? Spotový tarif, smlouva bez závazku nebo fixace?
Aktuální ceny a doporučení pro odběratele plynu a elektřiny vzhledem k předpokládanému vývoji cen komentuje v rozhovoru Tomáš Vrňák, energetický analytik, Ušetřeno.cz. Rozhovor je součástí živého vysílání z veletrhu FOR ARCH 2025.
Jedním z důležitých témat ve streamu ze stavebního veletrhu FOR ARCH 2025 bylo téma ceny energií, které se prolínalo více rozhovory. Ale s Tomášem Vrňákem, energetickým analytikem z Ušetřeno.cz, jsme ceny probírali podrobně.
Jak se nyní vyvíjí na trzích cena elektřiny a plynu a co je nyní ovlivňuje?
„V současnosti ceny plynu spíše stagnují. Hlavním důvodem jsou vysoké dodávky zkapalněného zemního plynu a také aktuálně velmi silná konkurence mezi dodavateli. U elektřiny se navyšuje výroba z obnovitelných zdrojů, což vedlo k mírnému zlevnění. Krátkodobě ceny ovlivňuje počasí a poptávka, dlouhodobě pak investice do zdrojů a vývoj emisních povolenek,“ říká Tomáš Vrňák a dále v komentáři k vývoji cen pokračuje:
„Dodavatelé jsou při stanovování cen obezřetní z několika důvodů, především však kvůli tomu, že nakupují energie s předstihem. Stále tak promítají do ceníků i méně výhodné kontrakty z minulosti. Pokud se nestane něco neočekávaného, tak v roce 2026 se očekává spíše cenový růst, jednak kvůli emisním povolenkám, regulačním opatřením, jako například nutné masivní investice do distribučních sítí z důvodu přetoků a také pokračující geopolitická nejistota. Výrazné zlevnění by bylo spíše překvapením.“
Co dál? Spotový tarif, smlouva bez závazku nebo fixace?
„Je důležité řešit to včas, ideálně 4–6 měsíců před koncem fixace. U smlouvy bez závazku ideálně hned. Spotřebitelé mají nyní výhodu, protože dodavatelé soupeří o zákazníky s akvizičními cenami. Rozumné řešení je dvouletá fixace, u plynu se dostanete pod 1 000 Kč/MWh a u elektřiny pod 2 500 Kč/MWh bez DPH. Tříletá fixace s degresivním ceníkem je pak vhodná pro ty, kdo chtějí mít částečně pokryté i budoucí riziko emisních povolenek. Nefixované produkty jsou stále dražší o několik stokorun na MWh, což může znamenat tisíce korun ročně navíc,“ upozorňuje Vrňák s tím, že pro ty, kdo nechtějí riskovat, je nejatraktivnější tříletá fixace s degresivním ceníkem. U nefixovaných produktů hrozí, že si domácnost v součtu připlatí tisíce korun ročně navíc. Fixace jednoznačně nabízí větší jistotu a částečně eliminuje i vliv budoucího růstu cen emisních povolenek.
„Ušetřeno patří mezi největší online srovnávače na českém trhu, který se specializuje i např. na pojištění vozidel a domácností. Od roku 2018 je součástí silné skupiny ČSOB. Služby nejčastěji využívají ti, kteří chtějí snížit výdaje za energie. Dle našich interních dat s námi v minulém roce 2024 změnilo dodavatele z řad domácností a firem více jak 33 tisíc klientů,“ představil společnost Vrňák a dále doplňuje: „Celková částka, kterou jsme našim klientům pomohli ušetřit, překročila 140 milionů korun. Průměrná úspora u klienta je 4 500 Kč ročně při změně dodavatele elektřiny a 6 500 Kč při změně dodavatele u plynu.“