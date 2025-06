TZB-info / Ceny energií a paliv / innogy nově se snížením ceny za komoditu o 20 %, ale jen za rok 2025

První fixní ceny energií na srpen jsou opět výrazně vyšší. Nově je možné sjednat bonus 20 %, ale jen do konce tohoto roku a pouze na komoditu. Co bude dál, dodavatel neuvádí. ED.G již nainstalovala od začátku letošního roku 20 tisíc chytrých elektroměrů. Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR mírně ale vytrvale stoupají již několik týdnů.

Ceny elektřiny a plynu na burzách již několik týdnů zase rostou, a tak obchodníci díky konkurenci ceny pro domácnosti neměnili. Prakticky jedinou změnou je první měsíční fix již na srpen. Prvním dodavatelem, který vydal nové ceníky je společnost BIDLI energie. Ceny energií tarifu BIDLI GARANCE NA MĚSÍC 8/25 v souladu s rostoucími cenami na burze PXE jsou vyšší než na červenec. U elektřiny o 200 Kč/MWh a v případě plynu o 100 Kč/MWh.

BIDLI také inzeruje na stránkách možnost sjednání dodávek elektřiny i plynu za nízké ceny. Konkrétně elektřinu za 2 490 Kč/MWh a plynu za 990 Kč/MWh. Dodavatel ovšem neuvádí výši stálého platu a ani dobu závazku a fixace. Stálý plat je důležitý, protože může v takovém případě na rozdíl od ceny komodity být vyšší.

Novinka na trhu s energiemi – místo konkrétní finanční částky, bonus vyjádřený v procentuální slevě

Bonus ke sjednané smlouvě je v současné době velmi oblíbeným prostředkem u velkých dodavatelů, jak nalákat nové zákazníky. Když dva dělají totéž, není to totéž. Novinkou na trhu, se kterou jako první přišla společnost innogy Energie, je poskytovat bonus v procentuální výši, konkrétně 20 %. Donedávna s výjimkou podpultového prodeje obchodník nabízel konkrétní finanční částku. Slevu dodavatel uvádí v akci First minute, podle podmínek akce jen u produktů pro elektřinu a plyn Optimal 36, u které je závazek na 36 měsíců s fixní, postupně klesající cenou. Ovšem tuto slevu dodavatel inzeruje i u ostatních produktů pro nové zákazníky. Sleva platí ze spotřebované elektřiny nebo plynu, bez započtení stálého platu, pouze za rok 2025. Potom sice innogy uvádí, že poskytne další slevu, ale její výši zatím nezveřejnil, jen ji obchodník sdělí po zavolání na kontaktní linku. Podmínkou akce je sjednání smlouvy do konce června.

Takto nekonkrétní nabídky by mne rozhodně nelákaly, protože mám za to, že na první pohled lákavá nabídka nebude obsahovat tak velkou slevu a jejím hlavním smyslem pro dodavatele je nalákat zákazníky a přitom moc neutratit.



Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (červeně – růst ceny oproti předchozímu ceníku)

Distribuční společnost EG.D zrychluje instalace tzv. smartmeterů do sítě

Od začátku letošního roku přibylo do sítě přibližně 20 000 nových přístrojů, čímž se celkový počet instalovaných zařízení vyšplhal na více než 56 000 kusů. Do konce roku plánuje EG.D nasadit dalších 80 000 elektroměrů nové generace.

„Vzhledem k tomu, jak se energetika proměňuje, přibývá nových decentrálních zdrojů v síti a toky energií se z dříve jednosměrných stávají obousměrnými, jsou pro nás chytré elektroměry základem moderní distribuční sítě, protože nám budou v reálné čase poskytovat informace o tom, co se v síti děje a my tak budeme vědět nejen to, jak a kde síť posilovat, ale také jak ji řídit, což je pro nás klíčové,“ upozorňuje David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D. „Vedle toho přinesou řadu výhod i pro samotné uživatele, protože i ti dostanou najednou informace o tom, jak se jejich domácnost chová a oni tak mohou přizpůsobovat své chování a nakládání s energiemi zefektivnit,“ dodává.

Zvyšování kapacit a plynulý provoz

EG.D aktuálně instaluje 400–450 chytrých elektroměrů denně, což představuje více než 8 000 zařízení měsíčně. Díky spolupráci s interními i externími partnery však společnost navyšuje instalační kapacity s cílem dosáhnout denní instalace 500–600 kusů a měsíčně překročit hranici 11 000 elektroměrů.

Podle vyhlášky o měření získá chytrý elektroměr každé odběrné místo s roční spotřebou nad 6 MWh, a dále odběrné místo s dvoutarifním měřením. „Instalace probíhají plošně napříč celým naším distribučním územím bez preferencí konkrétních lokalit se zaměřením na konec platnosti úředního ověření původního elektroměru,“ vysvětluje Martin Marada, vedoucí týmu měření společnosti EG.D. V tom se plošná instalace liší od pilotních projektů, které se soustředily především na menší lokality v jižních Čechách a na jižní Moravě. I proto je teď větší hustota instalací například na Písecku nebo Břeclavsku.

Chytré elektroměry tak bude společnost instalovat podle předem stanoveného plánu a všechny klienty o výměně bude měsíc dopředu informovat včetně všech možností, které jim instalace přinese. Celá výměna pak proběhne během několika minut.

Chytré měření přináší výhody zákazníkům i síti

Instalace chytrých elektroměrů přináší řadu výhod pro zákazníky i distributory elektrické energie. Zákazníkům budou umožňovat přesnější a častější sledování spotřeby v reálném čase, což podpoří úspory energie a lepší kontrolu nad náklady. Díky dálkovému odečtu odpadne nutnost fyzických návštěv a zvýší se pohodlí. Hned, jak budou moci zákazníci těchto výhod využívat, jim firma zašle informující mail. Nyní je celé prostředí a ekosystém chytrého měření v testovacím režimu.

Distributorům pak chytré elektroměry v budoucnu poskytnou detailní data o zatížení a kvalitě sítě, což usnadňuje její optimalizaci, rychlejší identifikaci poruch a efektivnější plánování údržby i investic. Celkově tak přispívají k vyšší spolehlivosti, efektivitě a udržitelnosti energetické soustavy.

Společnost EG.D instaluje elektroměry výrobců ZPA, Sagemcom a Meter&Control. „Se všemi výrobci máme nastavené pravidelné dodávky tak, abychom byli zásobeni vždy na několik měsíců dopředu. Všechny elektroměry také prochází přejímací kontrolou v naší laboratoři, kde jsou dále nastavovány z hlediska kyberbezpečnosti a dalších technických a komunikačních parametrů,“ ujišťuje Martin Marada.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu ke sjednání novými zákazníky

Jedná se o nejlepší nabídky dodavatelů, z kterých bych si vybíral sám, kdyby moje smlouva na dodávky energií končila. S velkou pravděpodobností bych si zvolil jiného dodavatele, protože bych měl rozhodně lepší cenu než, když bych zůstal u původního dodavatele. Změna dodavatele většinou přinutí původního dodavatele snížit zákazníkovi cenu a stanovit mu podobnou cenu, jako uvádí tabulka zde.



Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky za poslední týden i s případnými bonusy za sjednání nové smlouvy

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR

Ceny energií na burzách v ČR zase stoupají, zákazníci s produktem měsíční fixace si mohou podle měsíčních kontraktů udělat představu, kolik by zaplatili začátkem příští zimy.