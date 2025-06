TZB-info / Ceny energií a paliv / ČEZ Prodej letos potřetí snižuje ceny: zákazníkům nabídne levnější fixovanou elektřinu i plyn

ČEZ Prodej opět snížil ceny elektřiny i plynu pro nové zákazníky. SPP zveřejnil po dlouhé době nový akviziční produkt s velmi nízkou cenou elektřiny i plynu. První aukce emisních povolenek ETCS 2 dopadla hůře, než se očekávalo, výsledkem je příliš vysoká cena. V dubnu Češi sdíleli 1,5krát více elektřiny než za dosud rekordní březen.

Společnost ČEZ Prodej pokračuje ve zlevňování svých produktů. Největší dodavatel energií v Česku snižuje od 1. června ceníky elektřiny i plynu na dobu určitou. Noví zákazníci nebo stávající zákazníci s novým odběrným místem tak nejběžnější tarif pro elektřinu D02 pořídí v průměru o 300 korun za megawatthodinu levněji než loni, za plyn zaplatí dokonce o 700 korun méně než před rokem. Proti předchozímu ceníku z listopadu loňského roku je elektřina levnější u tříletého produktu o zhruba 50 Kč, u dvouletého o více jak 200 Kč/MWh. Plyn pak zlevnil o 60 až 80 Kč/MWh. V letošním roce se jedná již o třetí zlevnění v řadě: v lednu klesly ceny zákazníkům s produkty na dobu neurčitou, v únoru fixované produkty.

V nabídce obchodníka se opět objevil produkt Elektřina Online na 1 rok, který je sice dražší než nabídky s delším závazkem, ale ČEZ slibuje bonus za sjednání ve výši několika tisíc, to podle výše spotřeby zákazníka. Domácnost, která si sjedná produkt Plyn Online na 1 rok a má vysokou spotřebu, může dostat slevu až 9 000 Kč.

„Zájem zákazníků o fixované produkty se drží stále vysoko a my jim vycházíme vstříc postupným snižováním cen. I nadále tak držíme strategii, že poklesy cen na velkoobchodních trzích velmi rychle promítáme do ceníků našich zákazníků. Kromě výhodných cen nabízíme zákazníkům také komplexní poradenství v oblasti energetických úspor a řadu služeb a produktů spojených s novými trendy v energetice, jako třeba sdílení, flexibilita nebo tarify s dynamickou cenou,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Zákazníci ČEZ Prodej již několik měsíců výrazně preferují produkty na dobu určitou. Aktuálně podíl fixovaných produktů na nově uzavřených smlouvách činí u elektřiny 60 % a u plynu dokonce 88 %, přičemž lidé nejvíce preferují střednědobé fixace.

Slovenský plynárenský podnik (SPP CZ) zveřejnil zcela nové produkty pro dodávku elektřiny i plynu Elektřina výhodně do aleluja a Plyn výhodně do aleluja. V cenících elektřiny i plynu nalezneme jednu z nejnižších cen komodit a také velmi přijatelný stálý plat, takže v Kalkulátoru cen energií TZB-info ceníky dodavatele obsazují přední pozice ve srovnání s tarify ostatních dodavatelů. Obchodník nabízí fixní cenu zhruba na rok a půl, se závazkem do konce roku 2026. Ostatní nabídky dodavatele jsou spojeny se závazkem a fixací na jeden, dva nebo tři roky.

V rámci ČR a Slovenska se jedná o významného dodavatele, který má 1,5 mil. zákazníků, u nás asi 15 tisíc. Nejnovější produkt není na trhu úplnou novinkou, podobné akviziční produkty zveřejnili například FONERGY nebo IN ENERGIE.



Známe první cenu emisních povolenek pro domácnosti

S emisními povolenkami pro malé emisní zdroje (domácnosti, EU ECT 2) se začalo v květnu obchodovat na komoditní burze ICE, píše o tom Ekonomický deník. Například ceny kontraktů na rok 2028 vzrostly ze 76 na 81 EUR za tunu oxidu uhličitého. To je mnohem více, než se čekalo. Původně se očekávala cena do 45 EUR za tunu CO 2 , po jejím překročení by se uvolnilo jednou ročně dostatečné množství povolenek, aby se obchodovaná cena snížila. Odhadem pro plyn současně obchodované ceny povolenek znamenají příplatek na ceně zemního plynu přibližně 400 Kč/MWh.

Množství sdílené elektřiny v Česku překročilo hranici 10 GWh. Zájem domácností i firem dál roste

Statistiky Elektroenergetického datového centra (EDC) zaznamenaly v dubnu další zásadní milník. Češi si mezi sebou od zahájení sdílení v loňském srpnu vyměnili již více než 10 GWh. Celkový objem sdílené elektřiny dosáhl k 30. dubnu konkrétně 10,9 GWh. To je pro představu množství, jež by vystačilo na roční provoz více než 3300 elektromobilů s průměrným nájezdem.

„V porovnání s březnem se objem sdílené elektřiny v dubnu zvýšil o více než 150 % na 4 676,70 MWh a od začátku roku tak pokračuje v prudkém nárůstu. Celkových více než 10 000 MWh sdílené energie znamená, že se tisíce lidí naučily nejen vyrábět, ale i chytře spotřebovávat elektřinu napříč komunitami a regiony,“ uvedl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

K rostoucím hodnotám pomáhá podle EDC nejen příznivé počasí, ale především kontinuální růst počtu zájemců o sdílení elektřiny, který trvá již od srpna loňského roku. Celkový počet registrací vzrostl za poslední měsíc o více než dva tisíce a ke konci dubna dosáhl 22 880.

„Výrazný nárůst pozorujeme i v počtech výrobních a odběrných míst. Jejich množství se od začátku roku téměř zdvojnásobilo a ke konci dubna tak bylo do systému EDC zapojeno 11 096 výrobních (EANd) a 15 549 odběrných (EANo) míst,“ informoval P. Kusý.

V rámci skupin sdílení pak EDC k 30. dubnu eviduje nejvíce takzvaných aktivních zákazníků (11 112), za nimi následuje 543 bytových domů a 24 energetických společenství, jejichž registrace je však administrativně náročnější a zahrnuje i evidenci u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Vzhledem k tomu, že ERÚ těchto společenství eviduje aktuálně již několik desítek, očekáváme v následujících týdnech výrazný nárůst i v této skupině sdílení,“ uzavřel P. Kusý.





Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro sjednání novými zákazníky

V následující tabulce je můj osobní výběr nabídek pro nové zákazníky, jež jsou v době psaní článku na trhu nejvýhodnější. Výběr má ale některá omezení. V přehledu chybí tarify s klesající cenou, měsíční fixy nebo nabídky s nutností splnit určitou podmínku (věk, odběr obou komodit). Přehled se může měnit a zhruba platí do vydání dalšího článku.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi (zeleně – novinka na trhu, * – cenu lze snížit bonusem, ale v době článku nebylo uvedeno, jaký bonus připadá na naši konkrétní spotřebu) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi (zeleně – novinka na trhu, * – cenu lze snížit bonusem, ale v době článku nebylo uvedeno, jaký bonus připadá na naši konkrétní spotřebu)

