E.ON od září zlevňuje elektřinu i plyn – nefixované tarify se slevou 10 % z MWh dodávky

Sleva na dobu určitou až do konce roku 2025 platí pro stávající zákazníky E.ONu se smlouvou na dobu neurčitou. ERÚ varuje, že někteří obchodníci neumožňují ukončení nově uzavřených smluv, i když na to mají klienti nárok. Ceny energií na burzách klesly až o 10 procent po ukončení dvanáctidenní války mezi Izraelem a Íránem.

Již několik měsíců je situace na trhu s energiemi nejistá, každá změna v mezinárodní situaci se rychle projeví v cenách energií. Dodavatelé jsou v této situaci opatrní a příliš nemění svoje nabídky. Současná situace nahrávám jiným akcím než snižovaní cen formou vydávání nových ceníků. Jednou z možností je procentuální snížení cen zákazníkům u produktů se smlouvou na dobu neurčitou, kterou mají většinou věrní zákazníci. Takové slevy většinou doprovází podmínka, že zákazník setrvá u dodavatele do konce období pro započtení slevy. Je to jeden ze způsobů, jak si udržet klienty v době, kdy na ně útočí konkurenční dodavatelé nebo srovnávací portály s neveřejnými nabídkami.

Společnost E.ON po plošném snížení cen elektřiny v lednu letošního roku znovu zlevní elektřinu pro své klienty s nefixovanými ceníky. Od září až do konce roku 2025 sníží ceny za dodávku elektrické energie i plynu. Sleva na 1 MWh dodávky elektřiny i plynu bude ve výši 10 % a týká se zhruba 800 000 zákazníků s nefixovanými ceníky.

„Stav na energetických trzích se v posledních měsících vyvíjel pozitivně a dal nám možnost, abychom pozitivní trendy promítli i do koncových cen pro naše klienty. Na druhou stranu ale vidíme, že situace ve světě je složitá a poměrně nestabilní, proto je další vývoj těžko předvídatelný a trhy s energiemi na podobné situace citlivě reagují,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie, která dodává energie pro zhruba 1,5 milionu klientů.

„Mohli jsme čekat, jak se bude situace dále vyvíjet a snížit ceny například od ledna nadcházejícího roku. Chtěli jsme ale, aby naši věrní klienti mohli benefitovat z dosavadního vývoje trhu a rozhodli jsme se jít alespoň cestou dočasného snížení ceny, na které bychom chtěli v nadcházejícím roce navázat, pokud to celková situace dovolí,“ přibližuje Jan Zápotočný.

Zákazníkům se sleva započte automaticky

Slevu E.ON klientům dá na startu topné sezony, aby jejich úspora byla co nejvyšší. Klienti nemusí vůbec nic řešit. Sleva se jim započítá do jejich ceny a uvidí ji pak ve svém vyúčtování. Vzhledem k tomu, že sleva zatím platí na dobu určitou, není ani vhodné si upravovat pravidelné zálohy. „Slevy u jednotlivých ceníků zákazníkům oznámíme během léta formou, kterou s námi komunikují a na kterou jsou zvyklí. Vše proběhne automaticky, nikdo s námi nemusí uzavírat novou smlouvu,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií společnosti E.ON Energie.

ERÚ varuje: Pozor na novou praktiku dodavatelů – zákazníkům odpírají možnost odstoupit od smlouvy

Energetický regulační úřad (ERÚ) poslední dobou naráží na novou praktiku projevující se v obchodních podmínkách a někdy i v jednání některých dodavatelů. Ti svým zákazníkům upírají možnost v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy. Děje se tak v situacích, kdy spotřebitelé zvažují odchod k jinému obchodníkovi. Podle ERÚ je takový postup za hranou zákona a dodavatelům za něj hrozí sankce.

Scénář je většinou stejný: Spotřebiteli s dodavatelem energie končí smlouva a on se rozhodne s ním uzavřít smlouvu novou. Následně však své rozhodnutí přehodnotí a chce obchodníka změnit. Stávající dodavatel mu ale mezitím začne dodávat elektřinu či plyn podle nové smlouvy na základě ujednání, že dodávku zahájí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. To je podle něj důvod k tomu, že závazek už nelze odstoupením od smlouvy bez sankce ukončit.

„Pokud spotřebitel smlouvu na dodávku energie uzavře distančním způsobem, typicky on-line, nebo mimo obchodní prostory, má obecně možnost od ní po jejím podpisu odstoupit. Konkrétně ve čtrnáctidenní lhůtě. Někteří obchodníci ale do smluv přidávají ujednání, že v případě, že mezitím došlo k zahájení dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkovi, pak toto právo zaniká. S tím zásadně nesouhlasíme a domníváme se, že tím obcházejí občanský zákoník. Na tyto praktiky se zaměříme při našich kontrolách, dodavatelům za ně hrozí sankce,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Jak ERÚ podrobně vysvětluje ve svém výkladovém stanovisku, k zániku práva na odstoupení od smlouvy nestačí pouze zahájení dodávek energie, ale muselo by dojít ke splnění smlouvy v plném rozsahu.

„Spotřebitel by od smlouvy nemohl ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit pouze v případě, že by v té době už došlo k poskytnutí dodávky energie v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že smlouva na dodávku elektřiny nebo plynu se uzavírá na delší období, typicky na dobu jednoho roku až tří let, není splnění takové podmínky reálně možné,“ zdůrazňuje Jakub Med, ředitel sekce správních řízení ERÚ.

Podle výkladového stanoviska ERÚ má spotřebitel v případě, že uzavřel smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, vždy možnost od ní ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit. Dodavatel, pokud dodávku již zahájil, má v takovém případě nárok pouze na uhrazení poměrné části sjednané ceny za elektřinu či plyn dodané do okamžiku ukončení smlouvy. Neměl by naopak změně dodavatele bránit, případně vyžadovat po zákazníkovi smluvní pokutu, která je standardně spojená s předčasným ukončením smlouvy na dobu určitou (smlouvu na dobu neurčitou lze bez postihu vypovědět kdykoli, s maximálně tříměsíční výpovědní dobou).

Smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory je možné navíc vypovědět, podle energetického zákona, až do patnáctého dne po zahájení dodávek. To však lze učinit pouze při změně dodavatele, k čemuž v případě uzavření smlouvy se stávajícím obchodníkem nedochází.

Nejvýhodnější nabídky za poslední týden stále beze změny

Na burzách v ČR ceny elektřiny i plynu výrazně klesají

Po ukončení dvanáctidenní války reagují energetické komodity silným poklesem. Například ceny plynu klesly až o 10 procent.