„Soláry přes celou střechu“ hodnotu nemovitosti nezvýší

Nová nabídka společnosti ARMEX ENERGY, jedna cena na léto a druhá cena na zimu. Ceny zlevňuje i Electree. Soláry přes celou střechu hodnotu nemovitosti nezvýší. Ceny energií asi půjdou nahoru, sjednejte si ceny včas. Ceny na burzách v ČR již více jak měsíc rostou.

Inovace v nabídkách dodavatelů pokračuje – ARMEX ENERGY nově nabízí produkt se dvěma fixními cenami, na léto a na zimu

ARMEX ENERGY v posledních několika týdnech nabídku produktů na dodávku elektřiny a plynu výrazně rozšířil. Zákazník si nyní může vybrat z klasických produktů s fixní cenou na 12 až na 36 měsíců, produkty se sjednáním online a s prémií, nebo třeba se závazkem na 36 měsíců a s odstupňovanou cenou. Všechny tyto tarify patří mezi vůbec nejlevnější na trhu. Tím snaha o inovaci v nabídce neskončila.

Na začátku uplynulého týdne se mezi ceníky dodavatele objevily další dva od jednoho produktu s názvem LÉTO – ZIMA. Jak už název napovídá, jedna fixní cena je na léto od 1. 4. a druhá platí v zimě od 1. 10. Ceny jsou přitom stálé po dobu 24 měsíců.

V létě je cena nejnižší od energetické krize a to za 1 990 Kč/MWh, v zimě bude cena pochopitelně vyšší, proud je také jednotný pro všechny distribuční tarify za 2 790 Kč/MWh, což je na zimu velmi pěkné. V níže uvedené tabulce s novinkami za poslední týden je pro představu o skutečné ceně uveden cenový průměr za rok, který je vypočítán se zohledněním výše spotřeby v těchto dvou částech roku. Sjednání produktu se rozhodně více vyplatí u zákazníků, kteří proudem netopí a mají nižší spotřebu, protože i stálý plat není přehnaný, je za 99 Kč/měsíc.

Mezi konkurenty nabízí trošku podobný tarif společnost Fonergy, která nabízí v produktu Fintovka fixní cenu na zimu a na léto měsíční fix s tím, že obchodník chce ochránit zákazníky před vysokými cenami v zimě.

Obchodník Electree (také název TRAMACO nebo Electree Smart) kompletně změnil nabídku na dodávky elektřiny a plynu. Ceníky jsou datovány od 1. 5., ale v seznamu ceníků se objevily až před víkendem. Elektřinu a plyn pro domácnosti i pro podnikatele nabízí ve třech fixních produktech s délkou fixace a s délkou závazku 12, 24 a 36 měsíců s velmi slušnými cenami, u elektřiny od 2 550 Kč/MWh a s plynem od 1 060 Kč/MWh, vše se stálým platem 130 Kč/MWh. Podobnou strukturovanou nabídku obchodník dříve neměl. Od 1. května je dražší spotová elektřina, u které dodavatel domácnostem zvýšil poplatek za zobchodování z 250 na 330 Kč/MWh, ale i tak tento poplatek je jedním z nejlevnějších na trhu.

Desátý den měsíce je rozhodným pro stanovení ceny u měsíčního produktu dodavatelů LAMA ENERGY a Fonergy. Tentokrát jsou měsíční ceny mírně nižší než na červenec u obou komodit, ale vzhledem k vývoji cen na burzách budou měsíční ceny na srpen dalších dodavatelů výrazněji vyšší.

CENTROPOL ENERGY pokračuje dál ve zlevňování pro stávající zákazníky, minulý týden zlevnil další dva prolongační ceníky pro dodávku elektřina a plynu domácnostem. Jedná se o tarify Fixně na 1 rok, u kterých nově začíná cena elektřiny od 3 351 Kč/MWh a cena plynu je od 1 423 Kč/MWh. Obchodník ani u těchto ceníků nevynechal zvýšení stálého platu nově na 114 Kč/měsíc u elektřiny a plynu na rozmezí od 60 do 122 Kč/MWh.



Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden (* – měsíční fixace, zeleně – snížení ceny proti poslední verzi ceníku)

„Soláry přes celou střechu“ hodnotu nemovitosti nezvýší. Klíčovým indikátorem je reálná soběstačnost

V Česku je skoro 1,9 milionů rodinných domů. Pouze desetina z nich je v současnosti podle informací MPO osazena fotovoltaickými panely a dokáže tedy vyrábět vlastní elektřinu. Přitom právě vlastní výroba elektřiny stále více promlouvá do celkové ceny nemovitosti a může tvořit až desetinu její hodnoty.

Elektrárny promlouvají do hodnoty nemovitosti stále více

Schopnost vyrábět vlastní elektřinu má v Česku necelých 200 tisíc rodinných domů. Investice, které v této oblasti přinesly dotační pobídky, tak zvýšily celkovou hodnotu nemovitostí českých rodinných o vyšší desítky miliard korun. Už dnes totiž může částečná energetická nezávislost budovy tvořit vyšší jednotky nebo dokonce nižší desítky procent její celkové hodnoty.

Stejně tak platí, že rodinné domy, do jejichž energetiky se dlouhodobě neinvestuje, budou na ceně naopak ztrácet. Zejména v případě, kdy se jedná o energeticky náročný objekt, který se potýká s energetickými ztrátami. Těch je v Česku stále ještě čtvrtina a celkové se aktuální cena „energetického dluhu“ – tedy potenciální výše investice do jejich rekonstrukce a revitalizace – odhadují na půl bilionu korun.

„Podle údajů se dnes nůžky rozevírají natolik, že budovy ve vyšších energetických třídách a těch nejnižších se od sebe cenově rozdělují zhruba o 5 % každý rok. Souvisí to mimo jiné s inflací, zdražováním stavebních prací a cen stavebních materiálů, které celkový účet za budoucí rekonstrukci prodražují,“ zmiňuje za TEDOM Pavel Rek, šéf divize energetických řešení ze společnosti TEDOM. „Část budov už se tak dostala v minulých letech do pásma, kdy se jejich rekonstrukce ani nevyplatí a rodinný dům má v podstatě hodnotu pouze pozemku, na kterém stojí.“

Soláry přes celou střechu se většinou nikdy nezaplatí

Investice do energetické soběstačnosti však nepromlouvá do cen nemovitostí jen směrem vzhůru. I chybně navržený systém se může stát pro reálnou hodnotu nemovitosti průšvihem. Platí to zejména u naddimenzovaných elektráren, jejichž výkon neodpovídá potřebám rodinného domu a jeho domácností. To se bohužel týká až 20 % ze všech rodinných domů, které – zejména v posledních pěti letech – do vlastní elektrárny investovaly.

„Jedná se o takzvaný fenomén solárů přes celou střechu, který se na českých rodinných domech začal v minulých letech objevovat v reakci na dotační programy a klesající ceny solárních panelů. To, co na první pohled vypadá jako dobrý nápad, je ale ekonomickou pastí,“ připomíná Pavel Rek.

„Vyrobenou elektřinu nemá domácnost šanci spotřebovat a to ani ve chvíli, kdy si pořídí například bateriové úložiště nebo elektromobil. Přebytky tak musí velice často vracet do sítě, která je v době nadvýroby přetížená a výrobci jsou za další kilowatty penalizováni. V zimních měsících pak ani naddimenzovaný systém nedává dostatek výkonu, aby dokázal provoz objektu pokrýt,“ varuje Pavel Rek.

Mezi premianty patří jen necelé procento ze všech rodinných domů v Česku

Jak tedy vypadá ideální energetický systém u rodinného domu, aby se celková hodnota zvedla? První podmínkou je, aby byla dimenzována na základě skutečného využívání nemovitosti a potřeb domácnosti, které v rodinném domě žijí. To znamená vycházet především z analýzy energetických potřeb.

Návratnost systému, který je navržen podle nich, by se v ideálním případě měla pohybovat do 10 let. Toho je možné dosáhnout v případě, kdy dokáže zajistit soběstačnost ve výrobě elektřiny na 6 měsíců v roce.

Pavel Rek upozorňuje, že takových nemovitostí je i mezi novými realizacemi stále menšina:

„Je to trochu paradoxní, ale výrazně častěji se setkáváme s rodinnými domy, které mají v energetické efektivitě stále velké mezery i přes masivní investice z minulých let. Rodinných domů se správně navrženými domácími elektrárnami je ze všech odhadem jen necelé procento.“

Nejvýhodnější nabídky na trhu ke sjednání

Vzhledem k napětí ve světě bych doporučil co nejdříve si sjednat smlouvu na další období. Protože je možné, že ceny plynu se mohou výrazně zvýšit až na úroveň cen v době energetické krize a to samé platí i pro elektřinu. Klidně si sjednejte novou smlouvu nyní, i když vám zbývá třeba půl roku do konce závazku. Konec závazku je uveden na poslední straně vyúčtování.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu (zeleně – novinky na trhu)

